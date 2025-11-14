Thành Thành Công – Biên Hòa được chấp thuận niêm yết gần 500 tỷ đồng trái phiếu

(TBTCO) - HNX vừa chấp thuận niêm yết gần 5 triệu trái phiếu của Thành Thành Công – Biên Hòa với tổng giá trị hơn 499 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố quyết định chấp thuận niêm yết trái phiếu của Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (mã Ck: SBT). Theo thông tin từ HNX, lô trái phiếu được niêm yết có mã SBT425026, mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu, với tổng số lượng gần 5 triệu đơn vị. Giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt hơn 499 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ.

Bên cạnh hoạt động niêm yết trái phiếu, SBT cũng vừa công bố kết quả kinh doanh đầu niên độ 2025–2026, cho thấy bức tranh trái chiều giữa doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu quý I niên độ 2025-2026 của SBT giảm 21% xuống còn 5.372 tỷ đồng – mức thấp nhất trong ba năm gần đây. Nguyên nhân chủ yếu đến từ mảng đường, vốn chiếm hơn 90% tổng doanh thu, khi sản lượng và giá bán đều chịu áp lực, dẫn tới doanh thu giảm 24%. Biên lãi gộp của mảng này thu hẹp mạnh, từ 12,3% xuống chỉ còn 8,1%, kéo biên lãi gộp chung của công ty về mức 9,3%.

Tuy nhiên, điểm sáng của SBT nằm ở lợi nhuận ròng khi chỉ giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ, đạt khoảng 201 tỷ đồng. Kết quả này chủ yếu nhờ vào khoản lãi từ công ty liên kết tăng đột biến hơn 53 lần, cùng với doanh thu tài chính tăng 11%, qua đó bù đắp phần lớn tác động tiêu cực của mảng kinh doanh cốt lõi.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SBT tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, quanh mức 25.250 – 25.350 đồng/cổ phiếu từ đầu tháng 11 đến nay. Với hơn 814 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn hóa của doanh nghiệp hiện đạt khoảng 21.548 tỷ đồng.