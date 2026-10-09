Đầu tư

Tây Ninh thu ngân sách hơn 54.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Việt Dũng

Việt Dũng

dungvv@taichinhdautu.vn
10:48 | 09/10/2026
Trong 9 tháng năm 2026, GRDP tỉnh Tây Ninh ước tăng 10,3% so với cùng kỳ, dẫn đầu khu vực 8 tỉnh, thành phố phía Nam. Thu ngân sách nhà nước đến ngày 8/10 đạt hơn 54.000 tỷ đồng, bằng 100,3% dự toán Trung ương giao.
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Thu hút đầu tư ghi nhận nhiều kết quả tích cực

Ngày 9/10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp báo thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý III và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Thông tin tại sự kiện, ông Đặng Đình Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường, kinh tế trong nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh còn chịu nhiều sức ép, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì xu hướng phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Tây Ninh thu ngân sách hơn 54.000 tỷ đồng sau 9 tháng
Toàn cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Việt Dũng.

Cụ thể, GRDP ước tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố trên cả nước và đứng đầu khu vực 8 tỉnh, thành phố phía Nam.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, giữ vai trò động lực quan trọng của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 15,02% so với cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,32%.

Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 174.000 tỷ đồng, tăng 19%. Khách tham quan đạt khoảng 7,4 triệu lượt, tăng 19%; doanh thu du lịch đạt trên 6.000 tỷ đồng, tăng 53%.

Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 27 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 15,5 tỷ USD, tăng 19%; nhập khẩu đạt 11,5 tỷ USD, tăng 15,6%; xuất siêu 4 tỷ USD.

Thông tin về công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và thương mại, ông Toàn cho biết, trong thời gian qua, tỉnh đã tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hoa Kỳ, các quốc gia châu Âu, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia, đồng thời tổ chức thành công Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh.

Trong 9 tháng, tỉnh có hơn 5.200 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn khoảng 36.000 tỷ đồng. Tỉnh cấp mới 113 dự án FDI, tổng vốn đăng ký khoảng 838 triệu USD và 142 dự án trong nước, tổng vốn trên 85.000 tỷ đồng.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 37.700 doanh nghiệp, vốn điều lệ trên 960.000 tỷ đồng; 3.234 dự án trong nước với vốn đăng ký khoảng 800.000 tỷ đồng và 2.152 dự án FDI với vốn đăng ký 27 tỷ USD. Tây Ninh xếp thứ 7 cả nước về thu hút FDI.

Các khu, cụm công nghiệp tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân thu hút đầu tư. Hiện tỉnh có 54 khu công nghiệp (KCN) được thành lập, trong đó 35 KCN đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư. Diện tích đất sạch sẵn sàng cho thuê khoảng 1.500 ha. Bên cạnh đó, có 24 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, diện tích gần 1.200 ha, tỷ lệ lấp đầy gần 94%.

Thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao

Theo Sở Tài chính, đến ngày 8/10, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt hơn 54.000 tỷ đồng, bằng 100,3% dự toán Trung ương giao và 98,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 33,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 47.500 tỷ đồng, vượt 2,3% dự toán, tăng 37% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất đạt gần 17.000 tỷ đồng, vượt 20,5% dự toán.

Tổng chi ngân sách đạt hơn 43.000 tỷ đồng, bằng 74,4% dự toán tỉnh giao. Chi đầu tư phát triển đạt hơn 28.000 tỷ đồng, chiếm 64,5% tổng chi ngân sách, tăng 108,4% so với cùng kỳ.

Tây Ninh thu ngân sách hơn 54.000 tỷ đồng sau 9 tháng
Ông Đặng Đình Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Dũng.

Về đầu tư công, đến ngày 2/10/2026, tỉnh đã phân bổ 36.478 tỷ đồng và giải ngân 20.637,762 tỷ đồng, đạt 56,58% kế hoạch đã phân bổ.

“Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết tháng 9, Tây Ninh giải ngân đạt 72,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ 10/34 tỉnh, thành phố” - ông Toàn chia sẻ.

Để thực hiện mục tiêu năm 2026, đại diện Sở Tài chính cho biết, tỉnh sẽ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm.

Thứ nhất, chú trọng phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại, dịch vụ; phát triển kinh tế số, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, các ngành, lĩnh vực.

Thứ hai, tạo chuyển biến thực chất trong giải ngân đầu tư công, phấn đấu hết quý IV đạt tối thiểu 95% kế hoạch và cả năm đạt 100%; gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và kết quả giải ngân.

Thứ ba, tăng cường quản lý thu, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả; tiếp tục chống thất thu, chuyển giá, gian lận và trốn thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt trên 10% kế hoạch.

Thứ tư, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chuyển kết quả xúc tiến đầu tư thành các dự án cụ thể; tăng cường đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn...

Thứ năm, tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, chương trình đột phá, ưu tiên các dự án giao thông có tính kết nối và sức lan tỏa lớn./.

Việt Dũng
Từ khóa:
kim ngạch xuất nhập khẩu Tây Ninh Thu ngân sách tỉnh Tây Ninh UBND tỉnh Tây Ninh sở tài chính kinh tế đầu tư Tây Ninh

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