Thuế - Hải quan

Cục Thuế chỉ đạo không để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần khi cần hỗ trợ

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
12:36 | 09/10/2026
(TBTCO) - Cục Thuế vừa ban hành công văn về việc tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo và xử lý vi phạm về thuế. Trong đó, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp duy trì đường dây nóng, kênh hỗ trợ trực tuyến; giải đáp kịp thời, đầy đủ, không để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần.
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Tại Công văn số 7408/CT-PC ngày 6/10/2026, Cục Thuế cho biết, trong năm 2026, nhiều nghị định, thông tư mới về thuế, hóa đơn có hiệu lực thi hành; trong đó, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển từ nộp thuế theo phương pháp khoán sang tự kê khai, tự nộp thuế theo doanh thu thực tế. Thực tế cho thấy khi chuyển sang phương thức khai, nộp thuế mới, người nộp thuế có tâm lý lo ngại thủ tục phức tạp, sợ làm sai, sợ bị phạt còn khá phổ biến trong hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Nhằm đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế, đồng thời bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi chính sách, pháp luật thuế, Cục Thuế đề nghị Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Thuế cơ sở triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thuế, hạn chế rủi ro vi phạm; trong đó tập trung các nội dung sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ để người nộp thuế hiểu đúng và tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế theo chính sách, pháp luật. Đối với các sai sót do chưa nắm rõ quy định, không có dấu hiệu cố ý, cơ quan thuế kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn để người nộp thuế điều chỉnh, khắc phục theo quy định.

Chủ động rà soát, cảnh báo sớm các trường hợp có nguy cơ sai sót, chậm khai, chậm nộp thuế; lưu giữ hồ sơ, thông tin về việc đã nhắc nhở, hướng dẫn để làm căn cứ xem xét, xử lý khi cần thiết.

Việc nhắc nhở, hướng dẫn không thay thế và không làm chậm việc xử lý vi phạm. Đối với các trường hợp cố ý khai sai, trốn thuế, gian lận hoặc đã được nhắc nhở, cảnh báo nhưng tiếp tục vi phạm, cơ quan thuế xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; không bỏ qua vi phạm, đồng thời không xử phạt tràn lan.

Hai là, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; xây dựng tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, phân theo nhóm ngành nghề, quy mô kinh doanh.

Chú trọng hỗ trợ trực tiếp đối với người nộp thuế lớn tuổi, ở vùng khó khăn, hạn chế về công nghệ. Duy trì đường dây nóng, kênh hỗ trợ trực tuyến; giải đáp kịp thời, đầy đủ, không để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần./.

Văn Tuấn
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