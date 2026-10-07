Ngân hàng - Bảo hiểm

Moody’s nâng xếp hạng ABBank lên B1, duy trì triển vọng tích cực

12:37 | 07/10/2026
(TBTCO) - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings vừa nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) từ B2 lên B1, đồng thời duy trì triển vọng Tích cực, ghi nhận những cải thiện về chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và năng lực vốn của ngân hàng.
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Theo công bố ngày 6/10/2026, Moody’s đồng thời nâng Đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) của ABBank từ B3 lên B2 và xếp hạng rủi ro đối tác dài hạn (CRR) từ B1 lên Ba3.

Moody’s nâng xếp hạng ABBank lên B1, duy trì triển vọng tích cực
Moody’s nâng xếp hạng ABBank lên B1, duy trì triển vọng tích cực. Ảnh: CTV

Đáng chú ý, triển vọng Tích cực được Moody’s duy trì sau khi nâng từ mức Ổn định lên Tích cực hồi tháng 3/2026. Theo tổ chức này, triển vọng phản ánh kỳ vọng kế hoạch tăng vốn quy mô lớn của ABBank trong nửa đầu năm 2027 sẽ tiếp tục củng cố năng lực vốn và hồ sơ tín dụng của ngân hàng.

Một trong những cơ sở quan trọng cho việc nâng hạng là chất lượng tài sản của ABBank có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ các khoản vay có vấn đề, bao gồm nợ xấu và trái phiếu VAMC, giảm còn 1,2% tổng dư nợ vào tháng 6/2026, sau khi ngân hàng xử lý toàn bộ trái phiếu VAMC. Các khoản vay cần chú ý cũng chỉ chiếm 0,7% tổng dư nợ, cho thấy rủi ro phát sinh nợ xấu mới được đánh giá ở mức thấp.

Năng lực vốn được củng cố sau khi ABBank hoàn tất tăng vốn, đưa vốn điều lệ lên hơn 16.000 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu hữu hình trên tài sản có trọng số rủi ro (TCE) đạt 10,5% vào tháng 6/2026. Moody’s dự báo bộ đệm vốn tiếp tục được cải thiện trong 12 - 18 tháng tới nhờ kế hoạch bổ sung vốn và khả năng tạo vốn nội bộ.

Khả năng sinh lời cũng ghi nhận bước tiến rõ nét khi tỷ suất sinh lời trên tài sản hữu hình (ROTA) đạt 1,9% trong nửa đầu năm 2026. Moody’s cho rằng, dù có thể điều chỉnh trong thời gian tới, mức sinh lời của ABBank vẫn được kỳ vọng cao hơn đáng kể so với các giai đoạn trước.

Việc nâng hạng diễn ra trong bối cảnh ABBank tiếp tục củng cố nền tảng tài chính và triển khai kế hoạch phát triển dài hạn. Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận phương án tăng thêm tối đa 10.765 tỷ đồng vốn điều lệ, từ 16.068 tỷ đồng lên 26.833 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 67%.

Cùng với năng lực vốn, Moody’s cũng ghi nhận cải thiện trong hồ sơ quản trị của ABBank, trong đó mức độ tập trung danh mục cho vay doanh nghiệp được giảm xuống.

Trên nền tảng này, ABBank định hướng đẩy mạnh ngân hàng bán lẻ, chuyển đổi số, khai thác dữ liệu và cải tiến quy trình, hướng tới mục tiêu mảng bán lẻ đóng góp khoảng 70% tổng thu nhập trong những năm tới.

Trong năm 2026, ngân hàng triển khai số hóa giao dịch tại quầy trên toàn hệ thống, qua đó rút ngắn thời gian chờ và nâng trải nghiệm khách hàng.
Song Linh
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