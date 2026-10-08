Đầu tư

Hà Nội đặt nhân lực chất lượng cao vào trọng tâm tạo động lực tăng trưởng

Nguyên Phương

Nguyên Phương

hanh.tbtc@gmail.com
18:09 | 08/10/2026
(TBTCO) - Hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, Hà Nội đặt bài toán nhân lực chất lượng cao gắn trực tiếp với năng suất, công nghệ, vốn, thị trường và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
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Chiều 8/10, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III năm 2026 (CEF III) khai mạc với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Phát biểu tại phiên khai mạc, GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (HANOISME) cho biết, CEF III được tổ chức trong mạch nội dung xuyên suốt của 3 kỳ diễn đàn.

CEF I tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại điện tử và các công cụ số, đặt vấn đề làm thế nào để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, mở rộng thị trường và đổi mới phương thức kinh doanh. CEF II chuyển trọng tâm sang vốn, mua bán - sáp nhập (M&A), đầu tư, phát triển nhà cung ứng, nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Hà Nội đặt nhân lực chất lượng cao vào trọng tâm tạo động lực tăng trưởng
GS.TS Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOISME phát biểu. Ảnh: Ban Tổ chức CEF III cung cấp

Theo GS.TS Mạc Quốc Anh, nguồn nhân lực chất lượng cao không được nhìn nhận đơn thuần qua bằng cấp, chức danh hay số lượng nhân sự quản lý, mà trọng tâm là năng lực thực thi và khả năng tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Các nhóm nhân lực được đặt trong phạm vi thảo luận khá rộng, từ lãnh đạo, quản trị, tài chính, đầu tư đến công nghệ số, AI, dữ liệu, tự động hóa; từ bán hàng, marketing, thương mại điện tử, xuất khẩu, logistics đến kỹ sư, kỹ thuật viên và lao động lành nghề trong sản xuất. Mỗi nhóm nhân lực được đặt trong mối quan hệ với năng suất, giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh và tăng trưởng của doanh nghiệp.

“Tư tưởng xuyên suốt của CEF III là: nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là một đầu vào của nền kinh tế, mà phải trở thành lực đẩy trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và tăng trưởng mới” - GS.TS Mạc Quốc Anh nhấn mạnh.

Từ cách tiếp cận này, diễn đàn không thu hẹp vấn đề nhân lực trong tuyển dụng hay đào tạo, mà đặt nhân lực trong mối quan hệ trực tiếp với công nghệ, vốn, quản trị, sản xuất, thị trường, nội địa hóa và chuỗi giá trị.

Một câu hỏi trọng tâm của CEF III là trong bối cảnh Hà Nội hướng tới tăng trưởng hai con số, doanh nghiệp Thủ đô đang gặp những điểm nghẽn nào về năng suất, công nghệ, vốn, thị trường, liên kết chuỗi và nhân lực; đồng thời cần những năng lực nào để khắc phục các điểm nghẽn này và tạo ra tăng trưởng thực chất.

Để trả lời, diễn đàn dành nội dung đầu tiên cho báo cáo “Hà Nội 2026 - Thực trạng doanh nghiệp, điểm nghẽn và yêu cầu tạo động lực tăng trưởng mới”.

Báo cáo tập trung nhận diện những lĩnh vực doanh nghiệp Hà Nội đang có lợi thế, những mặt còn hạn chế và các yếu tố cản trở khả năng mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, tiếp cận thị trường, hấp thụ vốn và tham gia chuỗi giá trị.

Trên cơ sở đó, 5 báo cáo chuyên đề đi sâu vào các nhóm vấn đề liên quan trực tiếp đến nhân lực và tăng trưởng.

Cụ thể, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân lực gắn với năng suất, giá trị gia tăng; công nghệ, AI, dữ liệu và tự động hóa nâng cao năng lực doanh nghiệp; quản trị, tài chính, đầu tư và M&A phục vụ mở rộng, tái cấu trúc; thị trường, thương mại điện tử, xuất khẩu và logistics mở rộng đầu ra; kỹ thuật, sản xuất và chuỗi giá trị, tăng liên kết doanh nghiệp với cơ sở đào tạo.

Các chuyên đề hướng tới những giải pháp có khả năng triển khai, từ tuyển dụng, đào tạo, tái đào tạo đến sử dụng và giữ chân nhân sự. Hiệu quả được đặt trong các tiêu chí như năng suất, doanh số, chất lượng, khả năng hấp thụ vốn và năng lực tham gia chuỗi giá trị.

Tại phiên tổng hợp cuối chương trình, các nội dung từ 5 chuyên đề sẽ được kết nối thành một hệ giải pháp; đồng thời lựa chọn các chương trình thí điểm hoặc nội dung cần đặt hàng, xác định 5 - 7 vấn đề ưu tiên và phân định trách nhiệm giữa cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh nhấn mạnh, công nghệ không tự tạo ra sự thịnh vượng, mà con người với tri thức, khả năng phán đoán, sức sáng tạo và quyết tâm mới là yếu tố đưa công nghệ vào phục vụ cuộc sống.

Đại sứ Kanat Tumysh cũng nhấn mạnh việc tăng cường kết nối giữa giáo dục, nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế; trang bị kỹ năng số, kỹ thuật chuyên sâu cho thế hệ trẻ và tạo điều kiện để nhân tài phát triển. Đây cũng là những lĩnh vực được đánh giá có tiềm năng hợp tác giữa Kazakhstan và Việt Nam./.

Nguyên Phương
Từ khóa:
hà nội nhân lực chất lượng cao động lực tăng trưởng

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