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Ngày 1/10: Giá heo hơi đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khá rõ nét

06:24 | 01/10/2026
Giá heo hơi hôm nay (1/10) tiếp tục chịu áp lực đi xuống khi nhiều địa phương đồng loạt giảm thêm 1.000 đồng/kg. Mặt bằng giá trên cả nước hiện thu hẹp về khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với những ngày trước.
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Ngày 1/10: Giá heo hơi đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khá rõ nét
Giá heo hơi hôm tiếp tục chịu áp lực đi xuống. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay xu hướng giảm tiếp tục lan rộng trong phiên đầu tháng 10. Có tới 8 địa phương điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai và Hưng Yên.

Sau đợt điều chỉnh này, giá heo hơi miền Bắc chỉ còn dao động từ 56.000 - 57.000 đồng/kg, đồng nghĩa khu vực không còn địa phương nào duy trì mốc 58.000 đồng/kg.

Mức cao nhất 57.000 đồng/kg hiện được ghi nhận tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên. Các địa phương còn lại giao dịch quanh mức 56.000 đồng/kg.

Diễn biến những ngày gần đây cho thấy mặt bằng giá tại miền Bắc đang giảm khá nhanh. Nếu trước đó khu vực này từng duy trì mức cao nhất 60.000 đồng/kg thì đến đầu tháng 10, ngưỡng cao nhất đã lùi xuống chỉ còn 57.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng chưa thoát khỏi xu hướng giảm. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai cùng ghi nhận mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg. Sau biến động, thương lái trong khu vực thu mua heo hơi với giá khoảng 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng đang giữ mức cao nhất khu vực là 57.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng giao dịch quanh 56.000 đồng/kg.

Như vậy, chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất tại miền Trung - Tây Nguyên hiện chỉ còn khoảng 1.000 đồng/kg, cho thấy mặt bằng giá giữa các địa phương đang ngày càng thu hẹp.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng tiếp tục điều chỉnh đi xuống, dù phạm vi giảm hẹp hơn hai khu vực còn lại.

TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg. Qua đó, giá heo hơi toàn miền hiện dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg. Điểm đáng chú ý là Đồng Nai hiện trở thành địa phương duy nhất trên cả nước còn duy trì mức 58.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 56.000 đồng/kg, nằm trong nhóm thấp nhất thị trường.

Như vậy, xu hướng giảm tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường heo hơi cả nước khi bước sang tháng 10. Mặt bằng giá hiện chỉ còn 56.000 - 58.000 đồng/kg, trong khi số địa phương giữ được vùng giá cao ngày càng thu hẹp.

Đáng chú ý, chỉ trong vài ngày, mốc 60.000 đồng/kg đã hoàn toàn biến mất, sau đó đến lượt vùng 59.000 đồng/kg không còn được ghi nhận. Hiện mốc 58.000 đồng/kg cũng chỉ xuất hiện tại Đồng Nai.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khá rõ nét sau thời gian duy trì ở vùng giá cao hơn. Trong ngắn hạn, cung - cầu thị trường và tốc độ đưa heo ra bán của các trang trại sẽ tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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