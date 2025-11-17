(TBTCO) - Số liệu thống kê mới được Cục Hải quan công bố cho thấy, trị giá nhập khẩu của ô tô nguyên chiếc và linh kiện phụ tùng ô tô trong tháng 10 đạt 963 triệu USD, tăng 7,8% so với tháng trước.

Cộng hưởng kết quả nêu trên, lũy kế tính đến hết 10 tháng/2025, cả nước đã nhập khẩu 8,5 tỷ USD ô tô nguyên chiếc các loại và linh kiện phụ tùng ô tô, tăng 23,8%, tương ứng tăng 1,63 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

10 tháng/2025, Việt Nam chi 8,5 tỷ USD nhập khẩu ô tô và linh kiện phụ tùng ô tô. Ảnh: TL minh hoạ

Cụ thể, 10 tháng/2025, lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được cơ quan hải quan ghi nhận là 171.364 chiếc, tăng mạnh 20% tương ứng tăng 28.558 chiếc so với cùng kỳ năm trước với trị giá là 3,85 tỷ USD, tăng 31%, tương ứng tăng gần 910 triệu USD.

Trong 10 tháng/2025, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 128.564 chiếc, tăng 9,5%, tương ứng tăng 11.121 chiếc.

Tiếp theo là ô tô tải đạt 22.415 chiếc, tăng 79,6%, tương ứng tăng 9.934 chiếc; ô tô loại khác là 22.315 chiếc, tăng 62,6%, tương ứng tăng 7.819 chiếc so với cùng kỳ năm 2024. Riêng ô tô trên 9 chỗ ngồi, trong 10 tháng/2025, Việt Nam chỉ nhập về 70 chiếc.