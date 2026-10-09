Tài chính

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định mặt bằng giá cuối năm

Khánh Linh

Khánh Linh

hanh.tbtc@gmail.com
13:02 | 09/10/2026
(TBTCO) - Trước áp lực từ biến động giá năng lượng và thị trường thế giới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu điều hành giá linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong những tháng cuối năm 2026; kịp thời triển khai giải pháp phù hợp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng.
aa
Điều hành giá 3 tháng cuối năm: Kiểm soát lạm phát trước nhiều sức ép

Sáng 9/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp đánh giá công tác quản lý, điều hành giá quý III/2026, đồng thời dự báo và đề xuất kịch bản điều hành giá những tháng còn lại của năm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định mặt bằng giá cuối năm
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mạnh Tuấn

Phối hợp chính sách, kiểm soát lạm phát cuối năm

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, trong 9 tháng năm 2026, giá năng lượng, gián đoạn logistics và chi phí đầu vào gia tăng gây sức ép lên mặt bằng giá trong nước. Giá cả thị trường tăng trong quý I, giảm ở quý II rồi tăng trở lại trong quý III. Bình quân 9 tháng, CPI tăng 4,52% và lạm phát cơ bản tăng 4,26% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Tài chính cập nhật hai kịch bản lạm phát năm 2026, với mức tăng khoảng 4,5% và 5%. Ngân hàng Nhà nước dự báo lạm phát bình quân năm khoảng 4,5 - 5%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam trong khoảng 3,8 - 5,2%.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành đã thống nhất với báo cáo của Bộ Tài chính, đồng thời nêu các giải pháp điều hành giá thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, Bộ Công thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, tiếp tục điều hành giá bám sát giá thị trường thế giới, diễn biến cung cầu, thời gian điều hành giá theo quy định tại Nghị quyết số 36/NQ-CP và Nghị quyết số 55/NQ-CP, Nghị định về kinh doanh xăng dầu và chỉ đạo của Chính phủ; theo dõi sát diễn biến giá năng lượng thế giới trong bối cảnh xung đột địa chính trị còn phức tạp, khó dự báo và bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Đại diện Bộ Xây dựng cho hay, Bộ sẽ theo dõi sát thị trường vật liệu xây dựng, bất động sản và chi phí xây dựng để đề xuất giải pháp bình ổn thị trường; chỉ đạo các địa phương cập nhật, công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng sát thực tế; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà khẳng định, cơ quan điều hành chính sách tiền tệ tiếp tục giữ ổn định các mức lãi suất điều hành, ưu tiên tín dụng cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Cùng với đó, triển khai các gói tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, góp phần kiểm soát CPI.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh, Bộ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường lương thực, thực phẩm; chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như thịt lợn, gạo, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong những tháng cuối năm. Ngành cũng khuyến khích hộ sản xuất, doanh nghiệp đẩy mạnh chế biến sâu và tăng cường phân tích, dự báo thị trường nông sản.

Tăng cường kiểm tra giá hàng thiết yếu, xử lý đầu cơ và găm hàng

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhận định, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất định, rủi ro từ các cú sốc nguồn cung. Xung đột địa chính trị, chủ nghĩa bảo hộ và những thay đổi chính sách của các nền kinh tế lớn tác động đến chuỗi cung ứng, giá cả và thương mại quốc tế. Đặc biệt, diễn biến xung đột tại Trung Đông khiến giá năng lượng, nhiên liệu biến động, gây gián đoạn vận tải, logistics và tạo sức ép lên mặt bằng giá trong nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định mặt bằng giá cuối năm
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Mạnh Tuấn

Theo Phó Thủ tướng, dù có những thời điểm tình hình hạ nhiệt, các yếu tố bất ổn vẫn tiếp diễn, khiến giá một số mặt hàng tăng trở lại, kéo theo biến động ở nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ khác. Những diễn biến này tác động trực tiếp đến công tác kiểm soát lạm phát. Bên cạnh các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành giá, vẫn còn những nơi cần tăng cường hơn nữa các giải pháp quản lý, góp phần ổn định thị trường và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Dự báo trong 3 tháng cuối năm, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường, tiềm ẩn nguy cơ tác động đến thị trường trong nước và tạo áp lực lên công tác kiểm soát lạm phát. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, chủ động, đồng bộ trong điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ; theo dõi sát diễn biến giá cả trong nước, quốc tế để kịp thời triển khai giải pháp phù hợp, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu điều hành giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý theo đúng quy định, đánh giá kỹ tác động đến CPI, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Công tác kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cần được tăng cường, nhất là với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hoặc lợi dụng thiên tai, bão lũ để trục lợi. Khi chi phí đầu vào giảm, doanh nghiệp cần kịp thời điều chỉnh giá bán tương ứng, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với chính sách tiền tệ, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa; tiếp tục theo dõi diễn biến lạm phát, tín dụng, cung tiền và giá cả quốc tế. Tăng trưởng tín dụng cần được điều tiết hợp lý, ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên...

Với mặt hàng xăng dầu và năng lượng, Bộ Công thương cần theo dõi sát diễn biến giá thế giới, điều hành giá trong nước phù hợp, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì nguồn cung. Phó Thủ tướng lưu ý, việc điều hành giá xăng dầu phải thận trọng, đánh giá kỹ tác động và cân nhắc mức điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường, tương quan giá khu vực; đồng thời thực hiện đúng quy trình, quy định.

Các bộ, ngành liên quan được yêu cầu chủ động bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát nguồn cung lương thực, thực phẩm, vật tư nông nghiệp; Bộ Y tế bảo đảm nguồn cung thuốc, vật tư y tế với giá hợp lý; Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm cung ứng sách giáo khoa, kiểm tra và xử lý hành vi đầu cơ, nâng giá. Bộ Xây dựng theo dõi diễn biến giá vật liệu, chi phí xây dựng, kịp thời công bố giá phù hợp với thị trường và phối hợp kiểm tra việc kê khai giá cước vận tải.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động theo dõi cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu, triển khai chương trình bình ổn thị trường và phương án bảo đảm nguồn hàng trong các tình huống khẩn cấp. Những địa phương có CPI tăng cao hơn mức bình quân chung cần phối hợp với cơ quan tài chính và các đơn vị liên quan phân tích nguyên nhân, xác định yếu tố hình thành giá của từng nhóm hàng để có biện pháp điều hành phù hợp.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ ban hành công điện chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm, bảo đảm phối hợp đồng bộ với mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng./.

Khánh Linh
Từ khóa:
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng kiểm soát lạm phát ổn định mặt bằng giá

Bài liên quan

Điều hành giá 3 tháng cuối năm: Kiểm soát lạm phát trước nhiều sức ép

Điều hành giá 3 tháng cuối năm: Kiểm soát lạm phát trước nhiều sức ép

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp lãnh đạo Công ty R3 Lithium, Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp lãnh đạo Công ty R3 Lithium, Hoa Kỳ

Dồn toàn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Dồn toàn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Dành cho bạn

Đưa hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả

Doanh nghiệp xây dựng cân đối dòng tiền cuối năm

Doanh nghiệp xây dựng cân đối dòng tiền cuối năm

Thị trường vốn cần thêm những dòng tiền dài hạn từ nội địa

Thị trường vốn cần thêm những dòng tiền dài hạn từ nội địa

Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Lào

Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Lào

Bổ sung cơ chế đặc thù, tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng

Bổ sung cơ chế đặc thù, tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng

Xử phạt Công ty cổ phần Traphaco 160 triệu đồng do vi phạm quy trình sản xuất thuốc

Xử phạt Công ty cổ phần Traphaco 160 triệu đồng do vi phạm quy trình sản xuất thuốc

Đọc thêm

Bộ Tài chính bãi bỏ 5 quyết định liên quan đến tài chính - kế toán

Bộ Tài chính bãi bỏ 5 quyết định liên quan đến tài chính - kế toán

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2772/QĐ-BTC ngày 6/10/2026 về việc bãi bỏ các Quyết định số 1486/QĐ-BTC ngày 16/6/2009, số 1795/QĐ-BTC ngày 11/9/2017, số 430/QĐ-BTC ngày 27/3/2019, số 140/QĐ-BTC ngày 8/2/2023 và số 1895/QĐ-BTC ngày 5/9/2023.
Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, Quốc hội quyết nghị 35.000 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, gồm 25.000 tỷ đồng vốn đầu tư công và 10.000 tỷ đồng kinh phí thường xuyên. Lũy kế đến hết ngày 30/9, vốn đầu tư công thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 mới giải ngân 1.488,48 tỷ đồng, đạt 6,9% kế hoạch.
Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào: "Gắn kết chiến lược" trong lĩnh vực kinh tế

Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào: "Gắn kết chiến lược" trong lĩnh vực kinh tế

(TBTCO) - Chiều 8/10, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào.
Việt Nam - Lào trao đổi 11 văn kiện hợp tác quan trọng

Việt Nam - Lào trao đổi 11 văn kiện hợp tác quan trọng

(TBTCO) - Chiều 8/10, tại Phủ Thủ tướng Lào ở Thủ đô Vientiane, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith đã chứng kiến các bộ, ngành, địa phương của hai nước trao các văn kiện hợp tác quan trọng.
R&I nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức BBB-, triển vọng “Ổn định"

R&I nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức BBB-, triển vọng “Ổn định"

Ngày 8/10/2026, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, Inc. (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ mức BB+, triển vọng Tích cực lên BBB-, triển vọng "Ổn định". Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào Nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade).
Ưu đãi FDI sẽ gắn với kết quả chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng Việt

Ưu đãi FDI sẽ gắn với kết quả chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng Việt

(TBTCO) - Theo bà Bùi Thu Thủy - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), chính sách thu hút FDI đang được chuyển từ hỗ trợ theo đầu vào sang hỗ trợ dựa trên kết quả thực hiện cam kết, trong đó chú trọng chuyển giao công nghệ, đào tạo và đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.
Giải ngân đầu tư công tăng hơn 76.000 tỷ đồng trong một tuần

Giải ngân đầu tư công tăng hơn 76.000 tỷ đồng trong một tuần

(TBTCO) - Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đến hết ngày 1/10/2026 đạt 644.013,5 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Thu hút FDI không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực

Thu hút FDI không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực

(TBTCO) - Việt Nam không thu hút FDI bằng mọi giá, mà sẽ lựa chọn đối tác để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam thu hút FDI không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực, để nâng cao năng suất, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Xuất nhập khẩu tăng tốc, nâng vị thế doanh nghiệp nội

Xuất nhập khẩu tăng tốc, nâng vị thế doanh nghiệp nội

Bộ Tài chính sửa đổi quy định mức thu, quản lý phí, lệ phí

Bộ Tài chính sửa đổi quy định mức thu, quản lý phí, lệ phí

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tháng 9

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tháng 9

Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%/năm giai đoạn 2026 - 2030

Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%/năm giai đoạn 2026 - 2030

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định mặt bằng giá cuối năm

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định mặt bằng giá cuối năm

Cục Thuế chỉ đạo không để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần khi cần hỗ trợ

Cục Thuế chỉ đạo không để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần khi cần hỗ trợ

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 9 tháng đạt hơn 98% dự toán

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 9 tháng đạt hơn 98% dự toán

Thủ tướng: Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào "được nuôi dưỡng từ nhân dân"

Thủ tướng: Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào "được nuôi dưỡng từ nhân dân"

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Ngày 9/10: Giá heo hơi trên cả nước nối dài đà giảm

Ngày 9/10: Giá heo hơi trên cả nước nối dài đà giảm

Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay