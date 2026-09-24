Tiếp sức hành trình nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ

Tại chương trình, LPBank đã trao 43 suất học bổng, trong đó 20 suất dành cho học viên Trường Đại học Bách khoa, trị giá 35 triệu đồng/suất và 23 suất dành cho học viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trị giá 45 triệu đồng/suất.

Các học viên nhận học bổng hiện theo học và nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học – công nghệ trọng điểm như kỹ thuật điện tử, thiết kế vi mạch, vi điện tử và công nghệ bán dẫn. Đây là những ngành đòi hỏi quá trình đào tạo chuyên sâu, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực khoa học – công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho Đại học Quốc gia TP.HCM

Bà Vũ Nam Hương – Phó Tổng Giám đốc LPBank (thứ 4 từ trái sang) và PGS.TS Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc ĐHQG-HCM (thứ 3 từ phải sang) trao học bổng cho các học viên

Chương trình học bổng sau đại học không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực học tập và nghiên cứu của các học viên, mà còn tiếp thêm nguồn lực giúp các tài năng trẻ vững bước trên con đường phát triển chuyên môn. Đối với LPBank, đây là hoạt động thể hiện cam kết nhất quán của Ngân hàng trong việc đồng hành cùng giáo dục, hướng đến các lĩnh vực có vai trò chiến lược đối với sự phát triển của kinh tế – xã hội trong kỷ nguyên mới.

Bà Vũ Nam Hương – Phó Tổng Giám đốc LPBank phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, bà Vũ Nam Hương – Phó Tổng Giám đốc LPBank nhấn mạnh: “Nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực khoa học, công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Vì vậy, LPBank lựa chọn đồng hành với giáo dục không chỉ qua các chương trình dành cho người học, mà còn hướng tới việc góp phần tạo thêm điều kiện để những người đang theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu có thể phát triển năng lực và đóng góp cho xã hội. Chúng tôi kỳ vọng sự đồng hành hôm nay sẽ trở thành một phần nguồn lực để các học viên tiếp tục theo đuổi con đường chuyên môn của mình.”

Đầu tư cho giáo dục, gắn trách nhiệm xã hội với phát triển bền vững

Chương trình học bổng tại ĐHQG-HCM tiếp nối quá trình LPBank dành nguồn lực cho giáo dục trong nhiều năm qua. Tính đến nay, Ngân hàng đã tài trợ xây dựng hơn 250 trường học, nhà chức năng, thư viện, phòng hội thảo… trên toàn quốc; đồng thời sáng lập và tài trợ 11 quỹ khuyến học, khuyến tài và các chương trình học bổng lớn.

Ông Đỗ Anh Đức - Giám đốc vùng Hồ Chí Minh, Ngân hàng Doanh nghiệp LPBank (thứ 3 từ trái sang) và GS.TS Lê Minh Phương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM (thứ 3 từ phải sang) trao học bổng cho các học viên

Không chỉ tập trung vào giáo dục, LPBank còn dành nguồn lực cho y tế, văn hóa – thể thao, an sinh xã hội và đồng hành cùng các địa phương còn nhiều khó khăn. Mới đây, hưởng ứng phong trào “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng”, LPBank đã đóng góp 15 tỷ đồng thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để triển khai các chương trình đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Sau hơn 18 năm xây dựng và phát triển, LPBank đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho cộng đồng. Với Ngân hàng, trách nhiệm xã hội không chỉ nằm ở những hoạt động hỗ trợ trong từng thời điểm, mà hướng tới việc tạo ra những giá trị có ý nghĩa lâu dài, gắn sự phát triển của doanh nghiệp với lợi ích của cộng đồng và xã hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng Mai – Giám đốc Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp lớn Phía Nam LPBank (thứ 3 từ phải sang) và PGS.TS Nguyễn Đình Tứ – Chánh Văn phòng ĐHQG-HCM (thứ 3 từ trái sang) trao học bổng cho các học viên

Từ những ngôi trường được xây dựng, các quỹ khuyến học được hình thành đến những suất học bổng dành cho học sinh, sinh viên và học viên sau đại học, LPBank đã và đang khẳng định sứ mệnh đồng hành bền vững cùng sự nghiệp giáo dục. Mỗi chương trình không chỉ đáp ứng các nhu cầu thiết thực của người học, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Ngân hàng trong việc vun đắp tri thức, ươm mầm tài năng và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.