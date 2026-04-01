Việt Nam sẽ nhận gần 72 triệu USD từ Quỹ Khí hậu xanh nhờ kết quả giảm phát thải rừng

18:39 | 01/04/2026
(TBTCO) - Việt Nam sẽ nhận 71,96 triệu USD do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) cho năm 2014.
Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) ngày 1/4 cho biết, Quỹ Khí hậu xanh đã phê duyệt đề xuất tài trợ của JICA phối hợp với Chính phủ Việt Nam cho dự án chi trả dựa trên kết quả REDD+ ghi nhận những kết quả giảm phát thải của Việt Nam trong năm 2014.

Người dân địa phương bên cây keo được trồng tại xã Phiêng Ban, tỉnh Sơn La. Ảnh: JICA

Đề xuất mang tên “Chi trả dựa trên kết quả REDD+ của Việt Nam cho giai đoạn kết quả năm 2014” đã được thông qua tại cuộc họp lần thứ 44 của Hội đồng GCF, tổ chức vào ngày 26/3/2026 tại Hàn Quốc.

Theo đó, Việt Nam sẽ nhận được 71,96 triệu USD thông qua cơ chế chi trả dựa trên kết quả, tương ứng với lượng phát thải khí nhà kính đã được xác minh độc lập.

Các kết quả này đạt được nhờ việc giảm nạn phá rừng và suy thoái rừng, đồng thời gia tăng trữ lượng các-bon rừng thông qua trồng rừng và phục hồi rừng tự nhiên. Nguồn tài chính từ dự án sẽ được sử dụng để tái đầu tư vào việc tăng cường các chính sách, thể chế và biện pháp thực thi liên quan đến rừng.

Thông qua các hoạt động của dự án, Việt Nam sẽ từng bước giải quyết những nguyên nhân chính dẫn đến phá rừng và suy thoái rừng, thúc đẩy quản lý rừng bền vững, đồng thời cải thiện sinh kế cho các cộng đồng địa phương sống phụ thuộc vào rừng.

Dự án dự kiến được triển khai trong thời gian 6 năm, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện, phối hợp với UBND các tỉnh trong khu vực dự án. Các địa bàn mục tiêu bao gồm các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc và Đông Bắc, cụ thể là: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ và Tuyên Quang.

Việc phê duyệt dự án này tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả giữa JICA và Việt Nam trong lĩnh vực REDD+, bao gồm hỗ trợ xây dựng chính sách, phát triển hệ thống giám sát rừng và đo lường, tính toán giảm và loại bỏ phát thải.

Trong thời gian tới, JICA sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan để thúc đẩy bảo tồn rừng, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển bền vững./.

Hà My
Bài liên quan

Việt Nam tham gia CORSIA từ 2026, thúc đẩy giảm phát thải hàng không

Việt Nam tham gia CORSIA từ 2026, thúc đẩy giảm phát thải hàng không

Khởi động sáng kiến trị giá 102,5 triệu USD nhằm bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế nông thôn cho Việt Nam

Khởi động sáng kiến trị giá 102,5 triệu USD nhằm bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế nông thôn cho Việt Nam

Kinh tế tuần hoàn - động lực thúc đẩy chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số

Kinh tế tuần hoàn - động lực thúc đẩy chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Lần đầu thiết lập “chuẩn ESG” cho dự án xanh: Mở đường dòng vốn ưu đãi

Lần đầu thiết lập “chuẩn ESG” cho dự án xanh: Mở đường dòng vốn ưu đãi

(TBTCO) - Việt Nam đang tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế xanh khi lần đầu tiên xây dựng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm căn cứ xác định dự án xanh, dự án tuần hoàn và xem xét hỗ trợ lãi suất.
Trái phiếu xanh Việt Nam tăng tốc nhưng quy mô còn khiêm tốn

Trái phiếu xanh Việt Nam tăng tốc nhưng quy mô còn khiêm tốn

(TBTCO) - Xu hướng trái phiếu bền vững toàn cầu phân hóa cùng yêu cầu minh bạch gia tăng đang định hình thị trường, trong khi tại Việt Nam, trái phiếu xanh dù tăng tốc nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, cho thấy dư địa phát triển còn lớn.
Tăng cường kiểm soát quan trắc môi trường, ngăn chặn gian lận dữ liệu

Tăng cường kiểm soát quan trắc môi trường, ngăn chặn gian lận dữ liệu

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Văn bản số 3154/BNNNMT-MT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra và giám sát các hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải và khí thải trên địa bàn.
Phát hiện sai phạm dữ liệu quan trắc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói gì?

Phát hiện sai phạm dữ liệu quan trắc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói gì?

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhìn nhận, những sai phạm tại các trạm quan trắc phát thải vừa qua chủ yếu bắt nguồn từ việc giám sát kỹ thuật và hậu kiểm chưa theo kịp thực tiễn. Bộ cam kết xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật và quản lý dữ liệu để siết chặt kiểm soát.
Việt Nam năm 2025 có gần 15 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt hơn 42%

Việt Nam năm 2025 có gần 15 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt hơn 42%

(TBTCO) - Năm 2025, diện tích rừng của Việt Nam đạt gần 15 triệu ha, với tỷ lệ che phủ trên toàn quốc vượt mức 42%.
Tìm giải pháp công nghệ, chính sách thúc đẩy giao thông xanh tại TP. Hồ Chí Minh

Tìm giải pháp công nghệ, chính sách thúc đẩy giao thông xanh tại TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Ngày 31/3, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo kỹ thuật "Thúc đẩy phương tiện giao thông cơ giới cá nhân phát thải thấp tại TP. Hồ Chí Minh: Giải pháp về công nghệ, chính sách và thị trường".
Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách

Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách

(TBTCO) - Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc chưa từng có với loạt dự án chống ngập cấp bách, nhằm giảm thiểu tình trạng úng ngập kéo dài mỗi khi mưa lớn. 10 dự án cấp bách đang được triển khai gồm: 2 dự án hệ thống thoát nước, 7 hồ điều hòa và 1 dự án hỗ trợ kiểm soát ngập toàn thành phố.
Triển khai khung pháp lý, sẵn sàng vận hành sàn giao dịch các-bon tại Việt Nam

Triển khai khung pháp lý, sẵn sàng vận hành sàn giao dịch các-bon tại Việt Nam

(TBTCO) - Việc triển khai khung pháp lý và hướng dẫn nghiệp vụ vận hành sàn giao dịch các-bon đang đánh dấu bước chuyển quan trọng của Việt Nam từ giai đoạn xây dựng chính sách sang vận hành thực tế. Không chỉ là công cụ hỗ trợ giảm phát thải, thị trường các-bon còn mở ra dư địa lớn cho dòng vốn xanh và thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững.
Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn