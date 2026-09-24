Ngân hàng - Bảo hiểm

Từ Việt Nam đến New York: Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nói gì về chiến lược trong một thế giới liên tục thay đổi?

10:21 | 24/09/2026
(TBTCO) - Tháng 9/2026 tại New York (Mỹ), trong Global Strategy Summit 2026, Hội nghị đối thoại chiến lược dành cho các nhà lãnh đạo do McKinsey & Company tổ chức, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đã chia sẻ những góc nhìn về những vấn đề đang đặt ra với nhiều doanh nghiệp trên thế giới: tăng trưởng bền vững trước áp lực ngắn hạn, nhận diện xu hướng nhưng không chạy và chuẩn bị con người trước những thay đổi mà AI tạo ra.
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Hội nghị Global Strategy Summit 2026 của McKinsey & Company quy tụ các CEO và lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao đến từ nhiều ngành và thị trường khác nhau để thảo luận về địa chính trị, kinh tế vĩ mô, công nghệ, tăng trưởng, phân bổ nguồn lực và cách các tổ chức điều chỉnh chiến lược khi thị trường thay đổi.

Trong phiên đối thoại toàn thể, ông Trần Hùng Huy mang đến những quan sát được đúc kết từ kinh nghiệm điều hành và chuyển đổi ngân hàng ACB trong một thị trường đang thay đổi nhanh như Việt Nam.

Từ Việt Nam đến New York: Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nói gì về chiến lược trong một thế giới liên tục thay đổi?
Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy chia sẻ những góc nhìn được đúc kết từ kinh nghiệm lãnh đạo và chuyển đổi một ngân hàng niêm yết lớn tại Việt Nam.

Cuộc trao đổi không chỉ xoay quanh câu hỏi “xu hướng tiếp theo là gì”. Thay vào đó là những bài toán thực tế hơn với người làm chiến lược: Khi nào một xu hướng đủ nền tảng để doanh nghiệp bước vào? Làm thế nào để giữ lựa chọn dài hạn trước áp lực kết quả ngắn hạn? Một chiến lược 5 năm nên được thay đổi từ khi nào? Khi AI đang làm thay đổi cách doanh nghiệp vận hành, năng lực nào của con người sẽ trở nên quan trọng hơn?

Sau khi kết thúc chiến lược 5 năm trước với lợi nhuận tăng khoảng ba lần, ACB bước vào giai đoạn mới với ba mục tiêu dài hạn đến năm 2030: ROE trên 20%, CASA trên 30% và tỷ trọng thu thuần phí trên 20%. Đây không chỉ là các mục tiêu về quy mô hay lợi nhuận, mà đi cùng yêu cầu xây dựng những năng lực mới cho ngân hàng trong một môi trường cạnh tranh đang thay đổi.

Chủ tịch ACB nhấn mạnh trong một thế giới liên tục thay đổi, lợi thế không chỉ đến từ việc nhìn thấy xu hướng sớm, mà còn từ khả năng hiểu những nền tảng phía sau xu hướng và xây dựng năng lực trước khi thực sự cần đến.

“Cần phân biệt đâu là xu hướng, đâu là những nền tảng thực sự. Nhìn thấy một xu hướng không có nghĩa là phải chạy theo” - ông Huy chia sẻ.

Một ví dụ được Chủ tịch ACB nhắc tới là giai đoạn thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam tăng trưởng nhanh.

Với một ngân hàng niêm yết, sức ép đó không chỉ đến từ cạnh tranh, mà còn từ kỳ vọng của thị trường, nhà đầu tư và chính những câu hỏi đặt ra trong quá trình quản trị. ACB khi đó lựa chọn không tham gia mạnh do đánh giá thời điểm và một số điều kiện nền tảng của thị trường chưa phù hợp.

Tuy nhiên, “không tham gia” không có nghĩa là đứng ngoài. Thực tế, sau giai đoạn thị trường biến động, cơ quan quản lý từng bước tái cấu trúc và hoàn thiện khung pháp lý theo hướng chặt chẽ, minh bạch hơn, tạo nền tảng cho thị trường phát triển lành mạnh và bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, ACB từng bước mở rộng các hoạt động liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.

Câu chuyện vì vậy không đơn thuần nằm ở lựa chọn “tham gia” hay “đứng ngoài”, mà ở khả năng liên tục đánh giá những nền tảng của thị trường, chuẩn bị năng lực và điều chỉnh lựa chọn khi điều kiện thay đổi. Theo ông Huy, đây là một phần không thể tách rời của công việc lãnh đạo: có những thời điểm doanh nghiệp phải đủ linh hoạt để thay đổi rất nhanh, nhưng cũng có những thời điểm cần đủ kỷ luật để không chạy nhanh hơn những nền tảng mà thị trường thực sự có.

Thực tế dù đã đặt ra kế hoạch nhưng doanh nghiệp phải liên tục đánh giá thị trường và đo lường trong suốt quá trình, đồng thời bắt đầu đặt câu hỏi cho giai đoạn tiếp theo. Lý do khá đơn giản, những giả định được sử dụng để xây dựng chiến lược hôm nay có thể đã thay đổi trước khi chiến lược đó đi hết vòng đời.

Sự phát triển của tài sản số là một ví dụ được Chủ tịch ACB đề cập. Những lĩnh vực có thể chưa hiện diện rõ nét tại thời điểm một chiến lược được thiết kế hoàn toàn có khả năng trở thành “biến số” đáng kể chỉ vài năm sau đó. Bởi vậy, theo cách tiếp cận này, chiến lược là một quá trình liên tục quan sát, thực thi, học hỏi và thiết kế lại.

Từ Việt Nam đến New York: Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nói gì về chiến lược trong một thế giới liên tục thay đổi?

Cách tiếp cận này cũng đang được ACB áp dụng trong chu kỳ chiến lược 2025 - 2030 với tầm nhìn trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả, mang giải pháp cá nhân hóa đến từng khách hàng thông qua trải nghiệm liền mạch trên nền tảng tích hợp, dẫn dắt bởi công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Theo đó, ACB triển khai hơn 20 sáng kiến nhằm đưa chiến lược từ định hướng xuống thực thi. Một trong những thay đổi được ngân hàng xác định là dịch chuyển từ việc cung cấp các sản phẩm tài chính riêng lẻ sang một hệ sinh thái giải pháp toàn diện hơn, trong đó, ngân hàng và các công ty thành viên cùng tham gia đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính, đầu tư và vận hành dòng tiền của khách hàng.

Ngân hàng cũng xác định AI là công cụ tăng cường năng lực con người để phục vụ khách hàng tốt hơn. Tuy nhiên, đối với các quyết định trọng yếu, con người vẫn giữ vai trò kiểm tra, phê duyệt và chịu trách nhiệm cuối cùng. Đây là nguyên tắc quan trọng để AI được ứng dụng một cách an toàn, minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững./.

Tú Anh
Từ khóa:
acb ngân hàng ngân hàng acb Hội nghị Global Strategy Summit 2026 Chủ tịch ACB Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy trái phiếu doanh nghiệp cổ phiếu acb

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Cập nhật: 24/09/2026 11:00

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Cập nhật: 24/09/2026 11:00

Lãi suất

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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30