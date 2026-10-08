Infographics: 9 tháng, ngành Thuế thu ngân sách ước đạt 1.937.992 tỷ đồng

Hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn Hải quan khu vực II tiếp tục tăng trưởng trong 9 tháng năm 2026, tạo thêm dư địa cho nguồn thu ngân sách. Trên nền quy mô thương mại mở rộng, đơn vị đang chủ động nhận diện, tạo lập và nuôi dưỡng các nguồn thu mới.
(TBTCO) - Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó ma túy và tiền chất là mặt hàng trọng điểm.
(TBTCO) - Dù hơn 142,5 nghìn tỷ đồng tiền thuế đã được giải quyết hoàn kịp thời để tiếp sức về dòng vốn cho doanh nghiệp, song tình trạng gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Ngành Thuế tiếp tục siết chặt công tác quản lý hoàn thuế nhằm ngăn chặn gian lận, qua đó bảo vệ uy tín cho doanh nghiệp làm ăn chân chính.
(TBTCO) - Tập trung kiểm tra theo dấu hiệu rủi ro, chuyên đề và tính tuân thủ, Chi cục Hải quan khu vực I đã truy thu, tăng thu hơn 134 tỷ đồng từ công tác kiểm tra sau thông quan. Nguồn thu tập trung ở các lĩnh vực phát sinh chênh lệch thuế như mã số hàng hóa, gia công - sản xuất xuất khẩu.
Thực hiện Nghị quyết số 245/2025/QH15 của Quốc hội, ngành Thuế đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, tạo động lực tăng thu ngân sách.
Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có hơn 40.000 mã số thuế đang được rà soát, phân loại và đối chiếu nhằm cập nhật đúng tình trạng hoạt động của người nộp thuế. Đến nay, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã gửi 41.568 thông báo, thư mời làm việc đến người nộp thuế; tỷ lệ xử lý danh sách doanh nghiệp, tổ chức ở trạng thái 03 đạt 56%.
(TBTCO) - Để vận hành hiệu quả cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom, Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) đã chủ động kết nối, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng của Việt Nam và Campuchia, thống nhất phương án xử lý, thông quan hàng hóa, phương tiện, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý biên giới.