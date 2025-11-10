Việt Nam là trọng tâm trong chiến lược của Queensland tại ASEAN

(TBTCO) - Theo ông Shannon Leahy - Tham tán cấp cao thương mại và đầu tư bang Queensland (Australia) tại Đông Nam Á, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò trung tâm trong chiến lược mở rộng của bang Queensland (Australia) tại Đông Nam Á. Việc mở văn phòng thương mại và đầu tư thứ hai tại Hà Nội khẳng định cam kết của Queensland trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững và hiện đại hóa nền kinh tế.

PV: Xin ông cho biết, vì sao bang Queensland chọn Việt Nam là trọng tâm trong chiến lược mở rộng sang Đông Nam Á, và điều gì khiến Việt Nam trở thành thị trường hấp dẫn nhất của Queensland trong khu vực hiện nay?

Ông Shannon Leahy: Việt Nam và Queensland có mối quan hệ hợp tác lâu dài. Các nguồn nguyên vật liệu của Queensland đã góp phần vào quá trình phát triển công nghiệp của Việt Nam trong giai đoạn mở cửa và hiện đại hóa. Mối quan hệ đối tác này ngày càng được củng cố khi Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất hàng đầu châu Á và là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Queensland.

Sự hấp dẫn của Việt Nam không chỉ đến từ khát vọng phát triển và sức sống mạnh mẽ, mà còn bởi tinh thần cởi mở và sẵn sàng hợp tác. Cơ hội hợp tác hai bên ngày càng rõ nét trong các lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm, giáo dục và y tế, nhờ tăng trưởng kinh tế và thu nhập. Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của Queensland.

Hiện tại, Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Queensland tại Đông Nam Á và lớn thứ sáu trên toàn cầu, chiếm hơn một phần ba tổng kim ngạch xuất khẩu của Australia sang Việt Nam. Với tốc độ tăng trưởng khoảng 7,85% trong 9 tháng của năm 2025 và mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số trong những năm tới, Việt Nam mang đến cho Queensland những cơ hội to lớn, khẳng định vị thế vững chắc trong trung tâm chiến lược khu vực của chúng tôi.

PV: Đầu tháng 11 này, Queensland đã mở văn phòng thương mại và đầu tư thứ hai ở Việt Nam, đặt tại Hà Nội. Việc mở văn phòng thương mại thứ hai của Queensland tại Hà Nội mang ý nghĩa như thế nào trong chiến lược khu vực rộng hơn của Bang, thưa ông?

Ông Shannon Leahy: Việc mở văn phòng thứ hai tại Hà Nội giúp chúng tôi gần hơn với các đối tác và hành động nhanh hơn. Với đội ngũ hiện diện tại cả hai trung tâm kinh tế của Việt Nam, chúng tôi có thể tăng cường phối hợp với các đối tác trong Chính phủ, doanh nghiệp và giáo dục, xử lý các vấn đề kịp thời và giúp các doanh nghiệp Queensland nắm bắt cơ hội nhanh chóng.

Văn phòng thứ hai thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi. Việt Nam là trọng tâm trong chiến lược của Queensland tại Đông Nam Á và bước đi này mang lại cho Queensland sự hiện diện tại cả hai trung tâm kinh tế quan trọng của Việt Nam - lần đầu tiên đối với một bang của Australia. Điều này giúp chúng tôi thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng và khoáng sản chiến lược, thực phẩm cao cấp, giáo dục, y tế và du lịch, đồng thời giúp định vị Queensland như một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Việt Nam.

Ngày 3/11, Bang Queensland (Úc) đã khai trương văn phòng thương mại và đầu tư đầu tiên tại Hà Nội. Ảnh tư liệu

PV: Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Queensland tại Đông Nam Á và lớn thứ sáu toàn cầu. Những nhóm hàng chủ lực và lĩnh vực tiềm năng nào mà Queensland hướng tới mở rộng hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới?

Ông Shannon Leahy: Nông nghiệp vẫn là nền tảng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. Là trung tâm nông nghiệp của Australia, Queensland từ lâu là nhà cung cấp ưa thích của Việt Nam cho nhiều mặt hàng chủ lực.

Chẳng hạn, trong năm 2024, Queensland cung cấp 62% lượng thịt bò, 55% gia súc sống và 41% lượng bông xuất khẩu của Australia sang Việt Nam. Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu gia súc sống lớn thứ hai của Queensland tại Đông Nam Á. Riêng xuất khẩu thịt bò sang Việt Nam đã tăng 29% trong năm vừa qua, và chúng tôi cũng chứng kiến mức tăng trưởng tương tự ở các sản phẩm cao cấp khác như mắc ca, mật ong và đồ uống của thương hiệu Bundaberg Brewed Drinks.

Ngoài nông nghiệp, chúng tôi thấy tiềm năng rất lớn trong lĩnh vực giáo dục và y tế.

Về giáo dục, hơn 3.200 sinh viên Việt Nam đã đến học tập tại các trường đại học hàng đầu của Queensland trong năm nay, đặc biệt trong các lĩnh vực quan trọng đối với tương lai của Việt Nam như y học nhiệt đới, công nghệ nông nghiệp, robot và khoa học y sinh.

Y tế là lĩnh vực hợp tác mới đầy hứa hẹn. Queensland sở hữu ngành y tế và công nghệ y học đẳng cấp thế giới. Được biết, mỗi năm có khoảng 40.000 bệnh nhân Việt Nam phải ra nước ngoài để điều trị chuyên sâu. Vì thế, Queensland mong muốn hợp tác cùng Việt Nam để nâng cao năng lực y tế trong nước - không chỉ nhằm giảm chi phí điều trị ở nước ngoài mà còn để giúp Việt Nam trở thành trung tâm y tế của khu vực, phù hợp với tầm nhìn mà Bộ Y tế Việt Nam đã đề ra.

PV: Ông kỳ vọng gì từ việc khai trương văn phòng thương mại thứ hai của Queensland tại Việt Nam?

Ông Shannon Leahy: Hà Nội là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn công nghiệp hàng đầu Việt Nam, vì vậy, văn phòng mới của chúng tôi tại đây có thể hỗ trợ họ tìm hiểu và phát triển cơ hội đầu tư tại Queensland. Họ có thể tận dụng môi trường đầu tư cởi mở, nền tảng công nghệ tiên tiến và vai trò của Queensland như một bàn đạp để mở rộng chuỗi giá trị và phát triển kinh doanh tại Queensland cũng như ra khu vực.

Với hai văn phòng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Queensland trở thành bang đầu tiên của Australia thiết lập trung tâm của khu vực tại Việt Nam - một thị trường mang lại hơn 4 tỷ AUD kim ngạch xuất khẩu cho bang trong năm tài chính 2024 - 2025. Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Queensland tại Đông Nam Á và lớn thứ sáu trên toàn cầu.

Chúng tôi đã hợp tác với Tập đoàn Sovico, chủ sở hữu hãng hàng không VietJet, hiện đang khai thác đường bay giữa Brisbane và TP. Hồ Chí Minh 5 chuyến mỗi tuần. Chúng tôi hỗ trợ TTC AgriS đầu tư vào vùng trồng mía tại Bắc Queensland để xuất khẩu trở lại Việt Nam. Gần đây nhất, chúng tôi chứng kiến lễ ra mắt thương mại thành công tại Hà Nội giữa thương hiệu mỹ phẩm Skin O2 của Queensland và Tập đoàn Dược phẩm Newtechco - một trong những nhà phân phối dược phẩm lớn nhất Việt Nam.

Với Thế vận hội Brisbane 2032 diễn ra tại Queensland, chúng tôi tin rằng cơ hội cho các nhà đầu tư Việt Nam sẽ còn lớn hơn nữa. Sự kiện Olympic này được kỳ vọng sẽ mang lại cú hích đáng kể cho nền kinh tế Queensland, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch và thương mại, qua đó thúc đẩy làn sóng đầu tư mạnh mẽ trên toàn bang.

PV: Khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao và hướng tới nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045, Queensland có chiến lược hay sáng kiến cụ thể nào để đồng hành cùng Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản chiến lược và hạ tầng xanh?

Ông Shannon Leahy: Để đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, bên cạnh nhiều yếu tố khác, Việt Nam cần một nguồn năng lượng quy mô lớn, ổn định và ngày càng bền vững. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành đối tác năng lượng toàn diện của Việt Nam - từ đảm bảo an ninh năng lượng của hôm nay đến hỗ trợ chuyển dịch sang mô hình bền vững hơn trong tương lai.

Queensland hiện đang góp phần bảo đảm nguồn cung với than luyện kim chất lượng cao, giúp quá trình luyện thép hiệu quả hơn và phát thải thấp hơn.

Giai đoạn tiếp theo là chuyển đổi năng lượng. Queensland có trữ lượng lớn các khoáng sản như đồng, graphit, coban và vanadi - những nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất pin, xe điện và hệ thống năng lượng tái tạo.

Bên cạnh nguồn tài nguyên, Queensland còn sở hữu các công nghệ cao. Bang có thể chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực tự động hóa, lưu trữ năng lượng và duy trì sự ổn định của lưới điện khi quy mô năng lượng tái tạo được mở rộng.

Hiện các doanh nghiệp của Queensland và Việt Nam đã hợp tác phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược kết nối hai thị trường, trong đó có hoạt động xuất khẩu vonfram của Queensland sang Việt Nam.

PV: Xin cảm ơn ông!