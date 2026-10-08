Infographics: 9 tháng, ngành Thuế thu ngân sách ước đạt 1.937.992 tỷ đồng

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có hơn 40.000 mã số thuế đang được rà soát, phân loại và đối chiếu nhằm cập nhật đúng tình trạng hoạt động của người nộp thuế. Đến nay, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã gửi 41.568 thông báo, thư mời làm việc đến người nộp thuế; tỷ lệ xử lý danh sách doanh nghiệp, tổ chức ở trạng thái 03 đạt 56%.