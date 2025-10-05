Học viện Tài chính tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp và người học

(TBTCO) - Chiều 4/10, trong không khí cả nước đang hướng tới kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Học viện Tài chính tổ chức Hội nghị hợp tác giữa Học viện Tài chính với các đối tác.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, những năm qua, Học viện Tài chính luôn chú trọng và đẩy mạnh việc hợp tác với các đơn vị đối tác, doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế. Các thỏa thuận hợp tác đều hướng đến việc tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học, thực hiện tư vấn và chuyển giao mô hình quản trị hiện đại cho doanh nghiệp, tăng tính thực tiễn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đức Việt.

Thông qua mối quan hệ hợp tác giữa nhà tuyển dụng và nhà trường, Học viện Tài chính có thể nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng thực tế của đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng lộ trình và chương trình đào tạo gắn liền với thực tế, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng từ phía đơn vị sử dụng lao động.

PGS.TS Hà Minh Sơn - Trưởng Ban Công tác Chính trị và sinh viên (Học viện Tài chính) cho hay, Học viện đã ký kết hợp tác với hơn 200 tổ chức doanh nghiệp, ngân hàng, trường đại học trong nước và quốc tế. Trong đó, quỹ Phát triển Giáo dục Tâm - Tài - Chính đã tài trợ học bổng cho sinh viên với giá trị lớn, nhiều đối tượng sinh viên được hưởng từ nguồn học bổng này… Hoạt động hợp tác giữa Học viện Tài chính và các đối tác đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín và chất lượng đào tạo của Học viện, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho sinh viên. Thông qua các hoạt động hợp tác sẽ gắn chặt mối quan hệ giữa Học viện, đối tác và người học.

Học viện Tài chính luôn lắng nghe phản hồi từ phía các đơn vị đối tác, các doanh nghiệp để cập nhật chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường thời lượng thực hành, thực tập cho sinh viên. Chú trọng đào tạo cho sinh viên về kỹ năng, thái độ, rèn luyện tính kỷ luật và tác phong làm việc nghiêm túc, xây dựng cho sinh viên thói quen tự học, tự nghiên cứu giúp các em thêm bản lĩnh, tự tin và chủ động. Chính sự kết nối, hiểu được cái đơn vị sử dụng lao động cần mà công tác đào tạo của nhà trường sẽ được điều chỉnh phù hợp, đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng.

Theo PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã và đang trở thành động lực trọng yếu thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế quốc gia. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: "Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong ba đột phá chiến lược".

Lãnh đạo Học viện Tài chính trao quà tri ân các đối tác. Ảnh: Đức Việt.

Nhằm cụ thể hóa định hướng này, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", coi đây là nền tảng quan trọng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. Đồng thời, Chiến lược Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của Chính phủ đã chỉ rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó các cơ sở giáo dục đại học giữ vai trò trung tâm.

TS. Phạm Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) chia sẻ tại sự kiện.

Học viện Tài chính, với truyền thống 63 năm xây dựng và phát triển, luôn xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng để hiện thực hóa chiến lược trở thành đại học nghiên cứu thuộc nhóm đầu khu vực. Học viện đã chủ động ban hành Chiến lược Phát triển giai đoạn đến 2030, tầm nhìn 2045, trong đó hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là khâu then chốt, gắn với sứ mệnh: "Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính - kế toán chất lượng cao cho xã hội".

Đại diện Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (MB) đóng góp ý kiến.

“Chính vì lẽ đó, Học viện luôn tích cực, chủ động trong việc mở rộng các mối quan hệ với các tổ chức, nhà đầu tư, các đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tham quan, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư…” - Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh.

Lãnh đạo Học viện Tài chính cùng các đại biểu, đối tác chụp ảnh lưu niệm.

Tại hội nghị, doanh nghiệp và các đối tác đánh giá cao chất lượng đào tạo của Học viện qua các lứa sinh viên, học viên hiện đang giữ các chức vụ quan trọng tại các đơn vị nhà nước cũng như doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời, đề xuất những ý tưởng thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đặc biệt là tạo nhiều cơ hội thực hành nghề nghiệp cho sinh viên. Đây cũng là dịp Học viện lắng nghe nhu cầu thực tế từ doanh nghiệp để điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo, gắn lý thuyết với thực tiễn, giúp sinh viên tự tin hội nhập thị trường lao động./.