Việt Nam sẽ nhận gần 72 triệu USD từ Quỹ Khí hậu xanh nhờ kết quả giảm phát thải rừng

Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) ngày 1/4 cho biết, Quỹ Khí hậu xanh đã phê duyệt đề xuất tài trợ của JICA phối hợp với Chính phủ Việt Nam cho dự án chi trả dựa trên kết quả REDD+ ghi nhận những kết quả giảm phát thải của Việt Nam trong năm 2014.

Người dân địa phương bên cây keo được trồng tại xã Phiêng Ban, tỉnh Sơn La. Ảnh: JICA

Đề xuất mang tên “Chi trả dựa trên kết quả REDD+ của Việt Nam cho giai đoạn kết quả năm 2014” đã được thông qua tại cuộc họp lần thứ 44 của Hội đồng GCF, tổ chức vào ngày 26/3/2026 tại Hàn Quốc.

Theo đó, Việt Nam sẽ nhận được 71,96 triệu USD thông qua cơ chế chi trả dựa trên kết quả, tương ứng với lượng phát thải khí nhà kính đã được xác minh độc lập.

Các kết quả này đạt được nhờ việc giảm nạn phá rừng và suy thoái rừng, đồng thời gia tăng trữ lượng các-bon rừng thông qua trồng rừng và phục hồi rừng tự nhiên. Nguồn tài chính từ dự án sẽ được sử dụng để tái đầu tư vào việc tăng cường các chính sách, thể chế và biện pháp thực thi liên quan đến rừng.

Thông qua các hoạt động của dự án, Việt Nam sẽ từng bước giải quyết những nguyên nhân chính dẫn đến phá rừng và suy thoái rừng, thúc đẩy quản lý rừng bền vững, đồng thời cải thiện sinh kế cho các cộng đồng địa phương sống phụ thuộc vào rừng.

Dự án dự kiến được triển khai trong thời gian 6 năm, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện, phối hợp với UBND các tỉnh trong khu vực dự án. Các địa bàn mục tiêu bao gồm các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc và Đông Bắc, cụ thể là: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ và Tuyên Quang.

Việc phê duyệt dự án này tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả giữa JICA và Việt Nam trong lĩnh vực REDD+, bao gồm hỗ trợ xây dựng chính sách, phát triển hệ thống giám sát rừng và đo lường, tính toán giảm và loại bỏ phát thải.

Trong thời gian tới, JICA sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan để thúc đẩy bảo tồn rừng, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển bền vững./.