An Giang: Thu nội địa 10 tháng đạt 21.327 tỷ đồng

(TBTCO) - Thuế tỉnh An Giang cho biết, tổng thu ngân sách tháng 10/2025 trên địa bàn tỉnh An Giang là 3.266 tỷ đồng, đạt 210,7% so với kế hoạch tháng. Lũy kế tổng thu ngân sách 10 tháng năm 2025 được 21.327 tỷ đồng, đạt 96,3% so với dự toán Trung ương, đạt 86,7% dự toán tỉnh và bằng 120,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Thuế tỉnh An Giang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”. Ảnh: Kỳ Phương

Trong tháng 10/2025, Thuế tỉnh An Giang tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu; chỉ đạo quyết liệt thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, và tiền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước; thu kịp thời các khoản thu phát sinh.

Song song đó, Thuế tỉnh An Giang đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ đọng tiền thuế, áp dụng các biện pháp đôn đốc và thu hồi nợ thuế, tiếp tục rà soát chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế và phân loại nợ thuế. Chỉ đạo các Thuế cơ sở tổ chức rà soát các trường hợp thuộc địa bàn quản lý để thực hiện đôn đốc thu hồi nợ, tránh kéo dài, treo nợ.

Tổng thu ngân sách tháng 10/2025 được 3.266 tỷ đồng, đạt 210,7% so với kế hoạch tháng và bằng 174,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế tổng thu ngân sách 10 tháng năm 2025 được 21.327 tỷ đồng, đạt 96,3% so với dự toán Trung ương, đạt 86,7% dự toán tỉnh và bằng 120,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Cũng trong tháng 10/2025, Thuế tỉnh An Giang đã tuyên truyền, phổ biến Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”.

Đồng thời, Thuế tỉnh An Giang đã thực hiện hỗ trợ trả lời vướng mắc về chính sách thuế bằng văn bản cho 21 lượt doanh nghiệp; trả lời, hướng dẫn trực tiếp tại cơ quan thuế 1.490 lượt; trả lời, hướng dẫn qua Email, Etax, Zalo, bằng phương thức điện tử cho 7.854 lượt người nộp thuế.

Thuế tỉnh An Giang cho biết, hiện tại đang quản lý 27.996 doanh nghiệp, số doanh nghiệp đang hoạt động là 14.327 doanh nghiệp; trong đó có 3.627số doanh nghiệp đang tạm ngừng kinh doanh chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và 1.187 doanh nghiệp đang tạm ngưng kinh doanh; 3.108 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Tính đến cuối tháng 10/2025, toàn tỉnh An Giang đã có 9.720/12.279 hộ kinh doanh thực hiện kết nối hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 78,7%./.