Chứng khoán VIX lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng trong năm 2025

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (HOSE: VIX) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, qua đó thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đạt 1.500 và 1.200 tỷ đồng, tăng lần lượt 84% và 81% so với năm 2024.

Với tầm nhìn dài hạn, VIX bám sát các định hướng phát triển thị trường chứng khoán của Chính phủ, chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng đáp ứng các thay đổi của thị trường về các sản phẩm và cơ chế vận hành thị trường đang càng ngày càng tiến gần tới mục tiêu nâng hạng.

Tại đại hội, VIX cũng đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu, sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã kiểm toán. Tổng giá trị cổ tức phát hành dự kiến hơn 729 tỷ đồng, căn cứ trên vốn điều lệ hiện hành là hơn 14.585 tỷ đồng.

Trước những cơ hội và thách thức năm 2025, VIX đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng lực tài chính, chất lượng quản trị và hiệu quả các mảng kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là môi giới và đầu tư tự doanh.

ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Chứng khoán VIX

Đại diện VIX nhấn mạnh vai trò then chốt của nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển. Đội ngũ nhân viên hiện tại được đánh giá là trẻ trung, năng động và giàu chuyên môn. Bằng chứng là trong năm 2024, dù thị trường không thuận lợi, VIX vẫn đạt kết quả khả quan từ hoạt động đầu tư tự doanh, chiếm 64,8% tổng doanh thu, tăng 11,9% so với năm 2023.

Công ty cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, phát triển năng lực công nghệ và cải thiện chất lượng dịch vụ, đồng thời tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tư vấn đầu tư, qua đó nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả đầu tư.

Được biết, trong quý I/2025, VIX ghi nhận doanh thu đạt 979,68 tỷ đồng – tăng 171,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ đầu tư tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ chiếm tỷ trọng lớn với 784,53 tỷ đồng – tăng 283,9% so với mức 204,35 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, lãi từ cho vay và phải thu đạt 160,76 tỷ đồng, tăng 39,8%. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế đạt 372,28 tỷ đồng, tăng 129,9% so với cùng kỳ./.