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Ngày 24/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

09:18 | 24/09/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (24/9) tiếp tục biến động khi đồng USD, kỳ vọng lãi suất Mỹ và diễn biến giá dầu cùng tác động đến thị trường kim loại quý. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 1.760.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 1.813.000 ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,57% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
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Ngày 24/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm
Giá bạc hôm nay nối đà suy giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h55 ngày 24/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.189.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.257.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 66.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 68.000 đồng/lượng chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.189.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.257.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.189.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.575.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 58.373.187 đồng/kg (mua vào) và 60.186.516 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h55 ngày 24/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 24/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 64,097 USD/ounce, giảm 0,57% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc tiếp tục chịu tác động đồng thời từ diễn biến đồng USD, kỳ vọng lãi suất của Mỹ và những thay đổi trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Sự suy yếu của đồng USD thường tạo lực đỡ cho giá bạc khi chi phí nắm giữ kim loại quý này trở nên thuận lợi hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Ngày 24/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

Trong khi đó, chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn là yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng của bạc. Mặt bằng lãi suất cao làm gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản sinh lợi, qua đó tạo áp lực lên những kim loại quý không mang lại dòng tiền như bạc. Ngược lại, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách có thể cải thiện tâm lý thị trường và hỗ trợ giá bạc.

Thị trường năng lượng cũng là một yếu tố cần theo dõi. Diễn biến giá dầu và tình hình tại Trung Đông có thể tác động đến triển vọng nguồn cung năng lượng cũng như áp lực lạm phát. Nếu giá dầu duy trì xu hướng hạ nhiệt, kỳ vọng về lạm phát có thể giảm, từ đó ảnh hưởng đến cách thị trường đánh giá lộ trình chính sách tiền tệ của Mỹ.

Trong những phiên tới, giá bạc nhiều khả năng tiếp tục phản ứng trước các dữ liệu kinh tế Mỹ, biến động của đồng USD và những thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất. Đây sẽ là những yếu tố quan trọng định hình diễn biến của kim loại quý trong ngắn hạn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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