Đồng Nai trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall lớn nhất Việt Nam

(TBTCO) - Chiều 17/11, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall Biên Hòa (AeonMall Biên Hòa), cho đơn vị chủ đầu tư là Công ty TNHH AeonMall Việt Nam (doanh nghiệp Nhật Bản).

Đến dự và trao giấy chứng có Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Kim Long. Cùng dự Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Kim Long đã có lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành đến Tập đoàn Aeon Mall Việt Nam vì đã tin tưởng, lựa chọn Đồng Nai là điểm đến chiến lược.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Kim Long nhấn mạnh: Dự án Aeon Mall với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng (tương đương 261 triệu USD). Đây không chỉ là một con số ấn tượng, mà còn mang ý nghĩa chiến lược về thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Dự án là minh chứng cho quyết tâm của tỉnh Đồng Nai trong việc phát triển mạnh mẽ ngành thương mại, dịch vụ, tiến tới cân bằng và bền vững hơn, tương xứng với vị thế là tỉnh cửa ngõ kinh tế phía Nam; góp phần nâng tầm chất lượng sống, trong đó sự hiện diện của một thương hiệu bán lẻ hàng đầu thế giới như AEON Mall sẽ mang đến cho gần 4,5 triệu người dân Đồng Nai một địa điểm mua sắm, giải trí, và ẩm thực tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại, và tiện nghi nhất.

Dự án không chỉ là một Trung tâm thương mại mà còn là một biểu tượng kiến trúc mới, góp phần tạo nên diện mạo đô thị văn minh, năng động cho tỉnh Đồng Nai.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Ảnh: Công Nghĩa

Dự án AeoMall Biên Hòa có diện tích trên 10 ha, tại đường Đặng Văn Trơn, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, được cấp phép đầu tư xây dựng, vận hành trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và văn phòng cho thuê, bao gồm: dịch vụ ăn uống, giải khát, khu vui chơi cho trẻ em (không bao gồm trò chơi điện tử có thưởng), cho thuê văn phòng, và cho thuê các quầy, kệ bán hàng, không gian bán hàng đã được đầu tư hoàn thiện, xây dựng, lắp đặt, trang trí. Thuê và cho thuê lại mặt bằng, nhà kho, hội trường và các hạng mục khác trong trung tâm thương mại.

Lãnh đạo tỉnh và nhà đầu tư chụp hình sau Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ảnh: Công Nghĩa

Ngoài ra, AeonMall Biên Hòa sẽ thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) và quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam…/.