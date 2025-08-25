(TBTCO) - Lào Cai đặt ra mục tiêu trong năm 2025 phấn đấu giảm trên 2.000 hộ cận nghèo; trên 60% số xã có tỉ lệ hộ nghèo đạt chuẩn tiêu chí xây dựng nông thôn mới (76 xã hoàn thành tiêu chí nghèo).

Tỉnh Lào Cai đã nỗ lực đẩy mạnh công tác giảm nghèo thông tin, nhằm truyền tải kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo; góp phần làm người nghèo thay đổi nhận thức, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của công tác giảm nghèo, từ đó quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lào Cai: Năm 2025, phấn đấu giảm trên 2.000 hộ nghèo. Ảnh: TL

Lào Cai đặt ra mục tiêu trong năm 2025 phấn đấu giảm trên 2.000 hộ cận nghèo; trên 60% số xã có tỉ lệ hộ nghèo đạt chuẩn tiêu chí xây dựng nông thôn mới (76 xã hoàn thành tiêu chí nghèo); hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa hơn 3.000 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo. 100% lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu đều được tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm (10.000 lao động).

Đặc biệt, UBND tỉnh Lào Cai đề ra mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2025 từ 4% trở lên, trong đó tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo giảm từ 7%/năm trở lên.

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, tỉnh Lào Cai đề ra các giải pháp và nhiệm vụ chính triển khai thực hiện trong năm 2025.

Trước hết là nâng cao ý thức tự giác thoát nghèo của hộ nghèo, người nghèo; nghiên cứu xây dựng mô hình Tổ tự quản giảm nghèo để tập hợp các hộ khá giả hoặc đã thoát nghèo với các hộ nghèo, cận nghèo giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số thông qua đào tạo nghề, tư vấn, giải quyết việc làm ổn định.

Trong đó đào tạo mới, bồi dưỡng lại cho trên 11.500 người; tổ chức trên 70 phiên giao dịch, hội nghị tuyên truyền, tư vấn chính sách việc làm, giới thiệu việc làm, thu hút trên 150 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động, mỗi phiên thu hút khoảng 35 - 45 người lao động tham gia, tạo sự lan tỏa cho khoảng 15.000 lượt người.

Giải quyết việc làm cho 10.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động trên 200 lao động. Bên cạnh đó thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế - xã hội tại các xã có tỉ lệ hộ nghèo từ 40%.

Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản: Giáo dục và Đào tạo; y tế; xóa nhà tạm, nhà dột nát; thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; tăng cường đưa thông tin về cơ sở, đầu tư hệ thống Đài truyền thanh cấp xã…

Tổ chức các phong trào thi đua giảm nghèo: Kịp thời khen thưởng, biểu dương và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến trong giảm nghèo và thực hiện công tác giảm nghèo. Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhất là dòng họ, xóm làng cùng chung tay hỗ trợ, chia sẻ trong cuộc sống và trong lao động, sản xuất để người nghèo vươn lên thoát nghèo./.