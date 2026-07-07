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Bia Hà Nội chính thức ra mắt phiên bản lon Sleek, tiếp nối hành trình 135 năm vươn mình của một thương hiệu quốc gia

13:51 | 07/07/2026
(TBTCO) - Tiếp nối bước chuyển mình đầy khát vọng trên hành trình hơn 135 năm phát triển, Bia Hà Nội chính thức ra mắt sản phẩm lon Sleek 330ml thể hiện mạnh mẽ tinh thần "Vươn tầm vị thế - Xứng danh Thương hiệu Quốc gia”
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Bia Hà Nội chính thức ra mắt phiên bản lon Sleek, tiếp nối hành trình 135 năm vươn mình của một thương hiệu quốc gia
Bia Hà Nội ra mắt phiên bản lon sleek 300ml

Đánh dấu cột mốc vươn mình mạnh mẽ sau hơn 1 thế kỷ gắn bó với người tiêu dùng Việt, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) chính thức giới thiệu Bia Hà Nội phiên bản lon Sleek 330ml hoàn toàn mới. Đây được xem là bước đi chiến lược của Bia Hà Nội nhằm “hiện đại hóa” hình ảnh thương hiệu, bắt nhịp xu hướng tiêu dùng mới nhưng vẫn gìn giữ trọn vẹn hương vị truyền thống đã làm nên tên tuổi suốt hơn 135 năm qua.

Diện mạo lon Sleek mới - Giao thoa giữa di sản và hiện đại

Ghi dấu bước chuyển mình đầy khát vọng, Bia Hà Nội phiên bản lon Sleek 330ml khoác lên mình vóc dáng lon cao mới và thanh thoát hơn, đồng thời vẫn giữ nguyên sắc vàng - đỏ đặc trưng đã làm nên nhận diện quen thuộc của thương hiệu

Từng đường nét thiết kế trên phiên bản mới đều là một câu chuyện tôn vinh giá trị di sản: hình ảnh cổng nhà máy bia xưa và hiện đại được khắc họa tinh tế, kết hợp hài hòa cùng các đường vân sóng trên nền vàng sang trọng. Nổi bật ở vị trí trung tâm là dấu ấn “Thương hiệu Quốc gia” – một bảo chứng vàng cho uy tín và chất lượng từ nhà sản xuất bia hàng đầu Việt Nam. Tất cả tạo nên một diện mạo thời thượng, thể hiện hình ảnh một thương hiệu vừa trân quý nét vàng son tinh hoa, vừa kiêu hãnh vươn mình trong nhịp sống hiện đại.

Bia Hà Nội chính thức ra mắt phiên bản lon Sleek, tiếp nối hành trình 135 năm vươn mình của một thương hiệu quốc gia
Thiết kế sản phẩm Bia Hà Nội lon sleek mới

Hương vị nguyên bản vẹn nguyên qua nhiều thế hệ

Trong phiên bản lon Sleek mới đầy kiêu hãnh, Bia Hà Nội vẫn kiên định gìn giữ trọn vẹn hương vị truyền thống đã chinh phục người tiêu dùng suốt hơn 135 năm qua. Chất men nguyên bản ấy được chắt lọc từ tâm huyết bền bỉ của những nghệ nhân nấu bia người Việt, gìn giữ trọn vẹn những chuẩn mực tinh túy vượt thời gian. Lớp bọt trắng mịn, sắc bia vàng óng cùng vị bia đậm đà quen thuộc, không chỉ là chất xúc tác nâng tầm trải nghiệm thưởng thức, mà còn là sợi dây gắn kết giữa những giá trị di sản và nhịp sống đương đại. Gắn bó với đời sống người Việt suốt hơn một thế kỷ, Bia Hà Nội không chỉ hiện diện trong từng khoảnh khắc mà còn trở thành một phần văn hoá của nhiều thế hệ.

Bia Hà Nội chính thức ra mắt phiên bản lon Sleek, tiếp nối hành trình 135 năm vươn mình của một thương hiệu quốc gia
Bia Hà Nội luôn không ngừng đổi mới sáng tạo để xứng đáng với niềm tin yêu của người tiêu dùng

Sự ra mắt phiên bản lon Sleek đánh dấu bước chuyển mình đầy bản lĩnh, Bia Hà Nội một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong, luôn không ngừng đổi mới sáng tạo để xứng đáng với niềm tin yêu của người tiêu dùng và danh hiệu Thương hiệu Quốc gia cao quý./.

Hằng Nga
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