Ngày 25/11: Giá cao su kỳ hạn ở các thị trường chính tiếp tục khởi sắc

Giá cao su kỳ hạn ở các thị trường chính hôm nay (25/11) tiếp tục khởi sắc, tâm lý lo ngại nguồn cung cao su thiên nhiên từ Thái Lan sụt giảm hỗ trợ diễn biến giá trong thời gian gần đây. Trong nước, giá cao su giữ ổn định quanh 394 - 422 đồng/TSC.

Giá cao su trong nước hôm nay ổn định quanh 394 - 422 đồng/TSC. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Mở cửa phiên giao dịch 24/11, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,6% (0,39 baht) lên mức 68,58 baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 0,6% (2 yen) lên mức 335 yen/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,1% (15 nhân dân tệ) lên mức 15.385 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su kỳ hạn được hỗ trợ bởi một số yếu tố tích cực, bao gồm thông tin Trung Quốc nới lỏng quy định hạn chế xuất khẩu đối với chip Nexperia dùng trong lĩnh vực dân sự và sự suy yếu của đồng Yên, khiến hàng hóa định giá bằng đồng Yên trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Tại Thái Lan, quốc gia sản xuất cao su lớn nhất thế giới, Cơ quan Khí tượng Thủy văn cảnh báo mưa lớn kéo dài từ ngày 17–23/11 có thể gây lũ quét và ngập úng, làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung và góp phần nâng đỡ giá cao su.

Theo công ty môi giới Guoxin Futures, hai vùng sản xuất cao su chủ lực của Trung Quốc là Vân Nam và Hải Nam sẽ bước vào mùa thấp điểm khai thác vào cuối tháng này, khiến sản lượng và hàng tồn tại cảng trong nước tiếp tục giảm.

Giá dầu giảm khi lo ngại về nguồn cung tiếp tục hạ nhiệt sau khi hoạt động bốc xếp tại một cảng xuất khẩu của Nga được nối lại cũng gây áp lực lên giá cao su tự nhiên. Giá cao su tự nhiên thường chịu ảnh hưởng từ giá dầu, do cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp - loại được sản xuất từ dầu thô.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì ổn định tại các doanh nghiệp. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 - 409 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.