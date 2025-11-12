Chứng khoán phái sinh ngày 12/11: Phe Short thất thế

(TBTCO) - Chênh lệch dương đã xuất hiện trở lại khi giá hợp đồng tương lai tăng mạnh, thậm chí vượt hai chỉ số cơ sở dù VN30-Index và VN100-Index đều hồi phục ấn tượng. Lượng vị thế mở trên thị trường chứng khoán phái sinh cũng cao hơn nhiều hôm qua.

Tiếp đà hồi phục từ phiên 11/11, sắc xanh áp đảo trên cả thị trường cơ sở và thị trường chứng khoán phái sinh. Trên thị trường phái sinh, hợp đồng VN30F2511 kỳ hạn gần nhất (mã 41I1FB000) kết phiên tăng 55,5 điểm (+3,06%), lên 1.870,6 điểm. Hợp đồng tương lai VN30F2512 và VN30F2603 đáo hạn vào tháng 12/2025 và tháng 3/2026 thậm chí còn tăng mạnh hơn.

Chênh lệch âm với chỉ số cơ sở VN30-Index nhờ vậy đồng loạt thu hẹp, chỉ còn ở mức -1,67 điểm đối với kỳ hạn gần nhất. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn như VN30F2512 thu hẹp chênh lệch âm về khoảng từ -2,27 đến -16,37 điểm so với chỉ số cơ sở. Mức chênh lệch này phần nào phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư với xu hướng trung hạn.

Tương tự, đối với hợp đồng VN100-Index, hợp đồng tương lai kỳ hạn xa nhất (VN100F2606) thấp hơn chỉ số cơ sở tới hơn 23 điểm. Dù chênh lệch còn khá lớn nhưng vẫn thu hẹp so với hôm qua. Trong khi đó, ở các kỳ hạn gần, giá hợp đồng tương lai đồng loạt nhỉnh hơn. Hợp đồng VN100F2511 đáo hạn vào tháng 11 này tăng hơn 3% dù VN100-Index chỉ tăng 2,7%, kéo chênh lệch dương lên tới 3,92 điểm.

Chênh lệch âm đồng loạt thu hẹp tại các hợp đồng tương lai VN30

Tổng khối lượng giao dịch (KLGD) trên toàn thị trường phái sinh giảm 18,5% so với phiên trước, chủ yếu do kỳ hạn gần VN30F2511 giảm khối lượng khi ngày đáo hạn đang đến gần. Ngược lại, các hợp đồng xa hơn, đặc biệt là hợp đồng tương lai VN30F2512 đáo hạn vào tháng sau ghi nhận khối lượng tăng đáng kể. Dòng tiền bắt đầu luân chuyển sang kỳ hạn mới.

Phiên hôm nay còn bất ngờ ghi nhận sự gia tăng mạnh khối lượng mở (OI) toàn thị trường, đặc biệt ở các hợp đồng dựa trên chỉ số VN30-Index. Các vị thế nắm giữ tại VN30F2511 và VN30F2512 đồng loạt được mở rộng. Theo giới phân tích, các nhà giao dịch đang lạc quan ngắn hạn hơn đối với VN30-Index, qua đó giúp thu hẹp chênh lệch âm. Tuy nhiên, hoạt động phòng ngừa rủi ro có thể gia tăng trở lại khi chỉ số này hướng đến các vùng kháng cự, nhất là quanh vùng giá 1.900 điểm.

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index cũng tăng tới 50,67 điểm (+2,78%) với sắc xanh chiếm trọn thời gian giao dịch. Chỉ số này đóng cửa ở mức 1.872,27 điểm, với 29 mã tăng và chỉ 1 mã giảm. Nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE) cùng ngân hàng và thép là tâm điểm thu hút dòng tiền, giúp thị trường duy trì sắc xanh trong suốt phiên chiều. Thanh khoản toàn rổ VN30 đạt 11.936 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên liền trước. Chỉ số VN100-Index cũng ghi nhận mức tăng 2,7%, lên 1.779,78 điểm, với độ lan tỏa tích cực ở đa số nhóm ngành. Theo SHS, áp lực chốt lời có thể gia tăng trở lại khi thị trường tiến gần các mốc cản kỹ thuật quan trọng. Dòng tiền phái sinh hiện nghiêng về các vị thế mua chủ động hơn trên thị trường cơ sở./.