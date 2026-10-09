Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 9 tháng đạt hơn 98% dự toán

Đánh giá kết quả thu nội địa 9 tháng, ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, so với dự toán trung ương giao, có 7/17 khoản thu hoàn thành dự toán: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 195,2%; thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 106,1%; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 104,7%; thuế thu nhập cá nhân đạt 117,4%; thu lệ phí trước bạ đạt 110,2%; thu xổ số kiến thiết đạt 103%; thu khác ngân sách đạt 104,8%.

Có 5/17 khoản thu đạt tiến độ thu thuế bình quân: thu từ DNNN địa phương đạt 94,1%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 89,4%; thu tiền sử dụng đất đạt 91,9%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 75,8%; thu phí, lệ phí đạt 97,5%.

So với cùng kỳ năm trước, có 12/17 khoản thu tăng trưởng: Thu từ khu vực DNNN địa phương tăng 24,9%; thu từ DNNN trung ương tăng 44,2%; thu phí, lệ phí tăng 17,9%; thu lệ phí trước bạ tăng 39,2%…

Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế 3 tháng cuối năm 2026, theo ông Long, đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với UBND tỉnh các giải pháp để tăng cường quản lý nguồn thu; đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nguồn thu, khai thác nguồn thu còn tiềm năng để tăng thu ngân sách.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền. Công khai tại trụ sở cơ quan thuế các cấp, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử ngành thuế, các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục hành chính thuế để người nộp thuế nắm bắt kịp thời về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế và giám sát việc thực thi pháp luật của công chức thuế.

Đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh; tích hợp dữ liệu dân cư và đăng ký kinh doanh để quản lý đầy đủ đối tượng, đánh giá chính xác mức độ tuân thủ. Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Tăng cường kiểm soát sử dụng hóa đơn để ngăn chặn vi phạm, áp dụng quản lý rủi ro để lựa chọn đối tượng giám sát trọng điểm.

Triển khai thực hiện Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế tỉnh Cao Bằng sẽ tập trung xử lý dứt điểm người nộp thuế ở trạng thái bỏ địa chỉ kinh doanh, ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế còn tồn. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ phát sinh mới, không để tình trạng các hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động mới phát sinh bị chậm trễ trong công tác giải quyết hồ sơ.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; thực hiện phân loại các khoản nợ thuế chính xác và theo đúng hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp; giao chỉ tiêu thu nợ, tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện các chỉ tiêu thu nợ và hạn chế phát sinh thêm nợ mới; thực hiện rà soát; đăng tải công khai những trường hợp nợ thuế kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng.