Ngày 30/11: Giá thép tăng, quặng sắt biến động trái chiều

Giá thép hôm nay (30/11) có xu hướng tăng ở nhiều mặt hàng, trong khi quặng sắt dao động trái chiều do nhu cầu yếu và nguồn cung giảm. Trong nước, các doanh nghiệp giữ nguyên giá bán.

Giá thép hôm nay có xu hướng tăng. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Giá thép cây giao tháng 7/2026 tăng 30 Nhân dân tệ, đạt 3.165 Nhân dân tệ/tấn. Các mặt hàng thép khác cũng cho thấy xu hướng tích cực: thép thanh tăng 0,71%, thép cuộn cán nóng tăng 0,27% và thép dây tăng 0,33%. Riêng thép không gỉ giảm nhẹ 0,32%.

Ở thị trường nguyên liệu, giá quặng sắt đang phân hóa. Trên Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, hợp đồng giao tháng 1 giảm 0,19% xuống 794 Nhân dân tệ/tấn, dù tính chung cả tuần vẫn tăng 1,14%.

Tại Singapore, hợp đồng tháng 12 (SZZFZ5) giảm 0,89% còn 105,75 USD/tấn, nhưng ghi nhận mức tăng 1,73% từ đầu tuần.

Trên Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, hợp đồng quặng sắt tháng 1/2026 tăng 0,44% lên 799,5 Nhân dân tệ/tấn nhờ đồng USD suy yếu. Tuy vậy, động lực tăng bị kìm hãm khi phí bảo hiểm quặng dạng cục tại Trung Quốc giảm 42,2% trong hai tháng, xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 5/2024.

Thị trường trong nước

Giá thép hôm nay cập nhật từ SteelOnline.vn, tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Tại miền Bắc, thép cuộn Việt Đức CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép cuộn Hòa Phát CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép cuộn Việt Sing CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg.

Thép cuộn Việt Ý CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép cuộn VAS CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép cuộn Việt Đức CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép cuộn Hòa Phát CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép cuộn VAS CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép cuộn Hòa Phát CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép cuộn VAS CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép cuộn TungHo CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.