Ngân hàng - Bảo hiểm

Doanh nhân dự kiến dành 21% doanh thu đầu tư vào AI

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
11:31 | 08/10/2026
(TBTCO) - Theo Báo cáo Tài sản Doanh nhân Toàn cầu năm 2026 của HSBC, 79% doanh nhân tham gia khảo sát dự định tăng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) cho hoạt động kinh doanh chính trong 12 tháng tới. Mức chi tiêu liên quan đến AI dự kiến chiếm trung bình 21% doanh thu hằng năm, tương đương tổng mức đầu tư dự kiến 367 tỷ USD.
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Báo cáo cho thấy, các doanh nhân có giá trị tài sản ròng cao và siêu cao kỳ vọng AI sẽ mở ra những cơ hội tăng trưởng mới. Trong khi các tập đoàn Amazon, Google, Meta và Microsoft đã đầu tư hơn 1 nghìn tỷ USD vào AI trong 3 năm rưỡi kể từ khi “cơn sốt AI” bùng lên, nhiều doanh nghiệp khác cũng đang tích cực lồng ghép công nghệ này vào hoạt động kinh doanh.

Các doanh nhân tham gia khảo sát kỳ vọng, việc gia tăng đầu tư vào AI sẽ mang lại nhiều lợi ích, từ nâng cao năng suất đến tạo lợi thế cạnh tranh. Những lợi ích này được kỳ vọng giúp cải thiện lợi nhuận, tạo điều kiện cho các khoản đầu tư tiếp theo, hình thành một vòng luân chuyển tích cực cho doanh nghiệp.

Doanh nhân dự kiến dành 21% doanh thu đầu tư vào AI
Các doanh nhân có giá trị tài sản ròng cao và siêu cao kỳ vọng AI sẽ mở ra những cơ hội tăng trưởng mới.

Đáng chú ý, nhiều doanh nhân không chỉ tập trung đầu tư vào công nghệ AI mà còn kỳ vọng khoản đầu tư này sẽ dẫn đến gia tăng quy mô nhân sự. Có 44% người tham gia khảo sát kỳ vọng việc tích hợp AI vào doanh nghiệp sẽ khiến quy mô nhân sự tăng lên trong hai năm tới, trong khi 23% dự kiến số lượng nhân sự sẽ giảm. Nâng cao năng suất của nhân viên là lý do ứng dụng AI phổ biến nhất, được 43% người tham gia khảo sát lựa chọn.

Theo báo cáo của HSBC, kế hoạch tuyển thêm nhân sự của các doanh nhân cho thấy AI sẽ bổ trợ thay vì thay thế vai trò của con người, ít nhất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, yêu cầu công việc cũng đang thay đổi: thay vì ưu tiên kiến thức, trọng tâm chuyển sang những kỹ năng mềm như khả năng làm việc nhóm và tư duy phản biện.

Báo cáo đồng thời ghi nhận sự khác biệt về mức độ tin tưởng và ứng dụng AI giữa các nhóm doanh nhân. Tỷ lệ nữ doanh nhân “rất tin tưởng” vào AI đạt 51%, cao hơn 7 điểm phần trăm so với nam doanh nhân, ở mức 44%.

Độ tuổi của doanh nhân càng thấp thì mức độ hào hứng với việc triển khai AI càng cao. Nhóm doanh nhân Gen Z ghi nhận mức độ ứng dụng AI cao nhất, đạt 65%, so với 57% ở nhóm Gen X và các thế hệ lớn tuổi hơn cộng lại.

Bà Ida Liu, Tổng Giám đốc HSBC Private Bank, cho biết: “Nghiên cứu mới nhất của chúng tôi cho thấy, AI đang trở thành phép thử mới nhất đối với tư duy người làm kinh doanh, đó là lĩnh vực mà các nhà sáng lập và chủ doanh nghiệp phát huy thế mạnh của mình: biến gián đoạn thành cơ hội. Những người thành công nhất đang kết hợp quyết định đầu tư táo bạo với quá trình triển khai có kỷ luật, tận dụng AI để tạo sức bền và nắm bắt cơ hội trên toàn cầu”.

Kế hoạch gia tăng đầu tư vào AI được ghi nhận trong bối cảnh các chủ doanh nghiệp tiếp tục duy trì sự lạc quan dù thị trường có nhiều biến động trong năm qua. Có 95% người tham gia khảo sát cho biết cảm nhận được tín hiệu tích cực về triển vọng kinh doanh và 90% tin rằng tài sản cá nhân sẽ gia tăng trong 12 tháng tới. Gần một nửa, tương đương 49%, cho biết họ “rất lạc quan” về triển vọng kinh doanh, dù tỷ lệ này giảm so với mức 54% của năm 2025.

Bên cạnh AI, hoạt động mua bán và sáp nhập cũng được nhiều doanh nhân quan tâm. Có 83% người tham gia khảo sát đang cân nhắc vấn đề mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; 52% dự định mua lại một doanh nghiệp tại chính thị trường của họ trong năm tới và 43% đang tìm cách mở rộng sang thị trường mới.

Báo cáo Tài sản Doanh nhân Toàn cầu năm 2026 dựa trên nghiên cứu do Ipsos UK thay mặt HSBC thực hiện với 3.085 chủ doanh nghiệp có tài sản ròng cao, sở hữu ít nhất 2 triệu USD tài sản có thể đầu tư. Trong đó, 1.101 người thuộc nhóm có tài sản ròng siêu cao, với tổng tài sản ròng trên 100 triệu USD. Khảo sát được tiến hành trực tuyến từ ngày 1/4 đến ngày 15/5/2026 tại 17 thị trường./.

Hoàng Yến
Từ khóa:
trí tuệ nhân tạo doanh nhân hsbc

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Cập nhật: 08/10/2026 13:00

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