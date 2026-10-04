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Chứng khoán tuần mới (5/10 - 9/10): Kỳ vọng điểm tựa vĩ mô quý III

Tùng Linh

Tùng Linh

18:45 | 04/10/2026
Trạng thái thận trọng áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam cả 5 phiên tuần qua khi dòng tiền đứng ngoài và khối ngoại tiếp tục bán ròng. Dù vậy, bức tranh tăng trưởng quý III cùng mặt bằng định giá có thể tạo điểm tựa để thị trường tìm lại trạng thái cân bằng.
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Dòng tiền dè dặt sau năm phiên giảm liên tiếp

VN-Index khép lại tuần giao dịch 28/9 - 2/10 với chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp, lần lượt đánh mất các vùng hỗ trợ ngắn hạn. Áp lực tập trung ở những nhóm có ảnh hưởng lớn tới chỉ số, đặc biệt là ngân hàng và Vingroup, trong khi dòng tiền chưa cho thấy sự sẵn sàng quay trở lại.

Theo số liệu của Chứng khoán Kirin (CSI), ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 32% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, tiếp đến là bất động sản 16% và chứng khoán 15%. Tuy nhiên, đây cũng là các nhóm chịu áp lực điều chỉnh đáng kể trong tuần. Chứng khoán giảm 5,13%, bất động sản giảm 3,27%, ngân hàng giảm 2,96%. Riêng nhóm chứng khoán, BVS giảm 8,93%, FTS giảm 7,96%, BSI giảm 7,33%, VND giảm 7,32% và VIX giảm 6,72%.

Trong khi các nhóm vốn hóa lớn chịu sức ép, vẫn có những câu chuyện riêng hút dòng tiền. Khai khoáng tăng 8,83%, bảo hiểm tăng 6,18%, vận tải hàng hóa tăng 4,66%. MSR trở thành điểm nhấn khi vừa tăng giá mạnh, vừa dẫn đầu giá trị giao dịch toàn thị trường trong tuần với hơn 800 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, thanh khoản là chi tiết đáng chú ý khi đánh giá trạng thái hiện tại của thị trường. “Thanh khoản thấp cho thấy phần lớn dòng tiền đang đứng ngoài quan sát, chưa phải một làn sóng bán tháo hoảng loạn” - ông Phong nhận định.

Dòng vốn ngoại vẫn tạo áp lực đáng kể lên thị trường chung. Trong tuần qua, khối ngoại bán ròng khoảng 1.661 tỷ đồng, đưa giá trị bán ròng lũy kế từ đầu năm lên khoảng 98.441 tỷ đồng. PNJ đứng đầu chiều bán ròng trong tuần với 1.459 tỷ đồng, tiếp đến là HDB 936 tỷ đồng, VPB 559 tỷ đồng, TCB 424 tỷ đồng và VHM 403 tỷ đồng. Ngược lại, MSR nổi bật ở chiều mua với giá trị hơn 3.200 tỷ đồng.

Nhìn trên quãng thời gian dài hơn, hoạt động bán ròng vẫn tập trung khá rõ ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Từ đầu năm, VHM bị bán ròng hơn 22.600 tỷ đồng, FPT hơn 14.700 tỷ đồng và VIC hơn 10.700 tỷ đồng. Trong khi đó, HPG, MSR và MBB nằm trong nhóm được mua ròng lớn nhất.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán Kirin, ảnh hưởng từ các cổ phiếu vốn hóa lớn chưa nhận được lực cân bằng đủ mạnh từ phần còn lại của thị trường, trong khi nhiều nhịp tăng vẫn thiếu tính bền vững. Đáng chú ý, VN-Index giảm nhưng thị trường vẫn duy trì sự phân hóa nhất định giữa các nhóm ngành. Cùng với thanh khoản thấp, diễn biến này cho thấy tâm lý hiện tại thiên nhiều về thận trọng, quan sát và tái phân bổ dòng tiền, thay vì trạng thái bán tháo trên diện rộng.

Kỳ vọng điểm tựa vĩ mô quý III

Bước sang tuần giao dịch mới, thị trường đứng giữa hai nhóm thông tin có tác động trái chiều. Bên ngoài, căng thẳng Mỹ - Iran cùng giá dầu Brent duy trì trên 100 USD/thùng tiếp tục tạo sức ép lên kỳ vọng lạm phát và mặt bằng lợi suất toàn cầu. Trong nước, bức tranh kinh tế quý III lại phát đi nhiều tín hiệu tích cực, tạo thêm cơ sở để thị trường đánh giá triển vọng tăng trưởng và lợi nhuận doanh nghiệp trong những tháng cuối năm.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP quý III/2026 tăng 9,95% so với cùng kỳ, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Động lực tăng trưởng hiện diện khá rộng khi khu vực công nghiệp - xây dựng quý III tăng 12,5%, dịch vụ tăng 9,54%; đầu tư tài sản cố định tăng 21,39%. Những con số trên tạo thêm nền tảng cho kỳ vọng về hoạt động sản xuất - kinh doanh và mùa báo cáo quý III đang tới gần. CPI 9 tháng năm 2026 là 4,52%. Vì vậy, khả năng cân bằng giữa hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát vẫn là biến số được thị trường theo dõi trong quý IV.

Ở bên ngoài, tâm điểm tuần tới là biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sau lần nâng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023. Một điểm phần nào thuận lợi là số liệu PCE và việc làm Mỹ gần đây thấp hơn kỳ vọng đã khiến thị trường giảm đáng kể đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất ngay tại cuộc họp cuối tháng 10. Tuy nhiên, biến động giá dầu và những diễn biến mới tại Trung Đông vẫn có thể làm thay đổi nhanh kỳ vọng về lạm phát, qua đó tác động tới lợi suất trái phiếu, đồng USD và dòng vốn tại các thị trường mới nổi.

Loạt số liệu vĩ mô quý III là biến số đáng chú ý tác động lên thị trường tuần tới. Tăng trưởng cao nên các con số này có thể hỗ trợ tâm lý và tạo điều kiện cho một nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn quanh vùng hỗ trợ 1.720 - 1.730 điểm, với vùng cản gần quanh 1.760 - 1.780 điểm.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree

Ông Nguyễn Tấn Phong kỳ vọng VN-Index có thể xuất hiện một nhịp hồi kỹ thuật quanh vùng 1.720 - 1.730 điểm, với vùng cản gần 1.760 - 1.780 điểm. Dù thanh khoản thấp cho thấy phần lớn dòng tiền đang đứng ngoài quan sát chứ chưa phải một làn sóng bán tháo hoảng loạn, nhịp hồi phục kỹ thuật chưa đồng nghĩa với đảo chiều xu hướng khi Vingroup và ngân hàng vẫn chưa tìm được điểm cân bằng.

Chuyên gia từ Pinetree chỉ ra hai rủi ro. Lạm phát bình quân 8 tháng đã tăng 4,45% so với cùng kỳ, sát trần mục tiêu 4,5%, nên nếu CPI tháng 9 nóng hơn kỳ vọng, lo ngại lãi suất neo cao sẽ càng rõ nét và gây sức ép trực tiếp lên nhóm ngân hàng, vốn là lực đỡ chính của chỉ số. Cùng lúc, nếu khối ngoại tiếp tục rút vốn và giá dầu giữ trên 100 USD/thùng, nhịp hồi sẽ rất mong manh, vùng 1.720 điểm có thể bị xuyên thủng và thị trường bước vào giai đoạn tích lũy kéo dài.

Hiện sau nhịp điều chỉnh, mặt bằng định giá cũng hạ thấp đáng kể. Theo thống kê của CSI, P/E của VN-Index hiện ở khoảng 11,92 lần, thấp hơn mức bình quân 10 năm 15,30 lần; P/B ở mức 1,94 lần so với bình quân 2,18 lần. Mức định giá này có thể tạo thêm vùng đệm cho thị trường, nhưng để hình thành một xu hướng hồi phục rõ ràng hơn, VN-Index vẫn cần sự xác nhận từ thanh khoản và khả năng lan tỏa của dòng tiền.

Thị trường cần thêm thời gian để bình ổn, trong khi cơ hội có thể phân hóa về các doanh nghiệp sở hữu nền tảng cơ bản tốt, định giá đã chiết khấu và câu chuyện tăng trưởng riêng.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán vn-index

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