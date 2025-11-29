Ngày 29/11: Giá thép và quặng sắt tiếp đà tăng khi đồng USD suy yếu

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn hôm nay (29/11) tiếp đà tăng nhẹ nhưng xu hướng đi lên bị hạn chế bởi nhu cầu tiêu thụ vẫn còn yếu. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng.

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn hôm nay tiếp đà tăng. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,37% (11 Nhân dân tệ) lên mức 3.008 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,25% (2 Nhân dân tệ) lên mức 811,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore - SGX tăng 0,16 USD lên mức 106,7 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tăng nhẹ do sự suy yếu của đồng USD. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế khi phí bảo hiểm quặng dạng cục (lump) tại Trung Quốc tiếp tục giảm sâu, phản ánh nhu cầu yếu của các nhà máy thép đang thua lỗ.

Trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2026 nhích 0,44% lên 799,5 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 112,92 USD).

Theo dữ liệu của Mysteel, phí bảo hiểm quặng sắt (dạng cục) nhập khẩu của Trung Quốc so với quặng 62% Fe đã giảm 42,2% so với hai tháng trước, xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 5/2024. Nguyên nhân chủ yếu là nhu cầu quặng cục giảm do nhiều nhà máy thép lò cao chịu lỗ, buộc họ chuyển sang sử dụng quặng cám chất lượng trung bình nhằm tiết giảm chi phí.

Thị trường trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam sáng ngày 29/11/2025.

Tại miền Bắc, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 12.930 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg./.