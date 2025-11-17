Hơn 230 nghìn chuyến bay cất cánh, tỷ lệ chậm chuyến vẫn thách thức ngành hàng không

(TBTCO) - Trong 10 tháng 2025, toàn ngành hàng không Việt Nam khai thác 231.239 chuyến bay, tăng 9% cùng kỳ. Dù sản lượng tăng, tỷ lệ cất cánh đúng giờ (OTP) toàn ngành chỉ đạt 64,9% với hơn 81 nghìn chuyến chậm, phản ánh áp lực khai thác và cạnh tranh ngày càng lớn; trong đó, chỉ có 2 hãng duy trì tỷ lệ OTP trên 80% là Bamboo Airways và VASCO.

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng), trong 10 tháng 2025, ngành hàng không khai thác 231.239 chuyến bay, tăng 9% so với cùng kỳ 2024, tương ứng tăng 19.365 chuyến.

Trong đó, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) khai thác nhiều chuyến bay nhất, với 111.664 chuyến bay, tăng 10,5% so với cùng kỳ và chiếm 48,3% toàn thị trường. Tiếp đó là VietJet Air với 103.040 chuyến, chiếm 44,6% và tăng 12,9% cùng kỳ.

Nhóm các hãng quy mô vừa và nhỏ gồm: Bamboo Airways khai thác 12.817 chuyến; Vietravel Airlines 3.718 chuyến.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Trong tổng số trên 80 nghìn chuyến chậm giờ 10 tháng 2025, chỉ còn 2 hãng đạt tỷ lệ bay đúng giờ trên 80%, giảm mạnh so với 4 hãng của cùng kỳ. Cụ thể, VASCO ghi nhận tỷ lệ OTP cao nhất toàn ngành, đạt 82,5% chuyến bay, giảm 3,5 điểm phần trăm; Bamboo Airways đạt 82,3%, giảm 1 điểm phần trăm. Tiếp đó, Pacific Airlines tăng 5,4 điểm phần trăm, với 78,9% chuyến bay đúng giờ trong 10 tháng năm 2025. Tỷ lệ OTP của các hãng còn lại là Vietravel Airlines đạt 70,8%; Vietnam Airlines đạt 70%...

Trong số hơn 230 nghìn chuyến bay khai thác 10 tháng 2025, có 150.088 chuyến bay đúng giờ, tương ứng với tỷ lệ cất cánh đúng giờ (OTP) đạt 64,9%, giảm 9,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Còn lại 81.151 chuyến chậm giờ, chiếm tới 35,1%.

Về tỷ lệ hủy chuyến, trong 10 tháng 2025, toàn ngành hàng không nội địa có 1.528 chuyến bay bị hủy, ứng với tỷ lệ 0,7% (tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2024).

Nhu cầu vận tải hàng không toàn cầu tăng mạnh đang đưa Việt Nam trở thành thị trường chiến lược tại châu Á, thu hút nhiều hãng quốc tế mở rộng hiện diện. Đơn cử, Emirates mở đường bay tới Đà Nẵng; United Airlines khai trương đường bay TP. Hồ Chí Minh - Mỹ vào cuối tháng 10/2025.

"Cuộc đua" xoay quanh chất lượng dịch vụ, khả năng cải thiện tỷ lệ đúng giờ và trải nghiệm bay nhằm chinh phục nhóm khách hàng giá trị cao, buộc các hãng bay nội địa phải tăng tốc nâng chuẩn dịch vụ và chính sách chăm sóc khách hàng để giữ vững lợi thế cạnh tranh.

Với các hãng hàng không trong nước, chương trình khách hàng thân thiết của Vietnam Airlines không chỉ là công cụ xây dựng lòng trung thành, mà còn là lợi thế cạnh tranh cốt lõi về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm bay. Với hơn 7 triệu hội viên, Lotusmiles là một trong những chương trình tiên phong tại Việt Nam, liên tục đổi mới để mở rộng quyền lợi và tăng giá trị sử dụng dặm thưởng, mang đến hành trình cá nhân hóa, tiện lợi và giàu trải nghiệm cho mỗi hội viên.

Gần đây, Bamboo Airways cũng liêp tiếp nâng cấp các chính sách chăm sóc khách hàng thân thiết và thu hút khách hàng mới. Sau khi trở về dưới quyền quản trị của Tập đoàn FLC, hãng đã tung ra chính sách khôi phục hạng thẻ thành viên cao nhất cho gần 3 triệu hội viên Bamboo Club; mở rộng chính sách phiên ngang thẻ hội viên dành cho các khách hàng sở hữu thẻ hội viên của các hãng hàng không trong nước và quốc tế… Các chính sách này nhanh chóng thu về các phản hồi tích cực từ cộng đồng khách hàng trung thành của Bamboo Airways.

Bên cạnh đó, các hãng hàng không nước ngoài như: Korean Air và Singapore Airlines tích cực thu hút khách Việt thường xuyên bay quốc tế bằng các chính sách nâng hạng bằng dặm với quy định rõ ràng, giữ giá trị và tính độc quyền của hạng ghế cao cấp. Qatar Airways mang đến cơ chế chăm sóc khách hàng linh hoạt, tư vấn 24/7, nâng hạng khẩn cấp sát giờ bay và hỗ trợ thanh toán qua người thân tại Việt Nam cho khách đang ở nước ngoài./.