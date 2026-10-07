Ngân hàng - Bảo hiểm

Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền

15:27 | 07/10/2026
(TBTCO) - Tại họp báo ra mắt Quán Nhà Haha, Vietcombank khẳng định vai trò Nhà đồng đầu tư và giới thiệu bộ sưu tập thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa Haha Collection. Với 17 thiết kế, trong đó có tới 15 thiết kế lấy cảm hứng từ dàn nghệ sĩ và 2 thiết kế từ Quán Nhà Haha, bộ thẻ mở đầu chuỗi hoạt động đưa khách hàng đến gần hơn với chương trình, từ những giao dịch hằng ngày đến các cuộc gặp gỡ và Fan Meeting.
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Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền
Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank (ở giữa) đại diện ngân hàng nhận hoa và biểu trưng từ đơn vị sản xuất tại họp báo ra mắt Quán Nhà Haha, tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 6/10/2026.

Tiếp nối Gia Đình Haha, Quán Nhà Haha đưa dàn nghệ sĩ vào không gian quán ăn, nơi họ cùng chuẩn bị món ăn, đón khách và khám phá đời sống ở những vùng đất mới. Khán giả cũng có cơ hội trở thành thực khách, gặp gỡ nghệ sĩ và trực tiếp trải nghiệm chương trình mình yêu thích.

Đồng đầu tư để kể tiếp những câu chuyện Việt

Vietcombank tham gia Quán Nhà Haha với vai trò Nhà đồng đầu tư từ giai đoạn khởi đầu. Lựa chọn này gắn với sức hấp dẫn rất riêng của chương trình: trải nghiệm văn hóa Việt qua món ăn, nếp sống và con người từng vùng đất, qua những tình huống đời thường dễ chạm tới khán giả.

Đây cũng là cách Vietcombank gắn sự phát triển thương hiệu với những giá trị vững bền của văn hóa và cộng đồng. Bằng việc đưa bản sắc địa phương đến gần công chúng qua các trải nghiệm hiện đại, giàu tính kết nối, ngân hàng mong muốn góp sức phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam - một động lực mới của đất nước đã được đưa vào các nghị quyết quan trọng của Đảng, Nhà nước, và mở thêm cơ hội phát triển cho các vùng, miền Tổ quốc.

Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền
Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank (thứ 3 từ phải sang) đại diện ngân hàng tặng quà là kỷ niệm chương tái hiện thiết kế thẻ vật lí Vietcombank Visa Haha Collection cho dàn nghệ sĩ Quán Nhà Haha tại họp báo

Sự đồng hành ấy đã được Vietcombank đưa vào trải nghiệm của khách hàng. Từ tháng 5/2026, các chương trình gửi tiết kiệm và giao dịch cùng Vietcombank mang đến cơ hội gặp dàn nghệ sĩ tại hậu trường hoặc tham gia tuyển chọn vai trò “Đại sứ mỹ vị” của Quán Nhà Haha.

Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank chia sẻ: “Thông qua việc đầu tư vào Quán Nhà Haha, Vietcombank mong muốn giới thiệu những nét đẹp văn hóa và ẩm thực vùng miền đầy tự hào của Việt Nam. Chúng tôi không chỉ mang đến những trải nghiệm giao lưu trực tiếp cùng dàn cast hay cơ hội trở thành 'đại sứ mỹ vị' cho khách hàng, mà còn trân trọng ra mắt bộ sưu tập thẻ Vietcombank Visa Haha Collection. Với thông điệp trẻ hóa và sự thấu hiểu sâu sắc, Vietcombank cam kết mang đến những sản phẩm và trải nghiệm gần gũi hơn, gắn kết chặt chẽ hơn với thế hệ khách hàng trẻ”.

Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền
Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank phát biểu tại họp báo ra mắt chương trình Quán Nhà Haha

17 thiết kế, một bộ sưu tập mang tinh thần “Haha”

Điểm nhấn Vietcombank giới thiệu tại họp báo là 17 thiết kế thẻ phi vật lý Vietcombank Visa Haha Collection với màu sắc trẻ trung, hình chibi lấy cảm hứng từ năm nghệ sĩ, trong đó một phiên bản thẻ vật lý với thiết kế mang đậm dấu ấn Quán Nhà Haha. Khách hàng có thể lựa chọn diện mạo thẻ phi vật lí theo sở thích cá nhân.

Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền
Dàn nghệ sĩ Quán Nhà Haha chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Vietcombank tại sự kiện

Đưa Vietcombro đến gần Quán Nhà Haha hơn với đặc quyền Fan Meeting Cùng bộ sưu tập thẻ, hình tượng Vietcombro sẽ xuất hiện trong các hoạt động dành cho cộng đồng người hâm mộ với thông điệp “Có Vietcombro: Khỏi lo chi, chỉ lo chill!”.

Sau họp báo, Vietcombank dự kiến triển khai chuỗi hoạt động gắn với việc phát hành và sử dụng thẻ Vietcombank Visa Haha Collection. Bên cạnh quà tặng, ưu đãi giảm giá và hoàn tiền, khách hàng có cơ hội nhận vé tham gia Fan Meeting đầu tiên của chương trình. Điều kiện nhận vé, quà tặng và thời gian tham gia sẽ được công bố sau trong thể lệ chi tiết chương trình.

Các phiên bản thiết kế thẻ Vietcombank Visa Haha Collection lấy cảm hứng từ dàn nghệ sĩ Quán Nhà Haha

Từ vai trò Nhà đồng đầu tư đến ra mắt bộ thẻ và những đặc quyền dành cho khán giả, Vietcombank chọn đến gần người trẻ bằng sản phẩm họ muốn sử dụng và trải nghiệm họ có thể trực tiếp tham gia. Cùng Quán Nhà Haha, sự kết nối ấy còn đưa những món ăn, con người và câu chuyện địa phương đi xa hơn màn hình, để sau mỗi tập phát sóng, khán giả có thêm một vùng đất muốn tìm đến và một câu chuyện Việt muốn kể tiếp.

Chi tiết hình ảnh bộ sưu tập thẻ Vietcombank Visa Haha Collection xem tại đây
Hồng Dung
Từ khóa:
vietcombank Quán Nhà Haha Nhà đồng đầu tư Vietcombank Visa Haha Collection

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