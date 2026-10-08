Thuế - Hải quan

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 65.000 tỷ đồng

Đức Việt

Đức Việt

leducviettbtc@gmail.com
22:02 | 08/10/2026
Lũy kế 9 tháng năm 2026, Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách đạt 65.377 tỷ đồng, bằng 110,8% so với dự toán trung ương giao và tăng 83,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách đạt 38.531 tỷ đồng, đạt 82,6% dự toán và tăng 27,7% so với cùng kỳ, chiếm 58,9% tổng thu.
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Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 8 tháng tăng 88% so với cùng kỳ

10/17 khoản thu, sắc thuế bảo đảm tiến độ dự toán

Báo của Thuế TP. Đà Nẵng cho thấy, có 10/17 khoản thu, sắc thuế bảo đảm tiến độ dự toán trên 75%, tập trung ở các khoản thu, sắc thuế có quy mô lớn, chiếm 81,9% dự toán. Cụ thể, thu thuế giá trị gia tăng 9 tháng đạt 77,6% dự toán; thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 91,8%; thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 110,9%...

Còn 7 khoản thu, sắc thuế chưa bảo đảm tiến độ, như thuế thu nhập cá nhân đạt 63,6% dự toán; thuế bảo vệ môi trường đạt 31,7% dự toán, số thu giảm chủ yếu do tác động của chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường; lệ phí trước bạ đạt 61,6%...

Đánh giá kết quả 9 tháng, ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho hay, có được kết quả trên, đó là nhờ thực hiện quyết liệt công tác quản lý thuế. Trong đó, Thuế thành phố đã thực hiện 9 phóng sự “Thuế và Cuộc sống”, 60 bài phát thanh, 337 bài viết trên Trang thông tin điện tử và 353.164 lượt gửi email cho người nộp thuế; đăng 3.603 bài trên Zalo, 1.454 bài trên fanpage, 80 bài trên TikTok và 33 bài trên YouTube.

Đồng thời, đã ban hành 157 văn bản đề nghị các đơn vị ngoài ngành phối hợp tuyên truyền; cử đại diện tham gia 39 hội nghị; cấp phát 40.100 ấn phẩm và tổ chức 193 hội nghị tập huấn, đối thoại với 35.737 người nộp thuế tham dự.

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 65.000 tỷ đồng
Công chức Thuế TP. Đà Nẵng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Tính đến ngày 26/9/2026, Thuế thành phố đã ban hành 319 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 1.885 tỷ đồng, bằng 81,5% dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2026.

Về công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đã thực hiện kiểm tra 1.575 cuộc, đạt 89,64% nhiệm vụ được giao. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 1.835,7 tỷ đồng, trong đó truy thu, truy hoàn và phạt 327,4 tỷ đồng, giảm lỗ 1.222,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, việc triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” đạt được kết quả tích cực. Trong tháng 9, Thuế thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Chiến dịch 595 theo chỉ đạo của Cục Thuế; tập trung xử lý các hồ sơ tồn đọng, vướng mắc kéo dài; tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp xử lý, chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, nhất là các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách năm 2026

Theo lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong những tháng cuối năm, đơn vị thường xuyên theo dõi, phân tích và đánh giá tiến độ thu ngân sách nhà nước, kịp thời nhận diện các yếu tố tác động đến nguồn thu; tập trung khai thác các nguồn thu còn dư địa, tăng cường quản lý các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thất thu; theo dõi sát các khoản thu, sắc thuế chưa bảo đảm tiến độ để tham mưu các giải pháp điều hành, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; tập trung nguồn lực tuyên truyền Chiến dịch 595 trong 3 tháng cuối năm 2026, triển khai các kế hoạch tuyên truyền đã ban hành và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế; duy trì hỗ trợ người nộp thuế qua các kênh, bảo đảm trả lời vướng mắc đúng hạn.

Tập trung giải quyết kịp thời hồ sơ hoàn thuế, bảo đảm đúng quy định, đúng thời hạn; tiếp tục tiếp nhận, kiểm tra, xử lý hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, tập trung các hồ sơ đủ điều kiện hoàn và rà soát hồ sơ chưa đủ điều kiện; tăng cường kiểm soát các giao dịch điều chỉnh nội bộ dữ liệu nghĩa vụ thuế.

Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp tục quán triệt toàn thể công chức, người lao động nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, thực hiện phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”.

Cùng với đó, triển khai đầy đủ, quyết liệt các biện pháp quản lý, thu hồi và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; tăng cường phân tích, phân loại nợ, tập trung thu hồi nợ có khả năng thu, nợ lớn, nợ kéo dài; thực hiện cưỡng chế, tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp đủ điều kiện; tiếp tục xử lý các khoản tiền thuế đang chờ điều chỉnh, nợ sai, nợ ảo và các khoản nợ đang xử lý.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2026, nhất là kiểm tra theo kế hoạch định danh; tập trung kiểm tra các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, có dư địa thu lớn; rà soát, xử lý các trường hợp trùng kế hoạch, trùng chuyên đề và tổ chức thực hiện kịp thời các nội dung kiểm tra phát sinh theo chỉ đạo.

Tiếp tục triển khai quyết liệt Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” theo chỉ đạo của Cục Thuế, tập trung rà soát, xử lý các trạng thái mã số thuế còn tồn. Đồng thời, tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, đôn đốc cài đặt và sử dụng eTax Mobile, thông báo tài khoản, số hiệu ví điện tử, thông báo doanh thu theo quy định./.

Đức Việt
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