Mở rộng hệ sinh thái số: Bảo hiểm Quân đội (MIC) bắt tay cùng VNPT-Media

Tối ưu hóa hệ sinh thái số và đa dạng hóa trải nghiệm khách hàng

Theo thỏa thuận được ký kết, hai bên sẽ phát huy nguồn lực và thế mạnh sẵn có để triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm. Trọng tâm của sự hợp tác này là việc phối hợp nghiên cứu, tiếp thị và phân phối các sản phẩm, chương trình bảo hiểm phù hợp tới khách hàng trên các kênh và nền tảng số thuộc hệ sinh thái VNPT. Qua đó, khách hàng có thêm cơ hội tiếp cận các giải pháp bảo vệ tài chính và sức khỏe một cách nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện chỉ với vài thao tác số hóa.

Bên cạnh đó, MIC sẽ đóng vai trò là đơn vị tư vấn và cung cấp các chương trình bảo hiểm chuyên biệt, đáp ứng toàn diện nhu cầu của VNPT-Media, VNPT Technology và VIVAS, nằm trong hệ sinh thái viễn thông - công nghệ số có quy mô người dùng lớn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Danh mục sản phẩm triển khai đa dạng bao gồm: bảo hiểm sức khỏe, xe cơ giới, tài sản kỹ thuật, hàng hải cho đến các sản phẩm bảo hiểm đặc thù quy mô lớn như bảo hiểm các đối tượng vệ tinh Vinasat (1, 2, 3...).

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị ký kết hợp tác

Đặc biệt, hai bên sẽ thường xuyên phối hợp nghiên cứu và thiết kế các gói sản phẩm “may đo” riêng biệt, phù hợp với từng phân khúc khách hàng và định hướng phát triển kinh doanh của VNPT/VNPT-Media trong từng thời kỳ.

Kỳ vọng tạo bước đột phá trong hành trình số hóa dịch vụ

Chia sẻ về chương trình hợp tác này, ông Đinh Như Tuynh - Tổng giám đốc MIC nhấn mạnh: “Trong chương trình hợp tác này, MIC kỳ vọng sự cộng hưởng giữa năng lực bảo hiểm của MIC với hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái số của VNPT-Media sẽ rút ngắn khoảng cách giữa sản phẩm bảo hiểm và người tiêu dùng, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng trên các nền tảng số. MIC cam kết không chỉ cung cấp sản phẩm bảo hiểm, mà sẽ cùng VNPT-Media thiết kế các giải pháp phù hợp nhất về sản phẩm, mức phí, quyền lợi và trải nghiệm khách hàng, trên cơ sở phát huy thế mạnh của cả hai bên”.

Ông Đặng Ngọc Bình - Phó Tổng Giám đốc VNPT-Media chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng, sự kết hợp giữa MIC và đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, hạ tầng – công nghệ số của VNPT sẽ tạo ra những điểm chạm tài chính số thuận tiện, tin cậy, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ”.

Thông qua sự hợp tác này, MIC và VNPT-Media sẽ từng bước cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành những chương trình, sản phẩm và giải pháp phù hợp, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng dịch vụ và giá trị mang lại cho khách hàng, đồng thời xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả và bền vững./.