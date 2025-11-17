|Hoa Kỳ điểm sáng xuất nhập khẩu hàng hoá 10 tháng/2025 Hải quan khu vực VIII: Thực hiện các giải pháp để "về đích sớm" thu ngân sách Hải quan siết vòng kiểm soát, chặn buôn lậu vàng từ biên giới vào nội địa
Cộng hưởng kết quả nêu trên, lũy kế tính đến hết 10 tháng/2025, cả nước đã nhập khẩu 8,5 tỷ USD ô tô nguyên chiếc các loại và linh kiện phụ tùng ô tô, tăng 23,8%, tương ứng tăng 1,63 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
|10 tháng/2025, Việt Nam chi 8,5 tỷ USD nhập khẩu ô tô và linh kiện phụ tùng ô tô. Ảnh: TL minh hoạ
Cụ thể, 10 tháng/2025, lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được cơ quan hải quan ghi nhận là 171.364 chiếc, tăng mạnh 20% tương ứng tăng 28.558 chiếc so với cùng kỳ năm trước với trị giá là 3,85 tỷ USD, tăng 31%, tương ứng tăng gần 910 triệu USD.
Trong 10 tháng/2025, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 128.564 chiếc, tăng 9,5%, tương ứng tăng 11.121 chiếc.
Tiếp theo là ô tô tải đạt 22.415 chiếc, tăng 79,6%, tương ứng tăng 9.934 chiếc; ô tô loại khác là 22.315 chiếc, tăng 62,6%, tương ứng tăng 7.819 chiếc so với cùng kỳ năm 2024. Riêng ô tô trên 9 chỗ ngồi, trong 10 tháng/2025, Việt Nam chỉ nhập về 70 chiếc.
|
Thống kê của cơ quan hải quan ghi nhận, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam trong 10 tháng/2025 chủ yếu có xuất xứ từ Indonesia và Thái Lan, chiếm 72% tổng lượng nhập khẩu của cả nước.
Trong đó, nhập khẩu từ Indonesia là 64.626 chiếc, tăng 12%, tương ứng tăng 6.933 chiếc so với cg kỳ năm trước; nhập khẩu từ Thái Lan là 56.862 chiếc, tăng 4,4%, tương ứng tăng 2.381 chiếc.