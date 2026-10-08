Ngân hàng - Bảo hiểm

Quy định mới về AI ngành ngân hàng, tự động thanh toán trên 10 triệu đồng thuộc nhóm rủi ro cao

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
22:47 | 08/10/2026
(TBTCO) - Theo Thông tư số 53/2026/TT-NHNN về quản lý rủi ro khi ứng dụng AI ngành ngân hàng, hệ thống AI tự động thanh toán trên 10 triệu đồng/giao dịch với khách hàng cá nhân, trên 50 triệu đồng với tổ chức, hoặc tự động quyết định cấp tín dụng từ 50 triệu đồng trở lên được xếp vào nhóm rủi ro cao. Các đơn vị phải thiết lập công cụ giám sát liên tục.
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Ngân hàng không chỉ số hóa, mà phải thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI Sắp ban hành Thông tư mới kiểm soát rủi ro khi ứng dụng AI “phủ sóng” ngành ngân hàng Khi ngân hàng số “tiến hóa”

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 53/2026/TT-NHNN (Thông tư 53) quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai đối với việc ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành ngân hàng.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2026, trừ một số điều như: Điều 14 quy định về khung quản lý rủi ro đối với ứng dụng hệ thống AI có hiệu lực từ ngày 1/1/2027; Điều 21 yêu cầu nguồn nhân lực triển khai, quản lý hệ thống AI có hiệu lực từ ngày 1/9/2027, ngoại trừ trường hợp đơn vị có hệ thống AI có rủi ro cao...

Thông tư 53 áp dụng đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động, công ty thông tin tín dụng, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Nhà máy In tiền Quốc gia và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Quy định mới về AI ngành ngân hàng, tự động thanh toán trên 10 triệu đồng thuộc nhóm rủi ro cao
AI hiện được ứng dụng trong nhiều nghiệp vụ của ngân hàng. Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay, AI được ứng dụng trong nhiều nghiệp vụ ngân hàng như: chấm điểm tín dụng, thẩm định cho vay, phát hiện gian lận thanh toán, tư vấn tự động và định danh khách hàng bằng phương thức điện tử (eKYC).

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh mạng, an toàn dữ liệu, độ chính xác của mô hình, sự phụ thuộc vào nhà cung cấp công nghệ và các đối tác liên quan.

Vì vậy, Thông tư 53 cụ thể hóa các quy định của Luật Trí tuệ nhân tạo và các văn bản hướng dẫn liên quan, đồng thời thiết lập khuôn khổ quản lý thống nhất đối với việc ứng dụng AI trong hoạt động ngân hàng. Theo đó, yêu cầu quản lý được xây dựng dựa trên mức độ rủi ro và phạm vi tác động của từng hệ thống AI.

Theo Thông tư 53, việc phân loại hệ thống AI nhằm xác định mức độ rủi ro và thiết lập cơ chế giám sát, can thiệp phù hợp. Các hệ thống phải bảo đảm cơ chế giám sát của con người, trong đó AI không thay thế trách nhiệm và thẩm quyền của con người trong hoạt động ngân hàng.

Đối với hệ thống AI có rủi ro cao trong lĩnh vực ngân hàng theo Quyết định số 33/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư quy định cụ thể một số trường hợp.

Quy định mới về AI ngành ngân hàng, tự động thanh toán trên 10 triệu đồng thuộc nhóm rủi ro cao
Nguồn: Quyết định số 33/2026/QĐ-TTg.
Theo Điều 5 Thông tư 53, trường hợp triển khai hệ thống AI tự động thực hiện giao dịch thanh toán, đơn vị phải triển khai đáp ứng các yêu cầu là tổng giá trị giao dịch do hệ thống AI tự động thực hiện trong một ngày của một khách hàng không vượt quá hạn mức theo quy định nội bộ của đơn vị, nhưng không vượt quá 100 triệu đồng đối với khách hàng cá nhân, không vượt quá 500 triệu đồng đối với khách hàng tổ chức.

Theo đó, Điều 4 Thông tư 53 về phân loại hệ thống AI theo mức độ rủi ro nêu rõ, hệ thống AI tự động thực hiện giao dịch thanh toán được xác định là có rủi ro cao nếu có thực hiện tối thiểu một trong các loại giao dịch sau.

Một là, giao dịch thanh toán của khách hàng cá nhân có giá trị lớn hơn 10 triệu đồng, hoặc có tổng giá trị giao dịch trong một ngày đối với một khách hàng do hệ thống AI tự động thực hiện lớn hơn 20 triệu đồng.

Hai là, giao dịch thanh toán của khách hàng tổ chức có giá trị lớn hơn 50 triệu đồng, hoặc có tổng giá trị giao dịch trong một ngày đối với một khách hàng do hệ thống AI tự động thực hiện lớn hơn 100 triệu đồng.

“Đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động quyết định cấp tín dụng, được xác định là hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao nếu có xử lý khoản cấp tín dụng có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên” - điểm b khoản 2 Điều 4 nêu rõ.

Thông tư 53 quy định khung quản lý rủi ro đối với việc ứng dụng AI, trong đó có yêu cầu quản lý rủi ro và đánh giá tác động đối với hệ thống AI có rủi ro cao.

Hoạt động quản lý được thực hiện theo mô hình 3 tuyến bảo vệ quy định tại Điều 14, bao quát các rủi ro liên quan đến: mô hình, quản trị dữ liệu, rủi ro an ninh mạng, đạo đức, rủi ro từ bên thứ ba, chuỗi cung ứng...

Việc ban hành Thông tư 53 tạo khuôn khổ quản lý đối với việc ứng dụng AI trong ngành ngân hàng, theo hướng gắn đổi mới công nghệ với kiểm soát rủi ro, tăng cường an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
ngân hàng trí tuệ nhân tạo công nghệ Luật Trí tuệ nhân tạo cho vay tín dụng Thông tư số 53/2026/TT-NHNN ứng dụng AI ngành ngân hàng

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