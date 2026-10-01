Thời sự

Kéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với xăng, dầu đến hết năm 2026

Hà Phương

Hà Phương

06:55 | 01/10/2026
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP ngày 30/9/2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.
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Kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu

Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP nêu rõ, kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 31/12/2026.

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Kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu đến hết năm 2026. Ảnh: Đức Thanh

Theo Nghị định số 72/2026/NĐ-CP, giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì (các mã HS 2710.12.21 - chưa pha chế); 2710.12.22 - pha chế với ethanol; 2710.12.24 - chưa pha chế; 2710.12.25 - pha chế với ethanol) và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate (mã HS 2710.12.80).

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cũng được giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine. Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu được giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.

Nghị định số 72/2026/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 9/3/2026 đến ngày 30/4/2026. Tiếp đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-CP đến hết ngày 30/6/2026.

Tại Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP, Chính phủ quyết nghị kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP đến hết ngày 30/9/2026.

Kéo dài thời hạn áp dụng về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay

Theo Nghị quyết số 19/2026/QH16, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP cũng kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 31/12/2026 đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 19/2026/QH16.

Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính cho biết, trước tình hình diễn biến của giá xăng dầu thế giới, khu vực và trong nước, diễn biến mới của xung đột ở Trung Đông, chỉ số lạm phát, tăng trưởng kinh tế, việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu đến hết năm 2026 sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh; tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu, giảm rủi ro phụ thuộc vào một số thị trường nhập khẩu truyền thống, bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước trong mọi tình huống./.

Hà Phương
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