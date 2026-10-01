Xã hội

Quảng Ninh cần thêm 4,2 triệu lượt khách để chạm mục tiêu năm 2026

21:07 | 01/10/2026
(TBTCO) - Với khoảng 18,8 triệu lượt khách trong 9 tháng năm 2026 và tổng thu du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng, Quảng Ninh đang đẩy mạnh kích cầu mùa Thu - Đông, bổ sung sản phẩm mới và mở rộng thị trường quốc tế nhằm hướng tới mục tiêu hơn 23 triệu lượt khách, doanh thu trên 71.000 tỷ đồng trong cả năm.
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Quảng Ninh hút gần 100.000 tỷ đồng vốn đầu tư sau 9 tháng Sau dấu mốc lịch sử, Quảng Ninh tập trung kiến tạo nền kinh tế giá trị cao GRDP Quảng Ninh 9 tháng năm 2026 tăng 12,54%, xếp thứ nhất cả nước

Những tháng cuối năm được xác định là giai đoạn quan trọng để ngành du lịch Quảng Ninh gia tăng tốc độ tăng trưởng, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, từ nay đến hết năm 2026, địa phương tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, xúc tiến và quảng bá điểm đến, song song với chương trình kích cầu mùa Thu - Đông do cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia.

Khác với cách kích cầu chủ yếu dựa vào giảm giá phòng, chương trình mùa Thu - Đông năm nay được định hướng theo mô hình gia tăng giá trị trải nghiệm, kết hợp lưu trú với ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, đồ uống và các dịch vụ bổ trợ.

Quảng Ninh cần thêm 4,2 triệu lượt khách để chạm mục tiêu năm 2026
Nhiều chương trình khuyến mại kích cầu du lịch được triển khai tại Quảng Ninh từ nay đến hết năm 2026. Ảnh T.T

Hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đã xây dựng chương trình ưu đãi từ 20% đến trên 60%. Khối nhà hàng và doanh nghiệp dịch vụ cũng tham gia với các chương trình tặng đồ uống, giảm giá trực tiếp hoặc xây dựng combo trải nghiệm.

Việc nhiều doanh nghiệp cùng tham gia cho thấy chương trình kích cầu đang hướng tới tăng liên kết giữa lưu trú, ẩm thực, vui chơi và trải nghiệm.

Qua đó, chương trình hướng tới kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và hạn chế tính mùa vụ của du lịch.

Trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 4,21 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng.

Cơ cấu thị trường quốc tế tiếp tục được mở rộng, gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, các nước ASEAN, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Úc. Trong số này, khách Trung Quốc chiếm tỷ trọng trên 35% tổng lượng khách quốc tế.

Một tín hiệu khác đáng chú ý là sự phục hồi của phân khúc khách tàu biển. Trong 9 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón 49 chuyến tàu biển quốc tế với 58.879 hành khách. Riêng quý III có 5 chuyến, đưa 8.133 hành khách đến địa phương; trong đó tàu Adora Magic City lần đầu đưa hơn 5.000 khách tới Quảng Ninh.

Song song với khai thác các thị trường truyền thống, hoạt động xúc tiến đang được mở rộng sang Nga, khu vực CIS, Úc, Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á. Quảng Ninh cũng tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, tổ chức các chương trình khảo sát, quảng bá điểm đến và phát triển sản phẩm du lịch.

Cùng với chính sách kích cầu, Quảng Ninh đang mở rộng danh mục sản phẩm nhằm tạo thêm lý do để khách lưu trú lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Một số sản phẩm mới đã được đưa vào khai thác như trải nghiệm thuyền ba vách trên Vịnh Hạ Long, tour đêm tại Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, du thuyền ngắm cảnh Hop on - Hop off kết hợp 3D mapping. Địa phương cũng đang phối hợp đưa bãi tắm Soi Sim vào hoạt động và hoàn thiện hồ sơ trình công nhận Khu du lịch quốc gia Vân Đồn - Cô Tô.

Một hướng đi khác là xây dựng sản phẩm đặc thù cho từng xã, phường, đặc khu; rà soát đề án phát triển kinh tế ban đêm; đồng thời xây dựng Đề án phát triển kinh tế di sản, du lịch đêm và công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Các định hướng này nhằm mở rộng hoạt động và sản phẩm du lịch ngoài khung thời gian tham quan truyền thống, góp phần tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Tiến Dũng
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