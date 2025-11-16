(TBTCO) - Trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông Bùi Ngọc Lợi - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III cho biết, đơn vị đã nhanh chóng tinh gọn bộ máy, sắp xếp tổ chức đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp và hướng đến mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025.

PV: Thưa ông, từ đầu năm đến nay, đặc biệt là sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo Quyết định số 2019/QĐ-BTC của Bộ Tài chính (từ ngày 1/7/2025), hoạt động của đơn vị đã đạt được những kết quả nổi bật nào?

Ông Bùi Ngọc Lợi

Ông Bùi Ngọc Lợi: Ngay từ những ngày đầu năm 2025, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (nay là Chi cục Hải quan khu vực VIII) đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung cao độ, đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, chuyển đổi số, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp gắn với triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới thông suốt.

Qua hơn 4 tháng triển khai, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo chính quyền 2 cấp theo tinh thần Quyết định 2019/QĐ-BTC, các đơn vị thuộc chi cục đã chuyển đổi, vận hành thông suốt, không gián đoạn, không ảnh hưởng tới công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Trong bối cảnh sắp xếp ổn định tổ chức, Hải quan khu vực VIII là một trong những đơn vị tiêu biểu của ngành Hải quan thực hiện mạnh mẽ các hoạt động hiện đại hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Hải quan về thực hiện Bộ tứ Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị ban hành.

Nổi bật, thứ nhất là đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành thông qua triển khai khai hệ thống quản lý văn bản, ứng dụng “Vietnam Customs Data”, kết nối AIS với Emanifest giám sát trên 2.800 lượt phương tiện tàu biển xuất nhập cảnh. Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến (cấp độ 3 và cấp độ 4) đối với các thủ tục hành chính phát sinh cho người dân và doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định...

Thứ hai là, đơn vị nỗ lực tập trung cao độ, cùng toàn ngành hải quan triển khai xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh nhằm kiến tạo môi trường quản lý nhà nước về hải quan đối với các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua địa bàn hiện đại, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ ba là, thành lập các đoàn công tác đến trụ sở 87 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh để trực tiếp nắm bắt, lắng nghe tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, kết nối hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp khi phát sinh vướng mắc. Tổ chức 13 hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; giải đáp 238 ý kiến của doanh nghiệp về thủ tục hải quan, chính sách xuất nhập khẩu.

Thứ tư là, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đề xuất các giải pháp tạo môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút doanh nghiệp, thúc đẩy xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu Hòn Gai, Hải quan khu vực VIII hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

PV: Việc đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa và đồng hành cùng doanh nghiệp trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy đã mang lại những chuyển biến cụ thể ra sao trong kết quả thu ngân sách nhà nước, thưa ông?

Ông Bùi Ngọc Lợi: Nhờ triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các giải pháp cải cách, chuyển đổi số, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp gắn với thực hiện mô hình bộ máy mới thông suốt, hiệu quả, tính đến tháng 11/2025, Hải quan khu vực VIII đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác, tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ.

Gia tăng tiện ích khai báo hải quan cho doanh nghiệp Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, trong năm 2025, đơn vị nghiên cứu ứng dụng sản phẩm công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu thông tin tờ khai xuất nhập khẩu trực tuyến, mọi nơi, mọi lúc, mọi thiết bị kết nối Internet góp phần hỗ trợ doanh nghiệp chủ động nắm bắt ngay thông tin tiến trình giải quyết tờ khai xuất nhập khẩu. Kiến nghị hoàn chỉnh 45 thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 66/NQ-CP giảm 30% điều kiện kinh doanh, 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ.

Trong bối cảnh tinh gọn, sắp xếp bộ máy, đơn vị vẫn đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan cho 178.325 tờ khai của 2.590 doanh nghiệp; với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 17,3 tỷ USD; tăng 26% về tờ khai, tăng 42% về doanh nghiệp và tăng 12% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước đạt 13.682 tỷ đồng, đạt 77% so với chỉ tiêu Chính phủ, tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh giao (17.800 tỷ đồng).

PV: Năm 2025 đang bước vào giai đoạn “nước rút”. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 17.800 tỷ đồng được giao, Hải quan khu vực VIII sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào trong những tháng cuối năm?

Ông Bùi Ngọc Lợi: Năm 2025, Hải quan khu vực VIII được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là 17.800 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 10/2025, đơn vị thu đạt 13.682 tỷ đồng, đạt 77% so với chỉ tiêu Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh giao. Như vậy, để hoàn thành chỉ tiêu ngân sách được giao, trong 2 tháng cuối năm, đơn vị dự kiến phải thu khoảng 4.200 tỷ đồng (trung bình mỗi tháng là 2.100 tỷ đồng).

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đơn vị đã và đang nỗ lực, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để quản lý và tăng thu, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Cụ thể, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, thuận tiện, dễ thực hiện và giảm thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, sản xuất.

Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đặc biệt các nhóm doanh nghiệp đóng góp lớn cho số thu ngân sách (doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện ô tô, linh kiện điện tử, điện thoại, máy móc, thiết bị qua cửa khẩu đường bộ).

Nắm chắc kế hoạch xuất nhập khẩu trong quý IV/2025 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc và các doanh nghiệp thương mại có số thu nộp ngân sách lớn để gặp gỡ tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp của doanh nghiệp tăng đưa lượng than và xăng dầu nhập khẩu về Quảng Ninh làm thủ tục. Đẩy mạnh triển khai các biện pháp chống thất thu qua giá, mã, thuế suất, quản lý và thu hồi nợ thuế; tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa…

PV: Xin cảm ơn ông!