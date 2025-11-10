Thuế cơ sở 26 TP. Hồ Chí Minh không quản ngày nghỉ để hỗ trợ hộ kinh doanh

(TBTCO) - Thuế cơ sở 26 TP. Hồ Chí Minh đang đồng loạt ra quân, làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật để hỗ trợ 100% hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thuế, nâng cao tính minh bạch và thuận lợi cho người nộp thuế.

Không khí làm việc tại Thuế cơ sở 26 thuộc Thuế TP. Hồ Chí Minh trong những ngày đầu ra quân triển khai kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” rất khẩn trương, sôi nổi. Đây là đợt cao điểm đặc biệt nhằm chuyển đổi toàn bộ hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sang kê khai, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa, minh bạch hóa và công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo thông tin từ Thuế cơ sở 26, các cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên của đơn vị có mặt từ sớm, tận tình hướng dẫn từng hộ kinh doanh kê khai thông tin, cài đặt ứng dụng, lập tài khoản giao dịch điện tử và nắm vững các quy định mới. Kể cả ngày cuối tuần, không khí làm việc vẫn rộn ràng.

Ngoài ra, cán bộ ngành Thuế còn phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp công nghệ, mang các giải pháp hỗ trợ trực tiếp đến tận nơi, giúp người dân dễ dàng thực hiện các bước chuyển đổi.

“Không ngại khó, không ngại khổ. Quyết đi từng ngõ, gõ từng nhà, đảm bảo không hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau” là tinh thần đang lan tỏa trong từng cán bộ thuế, từng điểm kê khai trên địa bàn.

Trước đó, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” theo Quyết định số 3352/QĐ-CT của Cục Thuế (Bộ Tài chính).

Tại Hội nghị, Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh Đoàn Minh Dũng ghi nhận tinh thần chuẩn bị nghiêm túc của các đơn vị, đồng thời nhấn mạnh, kế hoạch 60 ngày cao điểm không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là thước đo năng lực điều hành, tinh thần trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong toàn ngành.

“Các đơn vị Thuế cơ sở cần bám sát địa bàn, dự báo tình hình biến động, đặc biệt tại khu vực chợ, tuyến phố thương mại, khu vực tập trung nhiều hộ kinh doanh, vùng ven, đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi thuận lợi, đúng quy định”, ông Đoàn Minh Dũng nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại Thuế cơ sở 26, Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Cán bộ Thuế cơ sở 26, Thuế TP. Hồ Chí Minh không quản ngày nghỉ để hỗ trợ hộ kinh doanh

Không khí làm việc khẩn trương, đoàn viên trẻ chủ động tiếp xúc, tuyên truyền và hỗ trợ trực tiếp tại bàn hướng dẫn.

Ngành Thuế kết hợp với ngân hàng thương mại để hỗ trợ người nộp thuế

Người nộp thuế thao tác trên điện thoại, tìm hiểu cách kê khai trực tuyến qua ứng dụng.