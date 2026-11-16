Thời sự

Việt Nam - Chile nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

23:13 | 16/11/2026
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Antonio Kast quyết định chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Chile lên Đối tác chiến lược và thống nhất sớm xây dựng kế hoạch hành động để cụ thể hóa và triển khai hiệu quả 6 trụ cột trọng tâm của khuôn khổ mới.
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Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Chile José Antonio Kast Rist cùng Phu nhân đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chile thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 - 17/11/2026.

Chiều ngày 16/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Chile và Phu nhân. Ngay sau Lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành Hội đàm.

Việt Nam - Chile nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Chile José Antonio Kast. Ảnh: Đức Thanh

Tại Hội đàm, trong không khí chân thành, cởi mở và tin cậy lẫn nhau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Chile José Antonio Kast thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971 - 25/3/2026), tạo xung lực mới đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới sâu rộng và thực chất hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, đối ngoại Việt Nam gần đây và định hướng phát triển thời gian tới; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Chile là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Mỹ Latinh; là quốc gia đầu tiên tại Nam Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (25/3/1971); cảm ơn sự ủng hộ quý báu của nhân dân Chile dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngày nay.

Việt Nam - Chile nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Đức Thanh

Tổng thống Chile José Antonio Kast cảm ơn Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Tổng thống và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Chile sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế hết sức ấn tượng; khẳng định Chile coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mong muốn phát triển mối quan hệ cùng có lợi vì sự phát triển bền vững của hai nước. Đồng thời, Chile với hệ thống 35 hiệp định thương mại tự do đã ký kết sẵn sàng làm cửa ngõ để kết nối Việt Nam với các nền kinh tế khu vực Mỹ Latinh và thế giới.

Việt Nam - Chile nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược
Tổng thống Chile José Antonio Kast phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Đức Thanh

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và gần 20 năm triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện Việt Nam - Chile đã đạt những thành tựu quan trọng, nền tảng tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau không ngừng được củng cố; kinh tế, thương mại củng cố vai trò trụ cột quan trọng; hợp tác quốc phòng - an ninh, nông nghiệp, văn hóa và giao lưu nhân dân ngày càng được mở rộng.

Hai Nhà Lãnh đạo nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam - Chile đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bước sang một cấp độ phát triển mới, với mức độ tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác sâu rộng, thực chất hơn và đan xen lợi ích chặt chẽ hơn. Trên cơ sở những nguyên tắc chung của quan hệ song phương và sự tương đồng về lợi ích trên bình diện song phương, khu vực và toàn cầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Antonio Kast quyết định chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Chile lên Đối tác chiến lược và thống nhất sớm xây dựng kế hoạch hành động để cụ thể hóa và triển khai hiệu quả 6 trụ cột trọng tâm của khuôn khổ mới.

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương các cấp, đẩy mạnh hợp tác ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân; phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác song phương; thống nhất mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, quốc phòng - an ninh, khoáng sản thiết yếu, tài chính - ngân hàng, kinh tế biển, giao thông - vận tải, văn hóa - du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân; thúc đẩy đàm phán đi đến ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng, tài chính, hải quan và khoa học - công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là nền tảng quan trọng cho an ninh năng lượng, tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp hiện đại và thịnh vượng lâu dài; đề nghị hai bên cần đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm quản trị trong lĩnh vực khai khoáng thông minh, chế biến sâu khoáng sản thân thiện với môi trường, công nghệ sản xuất và lưu trữ hydro xanh, phát triển điện mặt trời và điện gió.

Về phần mình, Tổng thống Chile José Antonio Kast mong muốn hai bên phát huy tối đa hiệu quả của Ủy ban Thương mại tự do Việt Nam - Chile nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hai nước khai thác các ưu đãi thuế quan của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile, của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cũng như làm sâu sắc quan hệ trong các lĩnh vực đầu tư, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng, tài chính, ngân hàng và du lịch.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn chung về tăng cường đối thoại, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của khẳng định cần duy trì tính phổ quát và toàn vẹn của UNCLOS 1982 và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp biển bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC), các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, cũng như trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Nhân dịp này, Tổng thống José Antonio Kast trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sớm thăm Chile. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui vẻ nhận lời và mời Tổng thống Chile trở lại Việt Nam dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Hai nhà lãnh đạo nhất trí trao đổi cụ thể hóa về thời điểm các chuyến thăm qua đường ngoại giao./.

Theo BNG
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