Đội ALPHA xuất sắc giành Quán quân Giám đốc tài chính tương lai 2025

(TBTCO) - Tại vòng chung kết “Giám đốc tài chính tương lai - CFO 2025”, sau nhưng vòng thi đấu sôi động và đầy kịch tính, đội ALPHA đã xuất sắc giành Quán quân của cuộc thi.

Tối 7/11 vừa qua, tại hội trường 700 (Học viện Tài chính) đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Giám đốc tài chính tương lai - CFO 2025” do Khoa Tài chính doanh nghiệp (Học viện Tài chính) phối hợp cùng Liên chi đoàn Khoa tổ chức.

Ban tổ chức cho biết, “Giám đốc Tài chính tương lai - CFO” là cuộc thi thường niên có quy mô lớn với hành trình hơn 18 năm xây dựng thương hiệu, không chỉ là một sân chơi năng động mà còn đầy tính học thuật dành cho các bạn sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp nói riêng và sinh viên lĩnh vực kinh tế nói chung.

Lãnh đạo Khoa Tài chính doanh nghiệp trao giải Nhất cho đội ALPHA.

Với quy mô tổ chức chuyên nghiệp, cuộc thi hướng đến mục tiêu trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc, giúp người học chủ động vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, đồng thời nâng cao năng lực trong các lĩnh vực cốt lõi như tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính và định giá tài sản.

Ngay từ vòng sơ loại, CFO 2025 đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, kịch tính nhưng không kém phần sôi nổi và cuốn hút, cho thấy sức hút mạnh mẽ của một trong những sân chơi học thuật danh giá dành cho sinh viên khối ngành kinh tế. Bằng nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng cùng khả năng sân khấu hóa ấn tượng, 4 đội thi xuất sắc nhất gồm: FINSIGHT, ALPHA, LAVA và MONEY MINDS đã chứng minh bản lĩnh, ghi tên mình vào vòng chung kết.

Các đội thi thể hiện xuất sắc năng lực và bản lĩnh của mình.

Khép lại vòng thi đầu tiên, phần chào sân nổi bật nhất thuộc về đội FINSIGHT với số điểm 59, theo sát là đội MONEY MINDS và ALPHA với 56 điểm. Vị trí cuối cùng thuộc về đội LAVA với số điểm 54,5.

Bước sang vòng thi thứ hai mang tên “CFO - Vượt qua thử thách”, cuộc đua tiếp tục được đẩy lên cao trào với những màn tranh tài gay cấn. Dẫn đầu là đội ALPHA và FINSIGHT với 171,5 điểm, theo sau là đội LAVA đạt 163 điểm, cuối cùng là MONEY MINDS với số điểm 159.

Ban tổ chức cuộc thi chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi tại đêm chung kết.

Sau những vòng thi đầy bản lĩnh và trí tuệ, ngôi vị Quán quân CFO 2025 đã gọi tên đội ALPHA với màn thể hiện thuyết phục và chiến lược xuất sắc. Giải Á quân thuộc về đội FINSIGHT, đội đã để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng sự tự tin và tinh thần thi đấu kiên định. Hai đội LAVA và MONEY MINDS đồng nhận danh hiệu Quý quân, khép lại hành trình với sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần cống hiến trọn vẹn trong từng phần thi./.