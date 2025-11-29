Ngày 29/11: Giá bạc trong nước và thế giới giữ nhịp đà tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (29/11) giữ nhịp đà tăng trên thị trường do kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất trong tháng 12 cùng dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu. Theo đó, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.754.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.784.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 53,94 USD/ounce; tăng 1,12 USD so với sáng 28/11.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay giữ nhịp đà tăng. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc giảm nhẹ, niêm yết ở mức 2.015.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.077.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.754.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.784.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.756.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.790.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.416.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.422.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 29/11/2025:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.754.000 1.784.000 1.756.000 1.790.000 1 kg 46.785.000 47.583.000 46.837.000 47.734.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.762.000 1.792.000 1.764.000 1.794.000 1 kg 46.991.000 47.795.000 47.033.000 47.846.000

Bối cảnh thị trường ngày càng tin vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiến hành một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đang hỗ trợ cho giá bạc.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, tâm lý đó được củng cố khi một loạt dữ liệu việc làm của Mỹ cho thấy dấu hiệu suy yếu, từ tốc độ tuyển dụng chậm lại đến số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng cao hơn dự báo.

Kỳ vọng lãi suất đi xuống nhanh chóng lan ra các thị trường tài chính như lợi suất trái phiếu giảm mạnh, đồng USD suy yếu, và dòng vốn tìm đến các tài sản hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp. "Đây là điều kiện lý tưởng cho bạc, vốn vừa là kim loại công nghiệp, vừa là tài sản mang tính phòng hộ - củng cố thêm đà tăng giá đang hình thành từ đầu tháng", James Hyerczyk nhận định.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 29/11/2025: