Ngày 25/11: Giá dầu thế giới tiếp đà giảm nhẹ

Giá dầu thế giới hôm nay (25/11) tiếp đà giảm nhẹ khi giới đầu tư cân nhắc kỳ vọng đàm phán hòa bình Ukraine và khả năng Fed cắt giảm lãi suất. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,45 USD/thùng, giảm 0,21%; giá dầu WTI ở mốc 57,99 USD/thùng, giảm 0,12%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà giảm nhẹ. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 25/11/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 62,45 USD/thùng, giảm 0,21% (tương đương giảm 0,13 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,99 USD/thùng, giảm 0,12% (tương đương giảm 0,07 USD/thùng).

Giá dầu ổn định sau khi giảm khoảng 3% vào tuần trước, trong bối cảnh nhà đầu tư cân nhắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và triển vọng một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine - yếu tố có thể mở đường cho việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga, một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Các chuyên gia phân tích đang chờ thêm tín hiệu rõ ràng từ cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine. Những lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Rosneft và Lukoil có hiệu lực từ thứ 6 thường sẽ gây áp lực tăng giá dầu, nhưng tâm điểm thị trường hiện nghiêng về triển vọng thỏa thuận hòa bình.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm Chủ nhật cho biết thời hạn chót vào thứ 5 mà Tổng thống Donald Trump đưa ra để Kyiv phê duyệt thỏa thuận có thể không phải mốc cố định. Một thỏa thuận hòa bình, nếu đạt được, có thể mở đường cho việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đã khiến xuất khẩu dầu Nga sụt giảm. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới vào năm 2024, chỉ sau Mỹ.

Sugandha Sachdeva, nhà sáng lập công ty nghiên cứu SS WealthStreet tại New Delhi, nhận định kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12 có thể phần nào bù đắp tâm lý bi quan, nhờ cải thiện khẩu vị rủi ro toàn cầu. Bà cho biết thêm giá dầu đã giảm gần 17% từ đầu năm, phản ánh tâm lý tiêu cực kéo dài; do đó, lực mua bắt đáy có thể dần xuất hiện ở vùng giá thấp hiện nay./.