Đầu tư

Bảo đảm tiến độ, chất lượng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Hà Phương

12:17 | 01/04/2026
(TBTCO) - Chính phủ yêu cầu tập trung nguồn lực triển khai dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình bảo đảm tiến độ, hiệu quả, chất lượng công trình.
Tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/3/2026, Chính phủ quyết nghị việc triển khai dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được Quốc hội khóa XV quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 256/2025/QH15 ngày 11/12/2025 phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, hiệu quả, chất lượng công trình; tổ chức đầu tư xây dựng theo đúng mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ đã được Quốc hội chấp thuận; bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và các cơ chế, chính sách đặc thù đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Xây dựng Cảng hàng không Gia Bình đẳng cấp quốc tế, đạt tiêu chuẩn 5 sao

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ, phải bảo đảm xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ khai thác lưỡng dụng, bảo đảm hoạt động an ninh quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC năm 2027.

Xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo đánh giá của Hội đồng Cảng hàng không Quốc tế; hướng tới là cửa ngõ hàng không của miền Bắc, là cảng hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việc tổ chức thực hiện dự án phải bảo đảm đồng bộ, hiệu quả theo từng giai đoạn đầu tư; ưu tiên hoàn thành các hạng mục phục vụ giai đoạn 1 để đáp ứng yêu cầu khai thác theo công suất đã được phê duyệt; đồng thời có lộ trình đầu tư phù hợp để đạt quy mô khai thác theo định hướng đến năm 2050.

Bảo đảm thu hồi đất, bố trí vốn công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích

Chính phủ chỉ đạo, việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bố trí vốn và huy động các nguồn lực thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân; gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với dự án Đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 03/2025/NQ-CP, được thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) theo hình thức không yêu cầu thanh toán./.

Theo Nghị quyết số 256/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội, tổng vốn đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là khoảng 196.378 tỷ đồng. Quy mô dự án: cấp 4F (theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế - ICAO); đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn đến năm 2030 khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm.
Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2026

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 242.800 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 43.634 tỷ đồng; xuất khẩu tăng 1,1%; nhập khẩu tăng 4,2%… là những con số kinh tế nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2026.
Nông nghiệp tìm động lực mới để "mở khóa" tăng trưởng

Nông nghiệp tìm động lực mới để "mở khóa" tăng trưởng

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước đang đặt ngành nông nghiệp đứng trước yêu cầu phải chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một động lực tăng trưởng thực sự. Các chuyên gia đều chung nhận định, dù dư địa còn rất lớn, nhưng muốn bứt phá, ngành nông nghiệp phải vượt qua hàng loạt điểm nghẽn.
Infographics: Thu, chi ngân sách trên địa bàn TP. Hà Nội quý I/2026

Infographics: Thu, chi ngân sách trên địa bàn TP. Hà Nội quý I/2026

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2026 trên địa bàn ước đạt 255 nghìn tỷ đồng, bằng 39,2% dự toán, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách ước thực hiện 43,7 nghìn tỷ đồng, đạt 18,5% dự toán, tăng 75,7% so cùng kỳ.
Gia Lai có khu công nghệ số tập trung đầu tiên được công nhận

Gia Lai có khu công nghệ số tập trung đầu tiên được công nhận

(TBTCO) - Khu chức năng Dự án Công viên sáng tạo TMA (TMA Innovation Park) do Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định làm chủ đầu tư vừa được tỉnh Gia Lai công nhận là khu công nghệ số tập trung.
Việt Nam sẽ nhận gần 72 triệu USD từ Quỹ Khí hậu xanh nhờ kết quả giảm phát thải rừng

Việt Nam sẽ nhận gần 72 triệu USD từ Quỹ Khí hậu xanh nhờ kết quả giảm phát thải rừng

(TBTCO) - Việt Nam sẽ nhận 71,96 triệu USD do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) cho năm 2014.
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
371 tỷ đồng "Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh"

371 tỷ đồng “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”

(TBTCO) - 371 tỷ đồng là số kinh phí Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ cho TP. Huế thực hiện Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” hướng đến phát triển văn hóa bền vững cho vùng đất cố đô.
Thu hút vốn dài hạn, tích lũy "nhiên liệu" để đất nước tăng tốc

Thu hút vốn dài hạn, tích lũy “nhiên liệu” để đất nước tăng tốc

(TBTCO) - Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam không chỉ cần thêm vốn, mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực hấp thụ và sử dụng hiệu quả dòng vốn dài hạn. Theo ông Dương Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn chiến lược, rủi ro và giao dịch, Deloitte Việt Nam, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế là một cơ hội để xây dựng “hệ điều hành” giúp hoàn thiện thị trường vốn, củng cố niềm tin và thu hút đúng dòng vốn cho tăng trưởng bền vững.
