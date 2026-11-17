Giá cao su trên các sàn giao dịch lớn tại châu Á hôm nay có xu hướng tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 đi ngang ở mức 443 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 12 đi ngang ở mức 433,20 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,32 Baht (0,34%) lên mức 93,82 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 đi ngang ở mức 19.100 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.615 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,31%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 250,50 Cent/kg, tăng 0,12%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 251,50 Cent/kg, tăng 0,32%.

Mặc dù giá cao su đang có dấu hiệu phục hồi, triển vọng thị trường vẫn chịu tác động từ những yếu tố trái chiều. Một mặt, nguồn cung cao su tự nhiên có thể chịu ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ tại các quốc gia sản xuất lớn. Mặt khác, nhu cầu tiêu thụ từ ngành công nghiệp lốp xe chưa thực sự khởi sắc.

Theo Tyres Europe, doanh số lốp xe thay thế dành cho xe du lịch và xe tải nhẹ tại châu Âu trong quý III đã giảm 1%. Tại Trung Quốc, nhu cầu lốp xe yếu cũng đang hạn chế khả năng tăng trưởng của thị trường nguyên liệu cao su.

Nhìn chung, giá cao su thế giới đang được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực trên các sàn kỳ hạn, nhưng khả năng duy trì đà tăng vẫn phụ thuộc đáng kể vào tốc độ phục hồi nhu cầu tiêu thụ và tình hình nguồn cung trong thời gian tới.

Giá cao su trong nước

Trái với đà tăng trên thị trường quốc tế, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp trong nước tiếp tục giữ nguyên.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.