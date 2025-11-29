Ngày 29/11: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả ba miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (29/11) đồng loạt tăng mạnh ở cả 3 miền trên cả nước. Mức giá cao nhất cả nước hiện đạt 55.000 đồng/kg tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Nam; miền Trung - Tây Nguyên tiếp đà đi lên, cao nhất 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc và miền Nam lập đỉnh mới. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng đáng kể khi nhiều tỉnh thành đồng loạt điều chỉnh mức thu mua. Cụ thể, các địa phương như Cao Bằng, Bắc Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên đã nâng mức thu mua lên 55.000 đồng/kg, tăng thêm 1.000 đồng/kg so với những ngày trước.

Trong khi đó, một số tỉnh như Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu và Điện Biên cũng chứng kiến mức tăng 1.000 đồng/kg, hiện đang giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg. Đặc biệt, tại Lai Châu và Điện Biên, mức giá thu mua là 53.000 đồng/kg, tăng trưởng ổn định dù thấp hơn mức cao nhất.

Bên cạnh đó, các tỉnh Tuyên Quang và Ninh Bình vẫn duy trì mức giá 54.000 đồng/kg, trong khi Thái Nguyên, Lạng Sơn và Sơn La tiếp tục giữ mức 53.000 đồng/kg.

Như vậy, trong hôm nay, miền Bắc ghi nhận mức giá cao nhất 55.000 đồng/kg và mức thấp nhất là 53.000 đồng/kg, tạo sự chênh lệch không nhỏ giữa các khu vực.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục chứng kiến sự tăng giá đáng kể. Tại Hà Tĩnh, giá heo hơi tăng mạnh 2.000 đồng/kg, đạt mức 52.000 đồng/kg. Các tỉnh khác trong khu vực như Thanh Hóa, Lâm Đồng và Nghệ An đều ghi nhận mức thu mua 54.000 đồng/kg, sau khi tăng 1.000 đồng/kg.

Cùng mức tăng 1.000 đồng/kg, các địa phương như Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa hiện giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đà Nẵng và Gia Lai đạt mức 52.000 đồng/kg, còn Quảng Trị và Huế cũng ghi nhận mức giá tăng lên 52.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 50.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg, phản ánh xu hướng tăng đều tại nhiều tỉnh thành.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay cũng ghi nhận mức tăng đồng loạt ở nhiều tỉnh thành. Đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh đã chứng kiến mức tăng mạnh 2.000 đồng/kg, lên mức 55.000 đồng/kg, trở thành điểm sáng trong khu vực.

Ngoài TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh cũng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 55.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Cà Mau đạt mức 53.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Vĩnh Long giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, Cần Thơ là địa phương duy nhất tại miền Nam duy trì mức giá ổn định, không có sự điều chỉnh và vẫn giữ mức 52.000 đồng/kg.

Với những điều chỉnh này, miền Nam hiện ghi nhận mức giá cao nhất là 55.000 đồng/kg và thấp nhất là 52.000 đồng/kg./.