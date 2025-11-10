Chứng khoán phái sinh ngày 10/11: Chênh lệch tại hợp đồng VN100 dương trở lại, dòng tiền tìm đến sản phẩm mới

(TBTCO) - Dù sắc đỏ chiếm ưu thế, điểm sáng trên thị trường chứng khoán phái sinh là sự quan tâm của dòng tiền đối với các hợp đồng tương lai chỉ số VN100 vừa ra mắt tròn một tháng.

Thị trường chứng khoán phái sinh phiên 10/11 ghi nhận giao dịch sôi động hơn khi tổng khối lượng hợp đồng khớp lệnh tăng so với phiên trước, bất chấp đà suy yếu cả về điểm số và thanh khoản trên thị trường cơ sở. Sản phẩm mới hợp đồng tương lai VN100-Index cũng ghi nhận diễn biến ngược dòng đáng chú ý trong phiên.

Hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất 41I1FB000 (VN30F2511) khớp hơn 290 nghìn hợp đồng, tăng nhẹ 1,9% so với ngày 7/11 và tiếp tục chiếm gần như toàn bộ thanh khoản thị trường. Các kỳ hạn còn lại như VN30F2512, VN30F2603 và VN30F2606 cũng ghi nhận mức tăng thanh khoản từ 14% đến hơn 200%. Theo SHS, các trader đang gia tăng các vị thế bán, ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở.

Chung xu hướng khi VN30-Index tiếp tục giảm mạnh, sắc đỏ áp đảo khi toàn bộ các hợp đồng tương lai đều đóng cửa trong sắc đỏ. Hợp đồng gần nhất VN30F2511 giảm 26,5 điểm (-1,45%) về 1.801,3 điểm, duy trì chênh lệch âm -2,88 điểm so với chỉ số cơ sở. Các kỳ hạn xa hơn ghi nhận basis âm rộng hơn từ -4 đến -7 điểm. Khối lượng mở (OI) tại VN30F2511 giảm 8,91%, cho thấy một phần vị thế ngắn hạn đã được đóng lại sau chuỗi giảm mạnh của thị trường cơ sở.

HĐTL VN100-Index ghi nhận mức chênh lệch dương so với chỉ số cơ sở

Trái với sự bi quan của hợp đồng phái sinh dựa trên rổ VN30, nhóm hợp đồng tương lai VN100 bất ngờ trở thành điểm sáng ghi nhận diễn biến tích cực hơn đáng kể. Mặc dù chỉ số cơ sở VN100 giảm 1,18% về 1.715,56 điểm, giá hợp đồng tương lai chỉ giảm từ 0,19% đến 0,87% so với hôm qua. Cá biệt hợp đồng VN100F2606 trở thành điểm sáng khi tăng 2,3 điểm, đi ngược hoàn toàn so với xu hướng giảm của cả thị trường cơ sở và các hợp đồng khác.

Tất cả các hợp đồng tương lai VN100 đều giữ ở trạng thái chênh lệch dương, dao động từ +9 đến +14 điểm. Đây là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư phái sinh kỳ vọng mức giảm hiện tại của VN100-Index chỉ mang tính ngắn hạn.

Thanh khoản của nhóm VN100 tuy không lớn về giá trị tuyệt đối nhưng tăng mạnh so với phiên trước. Kỳ hạn gần VN100F2511 đạt 129 hợp đồng, gần gấp đôi phiên trước (+92,5%). Dòng tiền bắt đầu quan tâm mạnh hơn tới sản phẩm phái sinh mới, hợp đồng kỳ hạn xa thậm chí tăng, phản ánh phần nào kỳ vọng vào sự phục hồi trung hạn của nhóm vốn hóa lớn và trung bình.

Cùng mức thanh khoản, khối lượng mở (OI) tại các hợp đồng VN100 đồng loạt tăng. Trong đó, VN100F2511 tăng 43%.

Mức dương cùng với OI tăng mạnh cho thấy tâm lý nhà đầu tư đối với rổ VN100 ít tiêu cực hơn so với rổ VN30. Trên thị trường cơ sở, VN30-Index đã có phiên giảm thứ tư liên tiếp. Lực cầu xuất hiện tại một số cổ phiếu lớn như HPG, TCB, SSI giúp chỉ số không rơi quá sâu trong phiên sáng, nhưng áp lực chốt lời từ nhóm ngân hàng và bộ ba Vingroup tiếp tục khiến thị trường lình xình dưới tham chiếu. Thanh khoản sáng duy trì thấp, phản ánh tâm lý thận trọng.

Thị trường bất ngờ phục hồi mạnh khi bước sang phiên chiều nhờ lực cầu từ nhóm bán lẻ và chứng khoán, với MWG +4% và SSI +5%, kéo VN30 có lúc tăng 10 điểm. Dù vậy, sắc xanh không giữ được lâu khi áp lực bán tăng nhanh về cuối phiên, đặc biệt tại nhóm ngân hàng, công nghệ và cổ phiếu họ Vingroup trong phiên ATC.

Kết phiên, VN30 đóng cửa 1.804,18 điểm, giảm 20,53 điểm, với 6 mã tăng, 21 mã giảm và 3 mã đứng giá tham chiếu. Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch nhóm VN30 đạt 11.978 tỷ đồng, nhỉnh nhẹ hơn phiên trước.