Prudential Việt Nam mở rộng Cha-Ching sang nền tảng trực tuyến, mang giáo dục tài chính đến gần hơn với trẻ em

Đại diện Prudential và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trao biển hỗ trợ cho đại diện nhà trường.

Cha-Ching là chương trình giáo dục tài chính dành cho trẻ em do Quỹ Prudence, quỹ cộng đồng của Tập đoàn Prudential phát triển. Tại Việt Nam, Prudential đã triển khai chương trình từ năm 2019, tiếp cận hơn 172.000 học sinh và 4.300 giáo viên. Việc mở rộng thêm trải nghiệm trực tuyến tiếp tục đưa những bài học về tiền ra ngoài lớp học, để trẻ có thể học theo nhịp độ của mình và để phụ huynh cùng đồng hành trong quá trình hình thành kỹ năng tài chính cho con trẻ.

“Bước sang năm thứ bảy đồng hành cùng giáo viên, học sinh và gia đình tại Việt Nam, Prudential tiếp tục phát triển Cha-Ching, tăng cường ứng dụng nền tảng số để mang đến cho trẻ cơ hội tiếp cận và thực hành các kỹ năng quản lý tài chính cơ bản một cách thuận tiện và gần gũi hơn. Việc mở rộng Cha-Ching trên nền tảng số cũng phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục, giúp trẻ có thêm cơ hội học tập và rèn luyện kỹ năng theo những cách thức phù hợp với môi trường sống và học tập ngày càng số hóa, qua đó góp phần trang bị cho thế hệ trẻ những kỹ năng cần thiết để trở thành những công dân số chủ động và có trách nhiệm, đồng thời tạo điều kiện để những bài học về quản lý tài chính tiếp tục được khám phá và thực hành trong đời sống hàng ngày cùng gia đình” - bà Lê Hương Ly, Phó Tổng Giám đốc Khối Pháp lý, Truyền thông và Đối ngoại, Prudential Việt Nam chia sẻ.

Chuỗi hoạt động tại Đà Nẵng bắt đầu ngày 1/10 tại Trường Tiểu học Lê Lai, phường Ngũ Hành Sơn, với sự tham gia của 600 học sinh khối 3, 4 và 5. Ngày 2/10, chương trình tiếp tục được triển khai tại Trường Tiểu học Tam Kỳ với 400 học sinh cùng khối, đồng thời mở rộng tới Trường Tiểu học Phù Đổng, phường Hải Châu.

Điểm đáng chú ý của đợt triển khai là sự kết hợp giữa hoạt động trực tiếp tại trường và trải nghiệm học tập trực tuyến. Sau khi tiếp cận các khái niệm về quản lý tài chính thông qua hoạt động tại trường, học sinh có thể tiếp tục khám phá và thực hành trên nền tảng số tại nhà.

Cách tiếp cận này giúp mở rộng không gian học tập của Cha-Ching từ lớp học sang đời sống hàng ngày, đồng thời tạo thêm cơ hội để phụ huynh tham gia vào những cuộc trò chuyện về tiền cùng con.

“Điều quan trọng của giáo dục tài chính ở lứa tuổi này không phải là để các em ghi nhớ thật nhiều khái niệm về tiền, mà là giúp các em biết suy nghĩ trước một lựa chọn. Khi trẻ biết phân biệt điều mình cần và điều mình muốn, biết tiết kiệm cho một mục tiêu và cân nhắc trước khi chi tiêu, những bài học đó đã trở thành kỹ năng sống” – Ban Giám hiệu, Trường Tiểu học Lê Lai, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng chia sẻ./.