Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp thu góp ý về sửa đổi Thông tư 118, tiếp tục rà soát để hoàn thiện

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu và giải trình các góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC, văn bản điều chỉnh hoạt động chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cơ quan quản lý đã gửi xin ý kiến đến 5 bộ, hiệp hội và đơn vị liên quan gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB) và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Dự thảo đồng thời được đăng tải công khai để lấy ý kiến rộng rãi thành viên thị trường. Tổng cộng 7 ý kiến phản hồi được gửi về dưới dạng văn bản hoặc thư điện tử, tập trung vào các nhóm vấn đề kỹ thuật cần làm rõ.

Trong đó, CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) có ý kiến khác về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến giao dịch cổ phiếu tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán và Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Ảnh minh họa

Doanh nghiệp này đề nghị UBCKNN làm rõ quy định liên quan đến hoạt động mua lại và bán ra cổ phiếu quỹ theo Điều 8 Thông tư số 120/2020/TT-BTC, văn bản có liên quan trực tiếp tới dự thảo sửa đổi Thông tư số 118/2020/TT-BTC. HSC cho rằng một số điểm còn thiếu nhất quán hoặc chưa phù hợp với thực tế thị trường.

HSC đề xuất làm rõ quy định khi doanh nghiệp bán cổ phiếu quỹ trên hệ thống giao dịch, liệu có phải áp dụng các điều kiện về biên độ giá, khối lượng giao dịch trong ngày và phương thức khớp lệnh, như quy định đối với cổ phiếu quỹ mua trước ngày 1/1/2021 hay không. Doanh nghiệp cũng đặt câu hỏi việc các nội dung này sẽ được tích hợp vào Thông tư sửa đổi Thông tư số 118/2020/TT-BTC hay đưa vào Thông tư số 120/2020/TT-BTC trong quá trình sửa đổi tiếp theo.

Một vấn đề khác được HSC nêu ra là nếu doanh nghiệp bán cổ phiếu quỹ ngoài hệ thống giao dịch, hiện Thông tư 119/2020/TT-BTC chưa có cơ chế chuyển quyền sở hữu phù hợp đối với giao dịch loại này. Việc thiếu quy định rõ ràng khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực thi và cần được xem xét bổ sung.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đề nghị UBCKNN ban hành hướng dẫn về việc mua lại cổ phiếu từ người lao động, bởi Thông tư 120/2020/TT-BTC chưa quy định cụ thể điều kiện giá và khối lượng trong trường hợp này. Đây là hoạt động phổ biến khi doanh nghiệp triển khai chương trình ESOP, do đó cần có quy định rõ ràng để tránh cách hiểu và áp dụng khác nhau.

Các hiệp hội và thành viên thị trường khác cũng đề xuất nhiều nội dung liên quan đến quy trình chào bán chứng khoán ra công chúng và nghĩa vụ công bố thông tin, tiêu chí hủy tư cách công ty đại chúng, cách thức thực hiện chào mua công khai, các quy định về đăng ký và lưu ký chứng khoán, cũng như việc hoàn thiện thủ tục mua lại và bán cổ phiếu quỹ trong bối cảnh hệ thống pháp lý đang được rà soát và cập nhật.

Các góp ý tập trung vào yêu cầu đồng bộ hóa quy định giữa Thông tư số 118/2020/TT-BTC, Thông tư số 120/2020/TT-BTC và Thông tư số 119/2020/TT-BTC nhằm đảm bảo hoạt động giao dịch và phát hành diễn ra minh bạch, chính xác và nhất quán trên toàn hệ thống.

Trong báo cáo giải trình, UBCKNN cho biết đã tiếp thu toàn bộ góp ý và sẽ tiếp tục rà soát để hoàn thiện dự thảo sửa đổi Thông tư số 118/2020/TT-BTC. Đối với các nội dung liên quan đến Thông tư số 120/2020/TT-BTC và Thông tư số 119/2020/TT-BTC, UBCKNN cũng ghi nhận để đưa vào quá trình xây dựng Thông tư sửa đổi hai văn bản này, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định về giao dịch, lưu ký và thanh toán chứng khoán./.