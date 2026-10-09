Tháo điểm nghẽn hạ tầng, tạo dư địa tăng trưởng viễn thông Hà Nội

Áp lực tăng trưởng trong quý IV

Phát biểu tại Hội nghị nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp viễn thông và bàn giải pháp tạo động lực phát triển những tháng cuối năm 2026 diễn ra chiều 8/10, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, các doanh nghiệp viễn thông giữ vai trò quan trọng trong xây dựng hạ tầng cho nền kinh tế số, không chỉ đóng góp trực tiếp cho ngành viễn thông, mà còn tạo tác động lan tỏa tới nhiều lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đang có xu hướng chậm lại. Trong khi đó, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng đối với ngành thông tin và truyền thông trong quý IV/2026 ở mức 15,98%. Đây là khoảng cách không nhỏ, đòi hỏi doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới.

Ông Trang nêu số liệu, quý III/2026, giá trị tăng thêm của ngành thông tin và truyền thông (ngành J) ước tăng 9,05%, tăng 2,32 điểm phần trăm so với quý II và đóng góp 0,96 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP 10,02% của Hà Nội.

Trong 9 tháng, viễn thông chiếm khoảng 48,6% giá trị ngành ngành thông tin và truyền thông. Tuy nhiên, thị trường viễn thông truyền thống đang tương đối bão hòa khi hạ tầng wifi, 5G và cáp quang hộ gia đình ngày càng được mở rộng. Chỉ số giá dịch vụ thông tin và truyền thông 9 tháng giảm 0,5%, riêng quý III giảm 0,66%.

Ông Cù Ngọc Trang cho rằng, nhu cầu về hạ tầng, dữ liệu và các dịch vụ liên quan đến hạ tầng số vẫn rất lớn. Số lượng thuê bao, trạm viễn thông tiếp tục phát triển, nhưng doanh thu chưa theo kịp và chưa tương xứng với nhu cầu thị trường. Vì vậy, cần khai thác những không gian tăng trưởng mới trên nền tảng hạ tầng hiện có.

Doanh nghiệp kiến nghị gỡ vướng hạ tầng

Các doanh nghiệp đã tập trung phản ánh những khó khăn đang ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình đầu tư, mở rộng hạ tầng và phát triển dịch vụ.

Phó Giám đốc VNPT Hà Nội Nguyễn Duy Nghiêm đề xuất xây dựng cơ chế sử dụng đất công phù hợp với quy hoạch trạm BTS, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động triển khai hạ tầng. Doanh nghiệp cũng kiến nghị xây dựng kế hoạch thống nhất về thanh thải, hạ ngầm cáp quang...

Trong khi đó, Phó Giám đốc Hạ tầng Viettel Hà Nội Trần Lê Phong cho rằng, các khu đô thị, khu công nghiệp cần được quy hoạch vị trí trạm BTS ngay từ đầu, tương tự yêu cầu đối với hạ tầng điện, nước. Theo ông Phong, việc thiếu quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động đang gây khó khăn cho quá trình đầu tư, mở rộng mạng lưới.

Đáng chú ý, Viettel hiện có 48 trạm BTS tại các khu vực vùng lõm sóng chưa được phường, xã đồng ý lắp đặt. Doanh nghiệp đề nghị tiếp tục được hỗ trợ để bảo đảm hạ tầng phục vụ phát triển mạng 5G và hướng tới 6G.

Đại diện MobiFone, Trưởng phòng Kinh doanh Hạ tầng số Nguyễn Văn Nghị cho biết, doanh nghiệp đang vướng 132 vị trí 5G tại 42 phường, xã do chưa có đơn giá thống nhất. MobiFone kiến nghị xây dựng quy chuẩn về đơn giá sử dụng đất công để các địa phương có cơ sở triển khai.

Doanh nghiệp cũng đề xuất Hà Nội thúc đẩy các mô hình mới như mạng riêng (private network), nhất là tại các khu đô thị, khu công nghiệp, qua đó mở rộng không gian phát triển cho hạ tầng số và kinh tế số.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Diệu Hoa

Chuyển kiến nghị thành nhiệm vụ cụ thể

Giải đáp các kiến nghị, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng phòng Kết nối và Hạ tầng số (Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội) cho biết, Sở đã tham mưu đưa định hướng phát triển hạ tầng viễn thông thụ động vào quy hoạch chung của Thủ đô; từ đầu tháng 8/2026 đã xử lý gần 50 quy hoạch chi tiết của các xã, phường.

Đối với hơn 13.000 trạm BTS trên địa bàn, Sở đề nghị giữ nguyên các vị trí hiện tại để bảo đảm chất lượng dịch vụ; trường hợp phải di dời sẽ tiếp tục tham mưu phương án phù hợp. Sở cũng nghiên cứu cơ chế giá khai thác tài sản ngầm, phối hợp tháo gỡ việc thanh thải và đồng bộ các tuyến cáp ngầm.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang thông tin thêm, Sở sẽ triển khai ngay các giải pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan đối với những nội dung cần xử lý liên ngành.

Trước mắt, Sở nghiên cứu thành lập nhóm công tác chung, tăng cường kết nối trực tiếp với doanh nghiệp; rà soát quy chế xây dựng trạm BTS và tham mưu các cơ chế liên quan đến đất công, tài sản công, tiền thuê đất, cấp phép xây dựng trong lĩnh vực viễn thông.

Các kiến nghị sẽ được phân loại, xác định đơn vị chủ trì, phối hợp, thời hạn và kết quả xử lý; những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền. Qua đó, Hà Nội hướng tới chuyển từ ghi nhận khó khăn sang xử lý bằng các nhiệm vụ cụ thể, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trực tiếp ảnh hưởng đến đầu tư, kinh doanh và phát triển hạ tầng số./.