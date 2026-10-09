Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định mặt bằng giá cuối năm

Sáng 9/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp đánh giá công tác quản lý, điều hành giá quý III/2026, đồng thời dự báo và đề xuất kịch bản điều hành giá những tháng còn lại của năm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mạnh Tuấn

Phối hợp chính sách, kiểm soát lạm phát cuối năm

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, trong 9 tháng năm 2026, giá năng lượng, gián đoạn logistics và chi phí đầu vào gia tăng gây sức ép lên mặt bằng giá trong nước. Giá cả thị trường tăng trong quý I, giảm ở quý II rồi tăng trở lại trong quý III. Bình quân 9 tháng, CPI tăng 4,52% và lạm phát cơ bản tăng 4,26% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Tài chính cập nhật hai kịch bản lạm phát năm 2026, với mức tăng khoảng 4,5% và 5%. Ngân hàng Nhà nước dự báo lạm phát bình quân năm khoảng 4,5 - 5%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam trong khoảng 3,8 - 5,2%.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành đã thống nhất với báo cáo của Bộ Tài chính, đồng thời nêu các giải pháp điều hành giá thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, Bộ Công thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, tiếp tục điều hành giá bám sát giá thị trường thế giới, diễn biến cung cầu, thời gian điều hành giá theo quy định tại Nghị quyết số 36/NQ-CP và Nghị quyết số 55/NQ-CP, Nghị định về kinh doanh xăng dầu và chỉ đạo của Chính phủ; theo dõi sát diễn biến giá năng lượng thế giới trong bối cảnh xung đột địa chính trị còn phức tạp, khó dự báo và bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Đại diện Bộ Xây dựng cho hay, Bộ sẽ theo dõi sát thị trường vật liệu xây dựng, bất động sản và chi phí xây dựng để đề xuất giải pháp bình ổn thị trường; chỉ đạo các địa phương cập nhật, công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng sát thực tế; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà khẳng định, cơ quan điều hành chính sách tiền tệ tiếp tục giữ ổn định các mức lãi suất điều hành, ưu tiên tín dụng cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Cùng với đó, triển khai các gói tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, góp phần kiểm soát CPI.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh, Bộ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường lương thực, thực phẩm; chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như thịt lợn, gạo, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong những tháng cuối năm. Ngành cũng khuyến khích hộ sản xuất, doanh nghiệp đẩy mạnh chế biến sâu và tăng cường phân tích, dự báo thị trường nông sản.

Tăng cường kiểm tra giá hàng thiết yếu, xử lý đầu cơ và găm hàng

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhận định, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất định, rủi ro từ các cú sốc nguồn cung. Xung đột địa chính trị, chủ nghĩa bảo hộ và những thay đổi chính sách của các nền kinh tế lớn tác động đến chuỗi cung ứng, giá cả và thương mại quốc tế. Đặc biệt, diễn biến xung đột tại Trung Đông khiến giá năng lượng, nhiên liệu biến động, gây gián đoạn vận tải, logistics và tạo sức ép lên mặt bằng giá trong nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Mạnh Tuấn

Theo Phó Thủ tướng, dù có những thời điểm tình hình hạ nhiệt, các yếu tố bất ổn vẫn tiếp diễn, khiến giá một số mặt hàng tăng trở lại, kéo theo biến động ở nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ khác. Những diễn biến này tác động trực tiếp đến công tác kiểm soát lạm phát. Bên cạnh các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành giá, vẫn còn những nơi cần tăng cường hơn nữa các giải pháp quản lý, góp phần ổn định thị trường và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Dự báo trong 3 tháng cuối năm, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường, tiềm ẩn nguy cơ tác động đến thị trường trong nước và tạo áp lực lên công tác kiểm soát lạm phát. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, chủ động, đồng bộ trong điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ; theo dõi sát diễn biến giá cả trong nước, quốc tế để kịp thời triển khai giải pháp phù hợp, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu điều hành giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý theo đúng quy định, đánh giá kỹ tác động đến CPI, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Công tác kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cần được tăng cường, nhất là với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hoặc lợi dụng thiên tai, bão lũ để trục lợi. Khi chi phí đầu vào giảm, doanh nghiệp cần kịp thời điều chỉnh giá bán tương ứng, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với chính sách tiền tệ, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa; tiếp tục theo dõi diễn biến lạm phát, tín dụng, cung tiền và giá cả quốc tế. Tăng trưởng tín dụng cần được điều tiết hợp lý, ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên...

Với mặt hàng xăng dầu và năng lượng, Bộ Công thương cần theo dõi sát diễn biến giá thế giới, điều hành giá trong nước phù hợp, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì nguồn cung. Phó Thủ tướng lưu ý, việc điều hành giá xăng dầu phải thận trọng, đánh giá kỹ tác động và cân nhắc mức điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường, tương quan giá khu vực; đồng thời thực hiện đúng quy trình, quy định.

Các bộ, ngành liên quan được yêu cầu chủ động bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát nguồn cung lương thực, thực phẩm, vật tư nông nghiệp; Bộ Y tế bảo đảm nguồn cung thuốc, vật tư y tế với giá hợp lý; Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm cung ứng sách giáo khoa, kiểm tra và xử lý hành vi đầu cơ, nâng giá. Bộ Xây dựng theo dõi diễn biến giá vật liệu, chi phí xây dựng, kịp thời công bố giá phù hợp với thị trường và phối hợp kiểm tra việc kê khai giá cước vận tải.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động theo dõi cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu, triển khai chương trình bình ổn thị trường và phương án bảo đảm nguồn hàng trong các tình huống khẩn cấp. Những địa phương có CPI tăng cao hơn mức bình quân chung cần phối hợp với cơ quan tài chính và các đơn vị liên quan phân tích nguyên nhân, xác định yếu tố hình thành giá của từng nhóm hàng để có biện pháp điều hành phù hợp.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ ban hành công điện chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm, bảo đảm phối hợp đồng bộ với mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng./.