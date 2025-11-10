VBF 2025: Việt Nam đứng trước cơ hội vàng để đi tắt, đón đầu và tạo bước nhảy vọt trong phát triển

(TBTCO) - Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2025 (VBF 2025), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để có thể chuyển mình, bắt kịp, tiến cùng, vượt lên, đi tắt đón đầu và tạo đà cho một bước nhảy vọt về phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.

Trong khuôn khổ hoạt động của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), chiều ngày 10/11, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2025 tại Hà Nội với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo diễn đàn.

Tập trung nguồn lực "chạy nước rút", tăng tốc bứt phá

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, diễn đàn diễn ra trong những tháng cuối năm 2025, là năm cuối cùng của nhiệm kỳ 2021 - 2025 và cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi cả nước đang tập trung ưu tiên mọi nguồn lực để "chạy nước rút", tăng tốc bứt phá, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu của Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, chuẩn bị tốt các yếu tố nền tảng để thực hiện thắng lợi Chiến lược 10 năm 2021 - 2030. Từ đó, tạo tiền đề đưa đất nước hướng tới kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2025. Ảnh: Đức Thanh.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong 10 tháng năm 2025, nhờ sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu, là điểm sáng kinh tế của khu vực, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã ban hành 7 Nghị quyết chiến lược trên hầu hết các lĩnh vực then chốt, như khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng và thi hành pháp luật, kinh tế tư nhân, giáo dục, y tế, tạo nên “hệ sinh thái chính sách” đồng bộ, khơi thông nguồn lực, mở ra “thời cơ vàng” cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn, các mục tiêu phát triển đất nước, tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm tiếp theo và mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Theo đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, tăng trưởng GDP được thúc đẩy, đạt trên 7,85% trong 9 tháng đầu năm 2025 và đạt 8,23% trong quý III/2025, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới.

Tổng vốn FDI đăng ký trong 10 tháng năm 2025 đạt trên 31,5 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ; vốn thực hiện đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,8%, cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng, môi trường đầu tư kinh doanh và vị thế kinh tế của Việt Nam.

Cùng với đó, chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu phát huy hiệu quả, chuyển trạng thái từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Đức Thanh.

Để đạt được những kết quả nêu trên, có sự đóng góp không nhỏ của các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài.

Đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, các doanh nghiệp FDI không chỉ đầu tư kinh doanh có hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, mà còn đồng hành cùng Chính phủ trong công tác tham vấn chính sách pháp luật, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch.

Tăng trưởng xanh, chuyển đổi số là trụ cột định hình tương lai

Bên cạnh những kết quả tích cực, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức cần tiếp tục tập trung giải quyết.

Toàn cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2025. Ảnh: Đức Minh.

Theo đó, những vướng mắc về thể chế pháp luật, môi trường kinh doanh chưa được khắc phục triệt để. Các động lực tăng trưởng mới đang ở giai đoạn đầu, cần thời gian tạo chuyển biến và đạt kết quả. Năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; thiếu nhân lực cho các ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ cao, kinh tế số. Thiên tai xảy ra liên tục trên phạm vi rộng, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, dự báo có diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

"Chúng ta đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc trên phạm vi toàn cầu về địa chính trị, địa kinh tế, về cạnh tranh chiến lược, về sự dịch chuyển mạnh mẽ của các trung tâm kinh tế, bùng nổ khoa học công nghệ, cùng với những thách thức về biến đổi khí hậu, trong đó tăng trưởng xanh trở thành xu thế tất yếu và là mục tiêu mà mọi quốc gia đang hướng đến" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

"Với tiềm năng, vị thế địa chính trị - kinh tế quan trọng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để có thể chuyển mình, bắt kịp, tiến cùng, vượt lên, đi tắt đón đầu và tạo đà cho một bước nhảy vọt về phát triển kinh tế, xã hội và môi trường". - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

Để khẳng định cam kết phát triển xanh, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản định hướng quan trọng.

Điển hình như: Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030; Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn.

Đây chính là chìa khóa đảm bảo cho việc thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, tạo động lực để Việt Nam tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, đề cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững, hướng tới thịnh vượng kinh tế, bền vững môi trường và công bằng xã hội.

"Trong tiến trình đó, cộng đồng doanh nghiệp được xác định là nhân tố trọng tâm, đóng vai trò quan trọng, vừa là đối tượng, vừa là chủ thể đồng hành, tiên phong thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển nhanh, bền vững và hiện thực hóa các mục tiêu, giải pháp tại Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Cũng theo Bộ trưởng, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi mà khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, kinh tế tri thức và hội nhập toàn cầu đóng vai trò chủ đạo, là trụ cột định hình tương lai đất nước.

Những năm gần đây, cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều hành động thiết thực đóng góp vào mục tiêu chuyển đổi xanh như: đổi mới sáng tạo, sử dụng năng lượng sạch, nguyên vật liệu thân thiện môi trường, đầu tư những dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ cao, sử dụng ít tài nguyên, năng lượng, giảm thiểu khí thải, thực hiện ESG...

Việc lựa chọn chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” cho diễn đàn năm nay thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc thu hút đầu tư chất lượng cao và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Đồng thời, khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp FDI trong tiến trình chuyển đổi xanh, trên nguyên tắc phát triển bao trùm, bình đẳng, hài hòa lợi ích và không để ai bị bỏ lại phía sau./.