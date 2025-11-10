VBF 2025: Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao nỗ lực cải cách, kiến nghị phát triển thị trường vốn

(TBTCO) - Tại VBF 2025, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế đánh giá cao nỗ lực cải cách của Việt Nam trong thu hút dòng vốn tư nhân, đặc biệt là việc nâng hạng thị trường chứng khoán, bước tiến mở ra cơ hội thu hút mạnh hơn dòng vốn toàn cầu. Đồng thời, kiến nghị các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường vốn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp FDI niêm yết và phát triển các sản phẩm tài chính đa dạng.

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2025 (VBF 2025) được tổ chức chiều ngày 10/11, PGS.TS Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, chủ đề của diễn đàn năm nay: "Doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" mang một thông điệp chiến lược. Đây không chỉ là một diễn đàn đối thoại thông thường, mà là một diễn đàn của sự cam kết.

Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp, cả trong nước và quốc tế, cam kết là đối tác tin cậy, chủ động mang đến nguồn lực, công nghệ và chuyên môn quốc tế, để cùng Chính phủ giải quyết các bài toán lớn của quốc gia, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Nhiều cải cách hút dòng vốn tư nhân

Theo Chủ tịch VCCI, cam kết net zero (phát thải ròng bằng không) đến năm 2050 và các chiến lược kinh tế số quốc gia đã tạo ra một lộ trình rõ ràng. Trên tiến trình hiện thực hoá lộ trình này, cộng đồng doanh nghiệp tại diễn đàn VBF nhận thức sâu sắc vai trò của mình. Trong đó, sự tham gia then chốt của cộng đồng doanh nghiệp FDI, đại diện bởi các hiệp hội doanh nghiệp quốc tế, mang đến nguồn vốn lớn, công nghệ cao và các chuẩn mực toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo diễn đàn. Ảnh: Đức Thanh.

Bên cạnh đó là sức mạnh nội sinh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, vốn là nền tảng để hấp thụ công nghệ, kết nối chuỗi cung ứng và lan tỏa phát triển bền vững như tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết số 138/NQ-CP, Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ đã khẳng định.

Theo đánh giá của bà Mariam Sherman - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách Việt Nam, Lào và Campuchia, trong giai đoạn mới, khu vực FDI tiếp tục đóng vai trò quan trọng thúc đẩy năng suất. Theo đó, các doanh nghiệp FDI có năng suất cao hơn 70%, mức lương cao hơn 50%, cho thấy cơ hội lớn để Việt Nam tận dụng chuyển giao công nghệ, lan tỏa tri thức và dịch chuyển từ khâu lắp ráp sang sản xuất chế biến - chế tạo.

Bà Mariam Sherman cũng đánh giá cao những cải cách trong Nghị quyết số 68-NQ/TW tạo điều kiện cải cách môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục cấp phép và tăng tính dự đoán của chính sách, từ đó, giúp doanh nghiệp tăng trưởng, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

WB khuyến nghị Việt Nam cần đẩy mạnh đào tạo nghề có định hướng, tăng cường quan hệ công - tư trong giáo dục và đào tạo nhân lực, chú trọng chất lượng con người và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Để đạt tham vọng trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam cần đầu tư trọng điểm vào hạ tầng giao thông, năng lượng và thích ứng biến đổi khí hậu đô thị.

Theo bà Sherman, khu vực công phải đóng vai trò kiến tạo, giúp thị trường vốn vận hành hiệu quả, tạo điều kiện để khu vực tư nhân đầu tư mạnh mẽ hơn.

Lãnh đạo WB cũng đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam rất tích cực, đặc biệt sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp. Đây không chỉ là sự thay đổi về phân hạng, mà còn mở ra cánh cửa thu hút mạnh hơn dòng vốn quốc tế vào các dự án phát triển bền vững. Đồng thời, thể hiện nỗ lực cải cách không ngừng và niềm tin ngày càng lớn của nhà đầu tư quốc tế đối với Việt Nam.

"WB sẵn sàng hỗ trợ huy động thêm nguồn vốn, thúc đẩy phát triển thị trường vốn và giúp Việt Nam tăng trưởng cạnh tranh, bền vững và xanh hơn" - bà Sherman nhấn mạnh.

Ông Thomas Jacobs - Giám đốc Quốc gia IFC tại Việt Nam cũng chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được nâng hạng; đồng thời, đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài chính trong việc cải thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường trái phiếu và khuyến khích sự tham gia của các định chế tài chính. Đây là bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội thu hút nguồn vốn của các doanh nghiệp tư nhân.

Theo Giám đốc Quốc gia IFC tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thân thiện với môi trường cần gắn liền với phát triển thị trường vốn, ưu tiên đầu tư công nghệ và hạ tầng, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Ông Thomas Jacobs cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục, dạy nghề trong kỷ nguyên số khi đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) mới tương đương 0,5% GDP.

Tháo gỡ điểm nghẽn thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số

Cũng tại diễn đàn, VBF đã tổng hợp hàng trăm kiến nghị tâm huyết, tập trung vào các điểm nghẽn cần Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ để thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ để thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Ảnh: Đức Thanh.

Khơi thông dòng vốn phát triển kinh tế tư nhân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh việc khơi thông dòng vốn để phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW. Mọi chuyển đổi đều cần nguồn vốn. VCCI kiến nghị Chính phủ đẩy nhanh các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp FDI niêm yết và phát triển các sản phẩm tài chính đa dạng để khơi thông dòng vốn cho hạ tầng và sản xuất.

Theo Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng, đầu tiên là đột phá về hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng thực thi.

Đây là yêu cầu cấp bách, là tinh thần của Nghị quyết số 66-NQ/TW về công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Doanh nghiệp cần một khung khổ pháp lý ổn định, minh bạch, có thể dự đoán được và nhất quán trong thực thi giữa các địa phương.

Trong đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, hải quan, và đất đai…

Về cơ chế cho chuyển đổi xanh, lãnh đạo VCCI cho rằng, chúng ta cần một bước đột phá về cơ chế cho năng lượng. Các rào cản về "tính khả thi tài chính" cho các dự án điện quy mô lớn như: LNG, điện gió ngoài khơi... cần được ưu tiên tháo gỡ. Tài chính xanh và thị trường tín chỉ carbon phải sớm đi vào thực chất.

Về hạ tầng "mềm" cho "kỷ nguyên số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. "Kỷ nguyên số" đòi hỏi một hành lang pháp lý linh hoạt. Các vấn đề về quản lý dữ liệu, an ninh mạng, và đơn giản hóa thủ tục cấp phép cho thương mại điện tử là chìa khóa.

Đặc biệt, "cơn khát" nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng số, là thách thức lớn nhất cần sự chung tay của cả Chính phủ và doanh nghiệp./.