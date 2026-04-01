Bảo đảm tiến độ, chất lượng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/3/2026, Chính phủ quyết nghị việc triển khai dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được Quốc hội khóa XV quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 256/2025/QH15 ngày 11/12/2025 phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, hiệu quả, chất lượng công trình; tổ chức đầu tư xây dựng theo đúng mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ đã được Quốc hội chấp thuận; bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và các cơ chế, chính sách đặc thù đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Xây dựng Cảng hàng không Gia Bình đẳng cấp quốc tế, đạt tiêu chuẩn 5 sao

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ, phải bảo đảm xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ khai thác lưỡng dụng, bảo đảm hoạt động an ninh quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC năm 2027.

Xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo đánh giá của Hội đồng Cảng hàng không Quốc tế; hướng tới là cửa ngõ hàng không của miền Bắc, là cảng hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việc tổ chức thực hiện dự án phải bảo đảm đồng bộ, hiệu quả theo từng giai đoạn đầu tư; ưu tiên hoàn thành các hạng mục phục vụ giai đoạn 1 để đáp ứng yêu cầu khai thác theo công suất đã được phê duyệt; đồng thời có lộ trình đầu tư phù hợp để đạt quy mô khai thác theo định hướng đến năm 2050.

Bảo đảm thu hồi đất, bố trí vốn công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích

Chính phủ chỉ đạo, việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bố trí vốn và huy động các nguồn lực thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân; gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với dự án Đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 03/2025/NQ-CP, được thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) theo hình thức không yêu cầu thanh toán./.