Bất động sản TP. Hồ Chí Minh trước yêu cầu nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực

Dòng vốn bất động sản cần hướng vào nhu cầu thực

Trong 10 tháng năm 2026, doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh đạt 373.011 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước từ đất tăng 20%. Tuy nhiên, quy mô doanh thu chưa phản ánh đầy đủ giá trị gia tăng đóng góp vào GRDP cũng như hiệu quả sử dụng vốn và đất đai.

Theo ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam và Campuchia, sức mua nhà ở đang suy yếu, tỷ lệ hấp thụ căn hộ sơ cấp chỉ đạt 25%, nhà liền thổ và biệt thự đạt 27%. Sự tương phản giữa quy mô hoạt động kinh doanh và sức hấp thụ cho thấy, bài toán quan trọng của thị trường hiện nay là phân bổ nguồn lực hiệu quả. Nếu vốn tiếp tục bị giữ trong hàng tồn kho và các dự án tiêu thụ chậm, bất động sản có thể trở thành lực cản đối với nguồn lực xã hội. Ngược lại, dòng vốn hướng vào những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực, có khả năng khai thác tốt sẽ góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, sản xuất và tăng trưởng kinh tế.

Ở phân khúc nhà ở, thách thức lớn nhất là sự lệch pha giữa cơ cấu sản phẩm và khả năng chi trả của người dân. Phân khúc trung và cao cấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trong khi nhà ở vừa túi tiền còn thiếu hụt. Mặt bằng giá cao, lãi vay mua nhà thả nổi ở mức 12-15% và tỷ suất cho thuê chỉ khoảng 2-4% tiếp tục tạo áp lực lên cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư.

Tính hết quý III/2026, nguồn cung căn hộ sơ cấp tại TP. Hồ Chí Minh đạt 11.500 căn. Giai đoạn 2027-2030, thị trường dự kiến có thêm khoảng 25.000 căn. Giá bán sơ cấp trung bình toàn thành phố đạt 3.850 USD/m²; tại Bình Dương dao động 1.800-2.800 USD/m² và Bà Rịa - Vũng Tàu ở mức 1.900-4.500 USD/m².

Nguồn cung tiếp tục gia tăng trong khi sức mua chưa phục hồi sẽ khiến cạnh tranh giữa các dự án ngày càng lớn. Những sản phẩm có giá bán dựa chủ yếu vào lợi thế vị trí hoặc kỳ vọng tăng giá thiếu cơ sở sẽ khó duy trì sức hấp thụ nếu không phù hợp với nhu cầu thực.

Trong khi đó, giá nhà sơ cấp khó giảm do chi phí đất đai, đền bù và xây dựng vẫn ở mức cao. Để cải thiện khả năng tiếp cận của người mua, nhiều doanh nghiệp đang điều chỉnh diện tích, thiết kế, tiêu chuẩn bàn giao và cơ cấu sản phẩm nhằm đưa tổng giá trị căn hộ về mức phù hợp hơn.

Về dài hạn, nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở xã hội và nhà cho thuê là những hướng cần được chú trọng để giải quyết tình trạng lệch pha nguồn cung. Muốn doanh nghiệp tham gia hiệu quả, chính sách cần hỗ trợ về quỹ đất sạch, cơ chế tiền sử dụng đất phù hợp và nguồn tín dụng dài hạn với chi phí hợp lý.

Với người mua ngày càng nhạy cảm về giá, quyết định giao dịch còn phụ thuộc vào tính pháp lý, năng lực chủ đầu tư, tương quan giữa giá bán và chất lượng sống, khả năng kết nối cũng như nhu cầu sử dụng thực tế.

Giai đoạn 2027-2030, thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh dự kiến có thêm khoảng 25.000 căn hộ. Ảnh: Lê Toàn.

Hiệu quả khai thác quyết định sức cạnh tranh

Ở các phân khúc thương mại, công nghiệp và lưu trú, hiệu quả khai thác tài sản và khả năng duy trì dòng tiền ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định đầu tư.

Với bất động sản văn phòng và bán lẻ, nguồn cung chất lượng gia tăng khiến chủ sở hữu phải chú trọng hơn đến hiệu quả khai thác thực tế. Giá chào thuê không đồng nghĩa với doanh thu ròng, bởi thời gian miễn tiền thuê, chi phí hoàn thiện mặt bằng và tỷ lệ duy trì khách thuê đều ảnh hưởng đến hiệu quả tài sản. Do đó, tối ưu tỷ lệ lấp đầy và giữ chân khách thuê ngày càng quan trọng hơn việc theo đuổi mức giá chào thuê cao.

Trong quý III/2026, giá thuê bất động sản bán lẻ trung bình tại khu trung tâm (CBD) dao động 50-205 USD/m²/tháng; khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh khoảng 40 USD/m²/tháng và phía Nam khoảng 52 USD/m²/tháng. Mặt bằng giá khác biệt giữa các khu vực cho thấy, hiệu quả đầu tư cần được xem xét trong tương quan với khả năng khai thác và nhu cầu của từng thị trường.

Đối với bất động sản công nghiệp, TP. Hồ Chí Minh thu hút hơn 10 tỷ USD vốn FDI đăng ký sau 8 tháng, đạt 91,5% kế hoạch. Tuy nhiên, tỷ lệ vốn thực hiện mới đạt 66,4%, cho thấy khoảng cách giữa cam kết đầu tư và triển khai thực tế vẫn là vấn đề cần quan tâm.

Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ thu hút thêm vốn, mà còn phải rút ngắn thời gian triển khai dự án, hoàn thiện hạ tầng và nâng chất lượng dòng vốn. Năng lực cạnh tranh của khu công nghiệp không chỉ nằm ở giá thuê đất, mà còn phụ thuộc vào hạ tầng năng lượng, logistics, tiêu chuẩn vận hành và tốc độ xử lý thủ tục.

Ông David Jackson cho biết, trong 12 yếu tố nhà đầu tư cân nhắc khi tìm kiếm bất động sản công nghiệp, có 5 điều kiện tiên quyết gồm khả năng tiếp cận chuỗi cung ứng đầu vào, pháp lý, nhân lực, hạ tầng giao thông và năng lượng. Các yếu tố còn lại gồm chính sách ưu đãi của Nhà nước, chính sách thương mại và thuế quan, logistics đầu ra, mức độ ứng dụng công nghệ và tự động hóa, tăng trưởng nhu cầu thị trường và vị trí khách hàng trọng điểm, chi phí lao động và chính sách đào tạo, chính sách năng lượng, quy định ESG và định giá carbon.

Những tiêu chí này cho thấy, quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư công nghiệp ngày càng gắn với khả năng đáp ứng đồng bộ về hạ tầng, chuỗi cung ứng và môi trường kinh doanh, thay vì chỉ dựa trên chi phí thuê đất.

Với bất động sản lưu trú, ông David Jackson cho rằng, tiềm năng thị trường cần được đánh giá cùng hiệu quả vận hành. Giá phòng bình quân cao chưa bảo đảm lợi nhuận nếu chi phí hoạt động và chi phí vốn lớn. Khả năng tạo dòng tiền thực, duy trì công suất phòng ổn định và chất lượng tệp khách lưu trú mới là những yếu tố cần được ưu tiên.

Nhìn tổng thể, bài toán của thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay không đơn thuần là tăng nguồn cung hay thúc đẩy giao dịch, mà là đưa vốn và đất đai vào đúng những sản phẩm có khả năng tạo ra giá trị kinh tế thực chất. Điều này đòi hỏi các quyết định đầu tư phải dựa trên sự am hiểu thị trường, phân tích nhu cầu, đánh giá khả năng khai thác và tầm nhìn dài hạn./.